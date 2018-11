DGAP-News: m4e AG: Bestätigung und Konkretisierung des Übertragungsverlangens der Studio 100 Media AG und Festsetzung der Barabfindung auf EUR 2,94 je Aktie. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "m4e":

m4e AG: Bestätigung und Konkretisierung des Übertragungsverlangens der Studio 100 Media AG und Festsetzung der Barabfindung auf EUR 2,94 je Aktie.





m4e AG: Bestätigung und Konkretisierung des Übertragungsverlangens der

Studio 100 Media AG und Festsetzung der Barabfindung auf EUR 2,94 je Aktie.

29.11.2018 / 12:39

m4e AG: Bestätigung und Konkretisierung des Übertragungsverlangens der

Studio 100 Media AG und Festsetzung der Barabfindung auf EUR 2,94 je Aktie.

München, 29. November 2018, m4e AG (ISIN DE000A0MSEQ3): Die Studio 100 Media

AG, München, hat der m4e AG mit Schreiben vom 28. November 2018 ihr

Verlangen vom 13. September 2018 bestätigt, die Hauptversammlung der m4e AG

gemäß §§ 327a ff. AktG über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre

der m4e AG (Minderheitsaktionäre) auf die Studio 100 Media AG als

Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung

(Squeeze-Out) beschließen zu lassen. Gleichzeitig hat die Studio 100 Media

AG die im Rahmen des Squeeze-Out an die auszuschließenden

Minderheitsaktionäre zu gewährende angemessene Barabfindung gemäß § 327a

Abs. 1 Satz 1 AktG auf EUR 2,94 je Aktie festgelegt.

Die Studio 100 Media AG hält weiterhin mehr als 95 % des Grundkapitals der

m4e AG.

Der Übertragungsbeschluss soll auf einer für den 16. Januar 2019 geplanten

außerordentlichen Hauptversammlung der m4e AG gefasst werden.

Weitere Details sowie die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

wird der Vorstand der m4e AG in Kürze im Bundesanzeiger und auf der

m4e-Internetseite veröffentlichen.

München, 29. November 2018

m4e AG - Vorstand

Links: www.m4e.de | www.studio100media.com

Über m4e AG:

Die m4e Gruppe, gegründet 2003, ist ein international agierendes Brand

Management- und Medienunternehmen mit Fokus auf Kinder- und

Familienunterhaltung. Die m4e AG ist führend in den Bereichen Entwicklung,

Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Animations- und Live

Action-Programmen. Der Programmkatalog der Gruppe umfasst ca. 2.300 Episoden

und beinhaltet so bekannte Themen wie Lizzie McGuire, Mia and me(R), Tip the

Mouse, Wissper, Miffy and Friends, Rainbow Fish oder Conni.

Zur Unternehmensgruppe gehören die Tex-ass Textilvertriebs GmbH, die

Telescreen B.V., die m4e Television GmbH, die Hahn & m4e Productions GmbH

und YEP! TV Betriebs GmbH & Co. KG.

m4e Gruppe - wichtigste Fakten:

- Die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand

- Programmportfolio mit ca. 2.300 Episoden bester Kinder- und

Familienunterhaltung

- Preisgekrönte Serien in über 150 Ländern weltweit

- Neue Themen in Entwicklung/Produktion: Mia and me(R) (Staffel 4,

Kinofilm); The Beatrix Girls uvm.

Im Februar 2017 erwarb die Studio 100 Gruppe die Aktienmehrheit an der m4e

AG. Die beiden Unternehmen bündeln seither sämtliche Synergien ihrer

nationalen und internationalen Aktivitäten bündeln - von der ersten Idee bis

hin zum Kinderlachen im Freizeitpark. Unter dem Dach von Studio 100 entsteht

so eines der größten europäischen Unternehmen für Kids & Family

Entertainment.

Über Studio 100 Media AG:

Die Studio 100 Media AG ist ein international tätiges Produktions- und

Vertriebsunternehmen für qualitativ hochwertige und gewaltfreie

Kinderunterhaltung. Zu den namhaften Marken unter dem Dach von Studio 100

Media zählen unter anderem "Die Biene Maja", "Heidi" sowie "Wickie und die

starken Männer". Die Aktiengesellschaft mit Sitz in München ist eine Tochter

des belgischen Unternehmens Studio100 NV. Studio 100 Media verfügt über eine

umfangreiche Rechte-Library etablierter Klassiker, entwickelt sowie

akquiriert neue Animationsserien und ist für den weltweiten Vertrieb des

eigenen Rechteportfolios sowie für den Drittvertrieb von Programmen

zuständig. Darüber hinaus betätigt sich Studio 100 Media als Produzent von

Animations-Kinderfilmen (z.B. ,Die Biene Maja - Der Kinofilm'). Mit der

Gründung der Studio 100 Film, einer Tochterfirma der Studio 100 Media, hat

das Unternehmen seine Geschäftsfelder 2012 überdies um den weltweiten

Vertrieb von Animationsfilmen erweitert. Ein weiteres Geschäftsfeld der

Studio 100 Media ist die Auswertung der Licensing Rechte der eigenen Marken.

Neben dem klassischen Lizenzgeschäft produziert und kreiert das Unternehmen

selbst Home Entertainment Produkte. Innerhalb der Studio 100 Gruppe haben

die Marken der Studio 100 Media zudem in fünf Themenparks in Belgien, den

Niederlanden und Deutschland ein Zuhause.

Weitere Informationen: www.studio100media.com

