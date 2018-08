DGAP-News: init innovation in traffic systems SE hält an Jahreszielen fest Umsatz- und Ergebnis-Forecast bestätigt (deutsch)

init innovation in traffic systems SE hält an Jahreszielen fest Umsatz- und Ergebnis-Forecast bestätigt

^

DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis

init innovation in traffic systems SE hält an Jahreszielen fest Umsatz- und

Ergebnis-Forecast bestätigt

07.08.2018 / 16:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Umsatz nach den ersten sechs Monaten mit 59,3 Mio. Euro leicht über

Vorjahr (58,3 Mio. Euro)

* Höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung

* Operativer Cashflow um über 10 Mio. Euro gesteigert

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) ist nach den

ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 auf einem guten Weg, die für

das Gesamtjahr gesetzten Ziele zu erreichen. Die maßgeblichen Kennzahlen

entsprechen weitestgehend den Erwartungen des Vorstands. Deshalb bestätigt

der international führende Anbieter von integrierten Planungs-,

Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen seine

Prognose hinsichtlich Umsatz (135 bis 145 Mio. Euro) und EBIT (zwischen 10

und 12 Mio. Euro).

Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz im init-Konzern mit 59,3 Mio. Euro

leicht über dem Vorjahreswert (1. Halbjahr 2017: 58,3 Mio. Euro) und damit

im Rahmen der Planung. Traditionell sind bei init das dritte und vor allem

das vierte Quartal besonders umsatz- und ertragsstark.

Außergewöhnlich verbessert hat sich der Cashflow aus betrieblicher

Tätigkeit. Mit 4,0 Mio. Euro liegt er um mehr als 10 Mio. Euro über dem

Vergleichswert des Vorjahres (1. Halbjahr 2017: - 6,3 Mio. Euro). Dies ist

auf ein konsequentes "Credit Collection" und dem damit verbundenen starken

Abbau von Forderungen zurück zu führen.

Auftragsbestand Ende Juni bei 130 Mio. Euro

Das operative Ergebnis sank dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio.

Euro auf 1,1 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: 2,3 Mio. Euro). Dabei wurden im

ersten Halbjahr 2018 mit 4,5 Mio. Euro rund 1,1 Mio. Euro mehr in Forschung

und Entwicklung investiert als im Vorjahr.

Insgesamt konnte init im zweiten Quartal neue Aufträge im Umfang von 44,3

Mio. Euro (Q2 2017: 42,5 Mio. Euro) akquirieren. Per Juni 2018 stellte sich

der Wert auf rund 73 Mio. Euro (30. Juni 2017: rund 84 Mio. Euro). Der

Auftragsbestand per 30. Juni 2018 beträgt rund 130 Mio. Euro. «Damit wird

init mit hoher Wahrscheinlichkeit das Planziel von 140 Mio. bis 150 Mio.

Euro im Auftragseingang für 2018 - trotz anhaltender weltwirtschaftlicher

Unsicherheiten - erreichen», so der Vorstand in seinem Ausblick.

Im Nordamerika-Geschäft hat sich dabei die Entscheidung über mehrere

Großaufträge auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Anfang Juli gewann init

einen strategisch bedeutenden Großauftrag von Metrolink (Los Angeles), einem

der größten regionalen Verkehrsverbünde der USA und Betreiber des

Bahnnahverkehrs in Südkalifornien. INIT Innovations in Transportation, Inc.

- die 100-prozentige US-Tochtergesellschaft - erhielt hier einen Auftrag zur

Aktualisierung und Modernisierung des bestehenden Zahlungssystems. Der

Auftrag umfasst 155 neue Fahrkartenautomaten, die Ausstattung von

Fahrkartenschaltern mit entsprechenden Geräten und ein zentrales

kontenbasiertes Backoffice-System. Ein weiterer Meilenstein konnte in Turku,

Finnland erreicht werden. Dort wird zum ersten Mal der Kredit- und

Bankkartenstandard EMV als Bezahlmethode im ÖPNV in Skandinavien umgesetzt.

Digitale Disruption wirkt als Wachstumsbeschleuniger

Turku und Metrolink sind nur zwei Beispiele für eine innovative Disruption,

mittels der init aktuell die "Mobilität 4.0" für Kunden Wirklichkeit werden

lässt. «Daneben arbeiten wir derzeit an einer Reihe von weiteren

Forschungsprojekten», erläutert der init-Vorstand in seinem Bericht. Dabei

gehe es unter anderem um die optimale Einsatz- und Infrastrukturplanung für

Elektrobusse genauso wie um den ITCS gesteuerten Betrieb von autonom

fahrenden Linienbussen, die Vernetzung bestehender Mobilitätsangebote in

einer Region oder den Schutz unterirdischer ÖPNV-Systeme sowie den Aufbau

einer intermodalen Reiseinformations- und - buchungsplattform.

Für die Zukunft erwartet init daher weiterhin eine Beschleunigung des

Wachstums insbesondere im Ticketing-Geschäft. Langfristig wird init als

Komplettanbieter auch bei der Übernahme des gesamten technischen Betriebs

von Systemen als Partner für Verkehrsbetriebe immer mehr an Bedeutung

gewinnen. Das eröffnet zusätzliche Wachstumschancen und führt zu einer

deutlich erhöhten Kundenbindung.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

---------------------------------------------------------------------------

07.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: init innovation in traffic systems SE

Käppelestraße 4-10

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 (0)721 6100 0

Fax: +49 (0)721 6100 399

E-Mail: ir@initse.com

Internet: www.initse.com

ISIN: DE0005759807

WKN: 575980

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

711769 07.08.2018

°