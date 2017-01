DGAP-News: labfolder veröffentlicht eine französische Version des international erfolgreichen elektronischen Laborbuchs (deutsch)

labfolder veröffentlicht eine französische Version des international erfolgreichen elektronischen Laborbuchs

EQS Group-News: labfolder GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung labfolder veröffentlicht eine französische Version des international erfolgreichen elektronischen Laborbuchs

17.01.2017 / 10:00

---------------------------------------------------------------------------

labfolder veröffentlicht eine französische Version des international erfolgreichen elektronischen Laborbuchs

Berlin, 17.01.2017 - Die labfolder GmbH, die eine digitale Plattform für Labordatenmanagement anbietet, gibt heute die Veröffentlichung einer französischen Version ihres elektronischen Laborbuchs bekannt.



Die Nutzer profitieren von Vorteilen wie effizientem Management wissenschaftlicher Daten, Kollaborations- und Teammanagement-Funktionen entsprechend aller gängigen Industriestandards auf Englisch, Deutsch und von nun an auch auf Französisch.

In den meisten Laboren der internationalen Forschung ist Englisch die Standardsprache. Auf regionaler Ebene gesehen fühlt sich jedoch die Mehrheit der Labormitarbeiter wohler bei der Arbeit in ihrer Muttersprache. Nachdem letztes Jahr die deutsche Edition erfolgreich von labfolder veröffentlicht wurde, haben nun Französisch sprechende Kunden die Option die Plattform auf Französisch umzustellen, was auch die Kollaboration innerhalb internationaler Teams erleichtert.

Zuletzt gab es einen signifikanten Anstieg multinationaler Kollaborationen mit französischer Beteiligung. Zum Beispiel ist das Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Europas größte Organisation für Grundlagenforschung und eines der einflussreichsten globalen Forschungsakteure mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen, Teil zahlreicher internationaler Kollaborationen und Projekte. Viele der Wissenschaftler forschen an ausländischen Instituten und publizieren ihre Arbeit zusammen mit internationalen Partnern. Deshalb gibt es einen steigenden Bedarf für effizientes Datenmanagement, welches über Landesgrenzen hinweg genutzt und geteilt werden kann. Mit der Bereitstellung der labfolder Software in Englisch, Deutsch und Französisch wird sichergestellt, dass Sprache keine Hürde für solche Kollaborationen darstellt.

"Dadurch, dass labfolder von nun an in den drei wichtigsten Sprachen von Europa und Kanada angeboten wird, können wir nicht nur unsere Schweizer, kanadischen und französischen Kunden besser bedienen, sondern bieten auch eine erweiterte Plattform für europäische und internationale Kooperationen an", so Joris van Winsen, Geschäftsführer der labfolder GmbH. "Die Anzahl der europäischen und internationalen Wissenschaftskooperationen steigt rapide und labfolder stellt hierfür sicher, dass das Laborpersonal an diesen internationalen Kooperationsnetzwerken teilnehmen kann. Für große, transnationale Institutionen bietet labfolder die Option, Spracheinstellungen und Speichervorgaben entsprechend des Bedarfs der lokalen Partner anzupassen. Für öffentlich finanzierte Forschungsinstitutionen gibt es die Möglichkeit komplette Forschungsdatensätze schnell in Publikationsdatenbanken zu übertragen, wie es immer häufiger von den Geldgebern angefragt wird."

Über die labfolder GmbH

labfolder verbindet Wissenschaftler, Labore, Unternehmen und global agierende Organisationen auf einer sicheren und einheitlichen Plattform, die Forschungsdaten aus Notizen von Rechnern und Tablets, Laborgeräten, Datenbanken und jeglichen anderen Quellen erfasst. Durch die Erfassung, Verknüpfung und Analyse der Daten auf einer einheitlichen Plattform hilft labfolder Wissenschaftlern, ihre Daten einfacher zu verwalten und besser zu analysieren und damit Zeit und Ressourcen in der Laborarbeit zu sparen und Innovationen zu beschleunigen. Gleichzeitig sorgt labfolder dafür, dass die Datenverwaltung mit allen Laborrichtlinien konform ist.

labfolder wird international von mehr als 13.000 Wissenschaftlern aller Wissenschaftsbereiche genutzt. Dabei wird labfolder in akademischen Einrichtungen, industriellen und pharmazeutischen Laboren sowohl in Forschung und Entwicklungslaboren als auch in Analyse- und Produktionslaboren eingesetzt. Der wachsende Bedarf an digitalen Lösungen in dem regulierten Anwendungsbereich der Labore führt daher zu einem kontinuierlichen Wachstum der labfolder GmbH, das von Investoren wie Peppermint Ventures, der IBB Beteiligungsgesellschaft, Vogel Ventures und einem Expertengremium aus Business Angels unterstützt wird.

Die labfolder GmbH wurde 2013 vom Biochemiker Simon Bungers und dem Biophysiker Florian Hauer gegründet. Seit 2015 unterstützt Joris van Winsen das Management Team als CFO und Geschäftsführer.

^

Pressekontakt Web: www.labfolder.com Adresse: Dr. Florian Hauer Blog: blog.labfolder.com labfolder GmbH +49 (0) 30 91572642 Twitter: @labfolder Pettenkofer +49 (0) 176 LinkedIn: linkedin.com/company/ Str. 4a 24337833 labfolder 10247 Berlin fh@labfolder.com FB: facebook.com/labfolder Germany

°

Anne Hennecke MC Services AG +49 (0) 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

537035 17.01.2017