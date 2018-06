DGAP-News: init innovation in traffic systems SE: Talent in Mobility-Award für Dirk Weißer-'Best Manager' 2018 arbeitet bei init (deutsch)

init innovation in traffic systems SE: Talent in Mobility-Award für Dirk Weißer-'Best Manager' 2018 arbeitet bei init

^

init innovation in traffic systems SE: Talent in Mobility-Award für Dirk

Weißer-'Best Manager' 2018 arbeitet bei init

20.06.2018 / 11:11

Der europäische 'Talent in Mobility'-Award in der Kategorie 'Best Manager'

geht in diesem Jahr an Dirk Weißer, Head of Research- bei init, dem weltweit

führender Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und

Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Der Preis wurde am 14. Juni im

Rahmen der Messe "Transports Publics" in Paris vergeben und honoriert die

Verdienste von Männern und Frauen, die in besonderer Weise zum Fortschritt

des öffentlichen Nahverkehr und zu einer nachhaltigen Mobilität beitragen.

"Nach der Auszeichnung unseres Vorstandsvorsitzenden Gottfried Greschner für

seine Lebensleitung im Jahr 2014 erhält mit Dirk Weißer schon zum zweiten

Mal eine Persönlichkeit aus unserem Unternehmen einen 'Talent in Mobility'-

Award", freut sich Jürgen Greschner, Vorstand der init. "Wir sehen dies auch

als Bestätigung für die hohe Innovationskraft, die von init ausgeht." Und

tatsächlich verdankt die ÖPNV-Branche Dirk Weißer und seiner Arbeit bereits

wesentliche Impulse. Zahlreiche Forschungsprojekte wurden mit seiner

Mitwirkung und zum Teil unter seiner Leitung erfolgreich abgeschlossen.

Dabei ging es um Zukunftsthemen wie Elektromobilität, um einen

Reiseassistenten für Personen mit besonderen Mobilitätsbedürfnissen oder um

die automatische Erkennung sicherheitsrelevanter Vorfälle, um nur einige zu

nennen.

"Die Verleihung des Awards erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit",

erklärt Dirk Weißer. "Freude darüber, dass die Gaben, die mir zuteilwurden,

solche Wertschätzung erfahren, und Dankbarkeit, dass ich gemeinsam mit

meinem Team die Möglichkeit habe, mit neuen und kreativen Lösungen den

Umstieg auf gemeinschaftlich genutzte Verkehrsmittel für die Allgemeinheit

attraktiver zu gestalten. Hierfür bietet mir init ein ideales Umfeld."

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

