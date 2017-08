DGAP-News: mVISE AG: Veröffentlichung Konzernhalbjahresbericht 2017 (deutsch)

mVISE AG: Veröffentlichung Konzernhalbjahresbericht 2017

mVISE AG: Veröffentlichung Konzernhalbjahresbericht 2017

* Vorläufige Zahlen bestätigt

* Auftragsbestand zum 30.08. mit über EUR 5 Mio. auf Rekordniveau

* Großauftrag aus dem Bankensektor in Höhe von rund EUR 3 Mio. im August

* Vorstand bekräftig Wachstums- und Ergebnisziele für das 2. Halbjahr 2017

Die mVISE AG, Düsseldorf, Partner für Mobile Digitalisierung, hat heute ihren Konzernhalbjahresbericht 2017 veröffentlicht und bestätigt darin die am 10. August 2017 bereits bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen. Umsatz- und Ertragslage So konnte mVISE im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Gesamtleistung von 3,58 Mio. EUR auf 6,39 Mio. EUR um 78,5% steigern. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuer und Zinsen (EBITDA) konnte trotz des beschleunigten Wachstums durch die Zukäufe der beiden Tochtergesellschaften Just Intelligence und elastic,io im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,17 Mio. EUR auf 0,25 Mio. EUR erhöht werden. Großauftrag aus dem Bankensektor Die Produkte und Lösungen von mVISE treffen globale Trends wie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Cloud Computing und IT-Sicherheit, was sich auch in der aktuellen Auftragssituation wiederspiegelt. Mit einem Volumen von knapp EUR 3 Mio. konnte die mVISE im August den größten Auftrag in der Firmengeschichte gewinnen. Die Beauftragung erfolgte durch einen Bestandskunden aus dem Bankensektor, läuft über einen Zeitraum von 24 Monaten und betrifft einen Managed Service im Kontext einer komplexen IT-Infrastruktur. Der aktuelle Auftragsbestand in Höhe von mehr als 5,3 Mio. Euro sichert damit eine hohe langfristige Auslastung. Ausblick Der Vorstand bekräftigt seine Wachstums- und Ergebnisziele und bestätigt seine Prognose von der Hauptversammlung im Juni. Er rechnet hierbei für das laufende Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Gesamtleistung auf 14 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von knapp 15%. Der Fokus für das zweite Halbjahr 2017 liegt dabei auf der Steigerung der Lizenzumsätze. Insbesondere bei der Tochtergesellschaft elastic.io zeichnen sich hier durch geplante Reselling-Verträgen mit großen Partnerunternehmen signifikante Umsatzsteigerungen ab. Der vollständige Konzernhalbjahresbericht 2017 steht nachfolgend zum Download bereit.

https://www.mvise.de/wp-content/uploads/2017/08/mVISE_Konzernhalbjahresbericht-31.08.2017.pdf

Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mVISE AG Wanheimer Str. 66 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (211) 781780-0 Fax: +49 (211) 781780-78 E-Mail: info@mvise.de Internet: www.mvise.de ISIN: DE0006204589 WKN: 620458 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

