DGAP-News: m-u-t AG: Rekordergebnis in 2016 / Positiver Ausblick auch für 2017 (deutsch)

m-u-t AG: Rekordergebnis in 2016 / Positiver Ausblick auch für 2017

21.03.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





m-u-t: Rekordergebnis in 2016 / Positiver Ausblick auch für 2017

Wedel (Holst.), 21.03.2017

Die m-u-t AG hat erste und noch vorläufige Kennzahlen des Geschäftsjahres 2016 ermittelt.

Konzernweit wurde ein Umsatz von ca. 54,4 Mio. Euro (2015: 52,1 Mio. Euro; +4%) erzielt.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2015 wurden die jeweils zum Jahresende bereits angehobenen Prognosen zum EBIT für das Gesamtjahr nochmals übertroffen, es wurde in 2016 ein EBIT von nunmehr ca. 6,8 Mio. Euro (2015: 5,9 Mio. Euro; +15%) erzielt.

Die EBIT-Marge konnte demnach auf rund 12,5% (2015: 11,4%) gesteigert werden.

Das EPS nach Anteilen Dritter wird voraussichtlich zwischen 0,73 bis 0,79 Euro (2015: 0,64 Euro) liegen.

Somit wurden im Geschäftsjahr 2016 die bislang höchsten Erträge in der Unternehmensgeschichte erzielt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 wird voraussichtlich Ende Mai 2017 veröffentlicht.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 erwarten die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, nach derzeitigem Kenntnisstand leicht steigende Umsätze sowie ein EBIT in Höhe von ca. 7,3 Mio. Euro.

m-u-t AG

Am Marienhof 2

D - 22880 Wedel

www.mut.ag

Rückfragen an:

Jochen Fischer

Investor Relations Manager

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: +49(0)40 822 18638 0

jf@fischer-relations.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@mut-group.com Internet: www.mut-group.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

556137 21.03.2017

