DGAP-News: init innovation in traffic systems SE: INITs Lösung für elektronisches Fahrgeld-management unterstützt als erstes System in Nordamerika ÖPNV-Kundenkarten in der Apple Wallet (deutsch)

init innovation in traffic systems SE: INITs Lösung für elektronisches

Fahrgeld-management unterstützt als erstes System in Nordamerika

ÖPNV-Kundenkarten in der Apple Wallet

28.05.2019

Das Nahverkehrsunternehmen Tri-County Metropolitan Transportation District

(TriMet) mit Sitz in Portland hat mitgeteilt, dass Fahrgäste im Großraum

Portland-Vancouver nun ihre Kundenkarte Hop Fastpass(R) der Apple Wallet

hinzufügen und so den Fahrpreis mit ihrem iPhone oder der Apple Watch

bezahlen können. Der Hop Fastpass(R) ist die erste ÖPNV-Kundenkarte in

Nordamerika, die in der Apple Wallet nutzbar ist. Nahverkehrsnutzer in

Portland-Vancouver können bequem kontaktlos mit Apple Pay Express Transit

(Express-ÖPNV) bezahlen und so das von TriMet und INIT geschaffene

elektronische Fahrgeldsystem nutzen.

Fahrgäste der Unternehmen TriMet, C-TRAN und Portland Streetcar können mit

iPhone und Apple Watch an jedem der mehr als 1.200 von INIT auf Bahnsteigen,

in Bussen sowie in Straßenbahnen der Region bereitgestellten

Fahrgastterminals PROXmobil kontaktlos bezahlen. Einmal aktiviert, kann der

Modus Apple Pay Express Transit (Express-ÖPNV) auch im Ruhezustand des

Gerätes genutzt werden.

"TriMet ist seit Langem ein ÖPNV-Vorreiter, der bestrebt ist, den

Kundenservice zu verbessern und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs

einfacher zu gestalten ", sagte TriMet General Manager Doug Kelsey. " Mit

dem Hop Fastpass(R), der ersten US-amerikanischen ÖPNV-Kundenkarte in der

Apple Wallet, können Fahrgäste im Großraum Portland-Vancouver jetzt

kontaktlos bezahlen, indem sie einfach ihr iPhone oder ihre Apple Watch vor

ein Hop-Lesegerät halten."

Wenn ein Fahrgast sein iPhone oder seine Apple Watch vor eines der

Fahrgastterminals hält, kalkuliert das INIT-System den Fahrpreis, bestätigt

die Transaktion im Onlinekonto des Kunden und zeigt dem Fahrgast in Echtzeit

den ermittelten Fahrpreis an. Ein-und Aussteigen geht schnell und

problemlos.

Fahrgäste von TriMet, C-TRAN und Portland Streetcar können aus einer

Vielzahl von Optionen wählen, um ihre Fahrt zu bezahlen: Dazu gehören die

virtuelle Hop Card auf iPhone und Apple Watch, Debit- und Kreditkarten sowie

die physische Hop-Karte. Die Fahrgäste müssen sich nicht mehr damit

befassen, welchen Fahrschein sie kaufen sollen. Sie halten die Karte oder

das mobile Endgerät vor das Fahrgastterminal, steigen ein und fahren los.

Außerdem beinhaltet die Hop Card auf dem iPhone eine tägliche und monatliche

Bestpreiskalkulation für TriMet-Fahrgäste.

"Die Hop Card in der Apple Wallet ist eine weitere innovative

Errungenschaft, die den öffentlichen Nahverkehr in der Region voranbringt

und die einzigartigen Vorteile eines ID-basierten Fahrgeldsystems

verdeutlicht. Wir können alle stolz auf diese bahnbrechende Entwicklung

sein", sagt INIT-Projektingenieur Thomas Schaich.

TriMet, INIT, moovel (künftig REACH NOW) und weitere Partner haben daran

gearbeitet, diese neue Option möglich zu machen.

°