DGAP-News: init innovation in traffic systems SE plant nach Rekordjahr weiteres Wachstum (deutsch)

init innovation in traffic systems SE plant nach Rekordjahr weiteres Wachstum

Jahresergebnis/Dividende

init innovation in traffic systems SE plant nach Rekordjahr weiteres

Wachstum

22.03.2018

Umsatz übertraf in 2017 mit 130,6 Mio. Euro die Erwartungen (2016: 108,6

Mio. Euro)

Weiterer Anstieg des operativen Ergebnisses und der EBIT-Marge für 2018

geplant

Auftragseingang von 140 bis 150 Mio. Euro für 2018 angestrebt

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) erwartet nach

dem Rekordjahr 2017 im Umsatz für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren

Wachstumsschub. Dies wird sich insbesondere auch im operativen Ergebnis

(EBIT) bemerkbar machen, das sich auf einen Wert zwischen 10 und 12 Mio.

Euro erhöhen soll (2017: 8,6 Mio. Euro). Einen besonders starken Zuwachs

erwartet der international führende Anbieter von integrierten Planungs-,

Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen dabei

im Bereich Handy-Ticketing bzw. Smart-Ticketing sowie bei intermodalen

Planungs- und Monitoringsystemen. Für 2018 plant der Vorstand trotz

gestiegener Risiken in den USA mit einem Umsatzzuwachs auf 135 bis 145 Mio.

Euro (2017: 130,6 Mio. Euro). Der Auftragseingang soll in einen Bereich von

140 bis 150 Mio. Euro ansteigen, wie das Unternehmen heute bei der

Bilanzpressekonferenz in Frankfurt bekanntgab.

«Auch in 2018 werden wir weiter verstärkt investieren müssen, um unseren

technologischen Vorsprung zu halten und die neuen Anforderungen unserer

Kunden zu erfüllen. Die laufende technologische Revolution in unserem Markt,

festzumachen an Themen wie Digitalisierung, Elektromobilität und autonomes

Fahren, eröffnet uns jedoch nachhaltige Wachstumspotenziale», so der

Vorstand in seinem Ausblick. «Unsere Umsatzprognose für 2018 orientiert sich

aus Gründen der Vorsicht angesichts der in Märkten wie USA und

Großbritannien deutlich gewachsenen Unsicherheiten am unteren Rand unserer

langjährigen Wachstumsrate.»

Wachstum im Kerngeschäft und durch Akquisitionen

Mit dem Geschäftsjahr 2017 war der Vorstand angesichts des neuen

Rekordumsatzes und eines Zuwachses von über 20 Prozent oder 22 Mio. Euro im

Vergleich zum Vorjahr zufrieden. Rund 10 Mio. Euro entfielen dabei auf das

angestammte Geschäft, 12 Mio. Euro auf die erstmals ganzjährig in den

Abschluss einbezogenen Akquisitionen. Über 72 Prozent des Umsatzes wurden

dabei im internationalen Geschäft erzielt.

Auch beim operativen Ergebnis (EBIT) übertraf init auf Konzernebene mit 8,6

Mio. Euro den Mittelwert der EBIT-Planung (5-7 Mio. Euro) deutlich um 43

Prozent. Zwar liegt es damit unter dem Vorjahreswert von 11,7 Mio. Euro,

dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 2016 ein einmaliger positiver

Sondereffekt von rund 4,7 Mio. Euro aus der nach IFRS notwendigen Aufwertung

von Altanteilen an der iris-GmbH verbucht wurde. Bereinigt um Einmal- und

Währungseffekte ergibt sich gegenüber 2016 (6,7 Mio. Euro) für 2017 sogar

ein EBIT-Anstieg auf 11,9 Mio. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge beläuft sich

auf 9,1 Prozent (2016: 6,2 Prozent).

Das Konzernergebnis ist unter Berücksichtigung des 2016 zu verbuchenden

einmaligen Aufwertungseffekts ebenfalls im Vorjahresvergleich auf 3,6 Mio.

Euro gesunken (2016: 8,6 Mio. Euro). Der Gewinn pro Aktie liegt für 2017 bei

0,37 Euro (2016: 0,86 Euro).

«Im Hinblick auf unseren stabilen Wachstumskurs werden wir der

Hauptversammlung eine unveränderte Dividende von 0,22 Euro vorschlagen»,

kündigte der Vorstand an.

Den stabilen Wachstumskurs der init unterstreicht die Entwicklung im

Auftragseingang: Mit 139,4 Mio. Euro, dem zweithöchsten Wert der

Firmengeschichte, übertraf er 2017 den Vorjahreswert (128,7 Mio. Euro) um 8

Prozent und liegt deutlich über dem erzielten Umsatz. Dies wird nach der

Prognose des Vorstands auch 2018 so sein: In diesem Jahr will init neue

Aufträge im Volumen von 140 bis 150 Mio. Euro gewinnen und so die positive

Geschäftsentwicklung weiter fortsetzen.

«Im abgelaufenen Geschäftsjahr war eine klare Verbesserung im operativen

Geschäft sichtbar. Der init-Konzern verfügt aufgrund der verbesserten

Ergebnisentwicklung im Jahr 2017 über eine solide Basis, um das für 2018

angestrebte Wachstum zu finanzieren», so der Vorstand in seiner

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage.

