DGAP-News: init innovation in traffic systems SE erreicht Wachstumsziele für 2019 und steigert Marge deutlich (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "init innovation":

init innovation in traffic systems SE erreicht Wachstumsziele für 2019 und steigert Marge deutlich

^

DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e):

Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

init innovation in traffic systems SE erreicht Wachstumsziele für 2019 und

steigert Marge deutlich

03.03.2020 / 15:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Gesetztes Wachstumsziel von 15 Prozent erreicht: Umsatz steigt auf 156

Mio. Euro (Vorjahr: 135,7 Mio. Euro)

- Operatives Ergebnis (EBIT) auf 16 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Vorjahr:

6,4 Mio. Euro)

- EBIT-Marge wieder über 10 Prozent - Etappenziel erreicht

- Operativer Cashflow signifikant auf mehr als 20 Mio. Euro angestiegen

(Vorjahr: 12,8 Mio. Euro)

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat ihre für

2019 gesetzten Wachstumsziele erreicht und insbesondere die EBIT-Marge

kräftig gesteigert. Dies geht aus den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen

für das abgelaufene Geschäftsjahr hervor. Demnach konnte mit 156 Mio. Euro

(Vorjahr: 135,7 Mio. Euro) ein neuer Umsatzrekord verbucht werden. Das

operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich gegenüber dem

Vorjahr (6,4 Mio. Euro) mehr als verdoppelt und liegt mit 16 Mio. Euro

leicht über dem Zielkorridor. «Unsere Maßnahmen zur Verbesserung der

Ergebnismarge greifen. Mit mehr als 10 Prozent EBIT-Marge haben wir unser

Etappenziel erreicht», kommentiert Finanzvorstand Jennifer Bodenseh.

Im Ergebnis machen sich die ergriffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in

allen Konzerngesellschaften zunehmend positiv bemerkbar. Gleichzeitig tragen

die Investitionen im E-Ticketing sowie in die E-Mobilität mit Zuwächsen

Früchte.

Mit der besonders guten EBIT-Entwicklung konnte auch der operative Cashflow

signifikant auf mehr als 20 Mio. Euro gesteigert werden.

Für ein anhaltend starkes Wachstum der init-Gruppe spricht der 2019 erzielte

Auftragseingang. Mit 160 Mio. Euro (Vorjahr: 161,8 Mio. Euro) liegt er

weiter über dem realisierten Jahresumsatz und auf dem Rekordniveau des

Vorjahres. Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende 2019 151 Mio. Euro

und liegt damit über dem Vorjahreswert (142,6 Mio. Euro).

«2019 war ein sehr gutes Jahr für uns. Unsere Investitionen in

zukunftsweisende Technologien zahlen sich aus. Wir werden weitere innovative

Produkte ausrollen und arbeiten bereits an der nächsten Generation unseres

integrierten Produktspektrums», so der init-Vorstand.

Die endgültigen Zahlen, den vollständigen Geschäftsbericht für 2019 und die

Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird der Vorstand bei der Bilanzpresse-

und Analystenkonferenz am 25. März 2020 in Frankfurt am Main vorstellen und

erläutern.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

---------------------------------------------------------------------------

03.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: init innovation in traffic systems SE

Käppelestraße 4-10

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 (0)721 6100 0

Fax: +49 (0)721 6100 399

E-Mail: ir@initse.com

Internet: www.initse.com

ISIN: DE0005759807

WKN: 575980

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 988525

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

988525 03.03.2020

°