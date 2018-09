DGAP-News: m4e AG: Geändertes Begehren der Studio 100 Media AG zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre der m4e AG (Squeeze-Out). (deutsch)

m4e AG: Geändertes Begehren der Studio 100 Media AG zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre der m4e AG (Squeeze-Out).





m4e AG: Geändertes Begehren der Studio 100 Media AG zum Ausschluss der

Minderheitsaktionäre der m4e AG (Squeeze-Out).

17.09.2018 / 11:10

München, 17. September 2018, m4e AG (ISIN DE000A0MSEQ3): Die Studio 100

Media AG, München, hat der m4e AG mit Schreiben vom 13. September 2018

mitgeteilt, dass ihr unmittelbar Aktien mit einem Anteil von insgesamt über

95 % des Grundkapitals der m4e AG gehören. Gleichzeitig hat die Studio 100

Media AG der m4e AG das geänderte, vorläufige Verlangen gemäß § 327a AktG

übermittelt, dass die Hauptversammlung der m4e AG die Übertragung der Aktien

der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Studio 100 Media AG

beschließt (Squeeze-Out). Das Verlangen zum umwandlungsrechtlichen

Squeeze-Out mit Datum vom 16. Juli 2018 ist durch das neue Squeeze-Out

Verlangen ersetzt. Die Studio 100 Media AG hat angekündigt, die Höhe der

angemessenen Barabfindung mit einem weiteren Schreiben (konkretisierten

Verlangen) mitzuteilen, sobald diese festgelegt worden ist.

München, 17. September 2018

m4e AG - Vorstand

Links: www.m4e.de | www.studio100.tv

Über m4e AG:

Die m4e Gruppe, gegründet 2003, ist ein international agierendes Brand

Management- und Medienunternehmen mit Fokus auf Kinder- und

Familienunterhaltung. Die m4e AG ist führend in den Bereichen Entwicklung,

Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Animations- und Live

Action-Programmen. Der Programmkatalog der Gruppe umfasst ca. 2.300 Episoden

und beinhaltet so bekannte Themen wie Lizzie McGuire, Mia and me(R), Tip the

Mouse, Wissper, Miffy and Friends, Rainbow Fish oder Conni.

Zur Unternehmensgruppe gehören die Tex-ass Textilvertriebs GmbH, die

Telescreen B.V., die m4e Television GmbH, die Hahn & m4e Productions GmbH

und YEP! TV Betriebs GmbH & Co. KG.

m4e Gruppe - wichtigste Fakten:

- Die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand

- Programmportfolio mit ca. 2.300 Episoden bester Kinder- und

Familienunterhaltung

- Preisgekrönte Serien in über 150 Ländern weltweit

- Neue Themen in Entwicklung/Produktion: Mia and me(R) (Staffel 4,

Kinofilm); The Beatrix Girls uvm.

Im Februar 2017 erwarb die Studio 100 Gruppe die Aktienmehrheit an der m4e

AG. Die beiden Unternehmen werden ab sofort sämtliche Synergien ihrer

nationalen und internationalen Aktivitäten bündeln - von der ersten Idee bis

hin zum Kinderlachen im Freizeitpark. Unter dem Dach von Studio 100 entsteht

so eines der größten europäischen Unternehmen für Kids & Family

Entertainment.

Über Studio 100 N.V.:

Studio 100, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Kinder und

Familienunterhaltung, wurde 1996 von Gert Verhulst und Hans Bourlon

gegründet. Mit Hauptsitz in Schelle, Belgien, hat das Unternehmen

Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland, sowie Animationsstudios

in Frankreich und Australien. Die berühmten Charaktere von Studio 100

tauchen in Filmen, im Theater, in der Musik, auf digitalen Plattformen, in

Büchern, im Merchandising sowie in Live-Action als auch Animation auf.

Studio 100 betreibt außerdem sechs Freizeitparks in Belgien, den

Niederlanden und Deutschland.

Kontakt

m4e AG

Investor Relations

Susan Hoffmeister

c/o CROSSALLIANCE communication GmbH

T +49-89-89827227

E ir@m4e.de

