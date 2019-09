DGAP-News: init feiert 20 Jahre Innovation in Nordamerika (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "init innovation":

init feiert 20 Jahre Innovation in Nordamerika

26.09.2019 / 13:38

INIT Innovations in Transportation, Inc., eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der init innovation in traffic systems SE, feiert 20

Jahre erfolgreiche Geschäftstätigkeit in Nordamerika. Aus einem kleinen Büro

mit fünf Mitarbeitern ist dabei bis heute ein weltweit führender Anbieter

von integrierten Systemen für den öffentlichen Personennahverkehr geworden,

dessen Produkte auch in Nordamerika vielfach ausgezeichnet wurden.

Enge Kundenbeziehungen als Basis für Erfolg

init selbst entwickelte sich seit 1983 aus einem Universitäts-Spin-off in

Karlsruhe zu einem Weltmarktführer für intelligente Verkehrssysteme

(Intelligent Transportation Systems, ITS) mit einem Konzernumsatz von mehr

als 135 Mio. Euro und über 800 Mitarbeitern. Im Jahr 1999 wurde in

Chesapeake (Virginia/USA) mit einem kleinen Team von fünf Mitarbeitern eine

nordamerikanische Tochtergesellschaft, die INIT Innovations in

Transportation, Inc., gegründet. Seitdem wurde die Weiterentwicklung des

Unternehmens rasch vorangetrieben. Heute sichert INIT Inc. mit über 55

Kunden in Nordamerika und mehr als 100 Beschäftigten durch den erfolgreichen

Aufbau enger Kundenbeziehungen die solide Basis für ihren anhaltenden

Geschäftserfolg.

"Wir verdanken unsere Erfolge dem Vertrauen unserer zahlreichen langjährigen

Partnerschaften und einem engagierten Team von Mitarbeitern, das in ganz

Nordamerika tätig ist", so Roland Staib, CEO von INIT Inc.

Im Jahr 2017 errichtete INIT Inc. eine neue Hauptniederlassung, um der

wachsenden Mitarbeiterzahl und dem daraus resultierenden Platzbedarf des

Unternehmens gerecht zu werden. Dort sind nun auch die beiden produzierenden

Tochtergesellschaften, die Kabelbäume und elektronische Geräte herstellen,

unter einem Dach vereint.

Eine etablierte Präsenz an der Westküste der USA

Die Präsenz von INIT wurde mit der Gründung einer Außenstelle in Seattle im

Jahr 2011 erweitert, um für Kunden an der gesamten Westküste der USA vor Ort

sein zu können. Seitdem waren zahlreiche Projekt- und Ausschreibungsgewinne

dort zu verzeichnen. Unter anderem sind so die jüngste Lieferung eines

Ticketingsystems der nächsten Generation für die Central

Puget Sound Regional Transit Authority (Sound Transit) in Seattle sowie

eines hochentwickelten Fahrgeldmanagementsystems für das Metropolitan

Transit System (MTS) in San Diego Impulsgeber für die Wachstumsdynamik der

INIT Inc.

Der Ruf von INIT als technologischer Pionier wurde im Laufe der Jahre auch

durch viele Auszeichnungen anerkannt. Zuletzt zeichnete die Canadian Urban

Transportation Association (CUTA) INIT mit dem Safety and Security Award für

die Implementierung der Fahrerleistungssoftware beim Verkehrsunternehmen

York Region Transit in Toronto aus. Im Mai 2019 verlieh das CoVa Biz

Magazine zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung Best Place to Work 2019

an INIT.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

°