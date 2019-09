DGAP-News: mainvestor GmbH / EYEMAXX Real Estate AG: 'Mit unserer 5,5%-Anleihe in stabile Immobilienmärkte investieren' (deutsch)

mainvestor GmbH / EYEMAXX Real Estate AG: 'Mit unserer 5,5%-Anleihe in stabile Immobilienmärkte investieren'

Eyemaxx Real Estate AG

Im Company - Talk: Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller

"Mit unserer 5,5%-Anleihe in stabile Immobilienmärkte investieren"

- "Großes Interesse von Investoren an unserer Anleihe"

- "Bieten attraktiven Zins von 5,5 Prozent über Laufzeit von 5 Jahren"

- "Haben schon 3 Anleihen pünktlich zurückbezahlt und erfüllen hohe

Transparenzstandards"

- "Mittelverwendung: Ablösung Kapitalmarktverbindlichkeiten, neue Projekte

und Stärkung Bestandportfolios"

- "Eyemaxx verfügt über eine hervorragende Perspektive"

Datum 10. September 2019

Hintergrund

Die Eyemaxx Real Estate AG ("Eyemaxx") wurde im Jahr 1996 gegründet und ist

ein erfolgreiches Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in

Deutschland und Österreich. Darüber hinaus werden Gewerbeimmobilien von

Eyemaxx entwickelt und auch im eigenen Immobilienbestand gehalten. Die

Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse und im direkt market plus der Wiener Börse. Das

Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls

börsengelistet sind. Aktuell emittiert Eyemaxx eine neue

Unternehmensanleihe. mainvestor Company Talk sprach dazu mit dem CEO Dr.

Michael Müller.

mainvestor: Herr Dr. Müller, dies ist bereits Ihre neunte Anleihe. Wird

Ihnen diese Anleihen-Emittiererei nicht langsam langweilig?

Dr. Michael Müller: Ganz und gar nicht. Wir sind ja 2011 an den

Kapitalmarkt, sprich Börse, gegangen, um uns auch diese Möglichkeit ganz

bewusst zu erschließen - als Baustein einer optimalen Finanzierungsstruktur.

Mittlerweile sind wir in der Tat sehr kapitalmarkterfahren und

transaktionserprobt. Drei Anleihen haben wir übrigens bereits zurückbezahlt,

das untermauert unsere Verlässlichkeit.

mainvestor: Könnten Sie zunächst kurz erläutern, was Eyemaxx macht?

Dr. Michael Müller: Eyemaxx ist ein erfahrener Spezialist für die Erstellung

von modernem Wohnraum und Gewerbeimmobilien. Wir entwickeln Projekte mit

attraktiven Renditen in Deutschland und Österreich, also in Märkten mit

einer stabilen und hohen Nachfrage und weiteren ausgezeichneten

Opportunitäten. Wir realisieren Wohnimmobilien sowie Hotels,

Serviced-Apartment und Bürogebäude, sind also in stark wachsenden Segmenten

aktiv. Auch verfügen wir über einen Bestand an vermieteten Gewerbeimmobilien

und balancieren somit unser Geschäftsmodell optimal aus.

mainvestor: Ihre Projektpipeline beläuft sich momentan auf rund 855 Mio.

Euro. Können Sie ein paar Projekt-Highlights nennen?

Dr. Michael Müller: Dazu gehören beispielsweise unsere Großprojekte in

Deutschland: das Postquadrat in Mannheim mit einem Volumen von rund 220 Mio.

Euro und die Sonnenhöfe bei Berlin mit rund 170 Mio. Euro, bei diesen

Projekten bauen wir Wohn- und Gewerbeeinheiten. Zu den Highlights zählen wir

auch unser Projekt MAIN GATE EAST auf der Offenbacher Hafeninsel, ein

Bürohochhaus in sehr guter Lage am Main. Darüber hinaus realisieren wir

zurzeit Hotels zum Beispiel auch in Hamburg, Berlin und Offenbach. Aber auch

in Wien setzen wir attraktive Wohnprojekte um. Sie sehen, wir haben eine

Pipeline mit einem breiten Mix aus verschiedenen Immobilien-Assetklassen in

etablierten Märkten.

mainvestor: Wie läuft die aktuelle Anleihen-Emission soweit?

Dr. Michael Müller: Wir sind mit dem bisherigen Platzierungsverlauf sehr

zufrieden und verzeichnen großes Interesse, was uns natürlich sehr freut.

mainvestor: Welche Konditionen hat die neue Anleihe?

Dr. Michael Müller: Wir zahlen 5,5 Prozent Zinsen pro Jahr und das 5 Jahre

lang bis zur Rückzahlung 2024. Hinzu kommen Anleihebedingungen, die dem

Anleger zusätzliche Sicherheit geben sollen: eine Mindesteigenkapitalquote,

eine Ausschüttungsbegrenzung und eine Negativverpflichtung. Das

Emissionsvolumen unserer neuen Anleihe liegt bei bis zu 50 Mio. Euro. Und

vor allem ist der Emittent der Anleihe - wir - mit einem erprobten,

profitablen und stabilen Geschäftsmodell ausgestattet. Das in Kombination

mit dem attraktiven Zinssatz macht für mich den Charme der Eyemaxx-Anleihe

für Anleger aus.

mainvestor: Wodurch heben Sie sich denn von anderen Anleiheemittenten ab?

Dr. Michael Müller: Vor allem dadurch, dass wir uns bereits als ein sehr

zuverlässiger Anleiheemittent bewiesen haben. Schließlich haben wir, wie

erwähnt, schon drei Unternehmensanleihen pünktlich zurückgezahlt. Die

Anleger wissen also, dass sie sich auf Eyemaxx verlassen können. Zudem ist

unser Unternehmen im regulierten Markt der Börse notiert und unterliegt

damit höheren Transparenzvorschriften als beispielsweise im Freiverkehr.

mainvestor: Wo und wie können Anleger den neuen Bond noch zeichnen?

Dr. Michael Müller: Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und

Luxemburg läuft noch bis zum 19. September 2019. Bis dahin können Stücke

auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse

gezeichnet werden. Dafür geben Anleger einfach eine Kauforder für den

Börsenplatz Frankfurt ab - bei ihrer Hausbank oder Broker. Für Inhaber

unserer Anleihe 2014/2020 bieten wir noch bis zum 13. September eine

Umtauschmöglichkeit in unsere neue Anleihe 2019/2024. Umtauschaufträge

können über die jeweilige Depotbank übermittelt werden.

mainvestor: Warum sollten Inhaber der Anleihe 2014/2020 Stücke in Ihre neue

Anleihe umtauschen?

Dr. Michael Müller: Einerseits bieten wir bei Umtausch nicht nur die

aufgelaufenen Stückzinsen für die Anleihe 2014/2020, sondern auch eine

Barkomponente von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung.

Andererseits sichern sich Anleger mit unserer neuen Anleihe 2019/2024 einen

attraktiven Zins von 5,5 Prozent pro Jahr bis September 2024. Im aktuellen

Zinsumfeld dürfte das für Anleger sehr interessant sein.

mainvestor: Wofür wollen Sie die Mittel der neuen Anleihe verwenden?

Dr. Michael Müller: Wir wollen vor allem Kapitalmarktverbindlichkeiten

refinanzieren, wie unsere beiden Wandelanleihen, die im Dezember 2019 fällig

werden - sofern diese nicht in Aktien gewandelt werden. Einen Teil wollen

wir zur Unterstützung unseres weiteren Unternehmenswachstums, für neue

Immobilienprojekte und für den Ausbau unseres Bestandsportfolios sowie für

die Modernisierung von Bestandsobjekten verwenden.

mainvestor: Und wenn nicht gewandelt wird, können sie die beiden

Wandelanleihen im Dezember dann trotzdem zurückzahlen?

Dr. Michael Müller: Daran besteht nicht der leiseste Zweifel. So wie wir

auch die drei anderen Anleihen bereits abgelöst haben, werden wir auch diese

Bonds selbstverständlich pünktlich zurückzahlen. Dafür stehe ich persönlich

mit meinem guten Namen. Ich möchte hervorheben, dass wir das auch ohne die

neue Anleihe 2019/2024 könnten, auch wenn bis zur Rückzahlung keine Stücke

der Wandelanleihen in unsere Aktie gewandelt würden.

mainvestor: Wird auch Ihr neuer Bond an der Börse gelistet?

Dr. Michael Müller: Wie unsere anderen Anleihen, wollen wir auch diesen

neuen Bond listen lassen. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter

Wertpapierbörse ist ab dem 24. September 2019 vorgesehen. Ab dann ist auch

diese Anleihe börsentäglich handelbar.

mainvestor: Warum wollen Sie auch noch Ihren Bestand weiter ausbauen. Sind

Projektentwicklungen nicht lukrativer?

Dr. Michael Müller: Der Bestand ist unser zweites Standbein und als solches

für uns wichtig. Wir halten ausschließlich vermietete Gewerbeimmobilien im

Portfolio und erzielen dadurch - neben den attraktiven Entwicklerrenditen -

einen stabilen Cashflow aus Mieteinnahmen. Künftig werden wir den Bestand

vor allem mit Immobilien erweitern, die wir selber entwickeln. Wir verstehen

unser Handwerk und sitzen sozusagen an der Quelle, wenn es um attraktive

Immobilien für den Ausbau unseres eigenen Portfolios geht. Das haben wir zum

Beispiel mit dem Atrium in der Innenstadt von Bamberg vor, das wir derzeit

umfassend neu gestalten und wodurch wir unsere Mieteinnahmen nach

Fertigstellung signifikant erhöhen werden.

mainvestor: Können Sie abschließend kurz zusammenfassen, was Sie für die

Zukunft erwarten?

Dr. Michael Müller: Die Perspektive von Eyemaxx ist hervorragend und wir

sind für die weitere sehr positive Geschäftsentwicklung sehr gut aufgestellt

- mit einer prall gefüllten Projektpipeline, einem ausbalancierten

Geschäftsmodell durch die Projektentwicklung und zunehmender Bestandshaltung

und dem Fokus auf wachstumsstarke Immobilienmärkte mit und einer hohen

Nachfrage.

mainvestor: Vielen Dank, Herr Dr. Müller.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung

oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bilden dieses Dokument oder darin

enthaltene Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder

anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Vor einer Wertpapierdisposition

wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Die in

diesem Interview geäußerten Meinungen und Aussagen geben nicht die Meinung

der mainvestor GmbH wieder. Die mainvestor GmbH unterhält

Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen.

