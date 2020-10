DGAP-News: ifa systems AG: ifa systems übernimmt Mehrheitsanteil an 'Sophrona', einer führenden Kommunikationsplattform für Patienten in der Augenheilkunde in den USA (deutsch)

ifa systems AG: ifa systems übernimmt Mehrheitsanteil an 'Sophrona', einer führenden Kommunikationsplattform für Patienten in der Augenheilkunde in den USA

^

DGAP-News: ifa systems AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ifa systems AG: ifa systems übernimmt Mehrheitsanteil an 'Sophrona', einer

führenden Kommunikationsplattform für Patienten in der Augenheilkunde in den

USA

31.10.2020 / 08:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ifa systems übernimmt Mehrheitsanteil an "Sophrona", einer führenden

Kommunikationsplattform für Patienten in der Augenheilkunde in den USA

* Akquisition erschließt weiteres Wachstumspotenzial für ifa in den USA

und für Sophrona in Europa

* Modernste Open-Standard-Technologien und API wegweisend

* Sophrona ergänzt Produktportfolio um Patientenportal sowie Zuweiser- und

Partnerplattform

Die ifa united i-tech Inc. mit Sitz in Fort Lauderdale, Florida, ein

hundertprozentiges Tochterunternehmen der ifa systems AG, börsennotierte

Spezialistin für Health-IT-Anwendungen in der Augenheilkunde, übernimmt mit

Wirkung zum 31.10.2020 80 Prozent der Anteile an der Sophrona Solutions,

Inc. mit Sitz in North Oaks, Minnesota (USA). Sophrona ist mit fast 2.000

Installationen eine führende Portalplattform in den USA für die

Online-Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten in der Augenheilkunde.

Praxen und Kliniken steigern durch den Einsatz dieser Lösungen ihre

Effizienz und die Patientenbindung. Während sich auch in Deutschland die

Digitalisierung im Gesundheitswesen beschleunigt, ist Sophrona bereits seit

mehr als einem Jahrzehnt mit ihrer sicheren digitalen

Kommunikationsplattform marktführend in der Augenheilkunde in den USA und

stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsposition von ifa in Europa.

"Mit der Akquisition setzen wir unsere Plattformstrategie weiter um und

investieren in das geplante Wachstum", sagt Jörg Polis,

Vorstandsvorsitzender der ifa systems AG. "Die Software von ifa ist darauf

ausgerichtet, die Arbeitsabläufe in der Ophthalmologie und deren

administrative wie medizinische Dokumentation in der Patientenakte effizient

zu unterstützen. Dafür ist es notwendig, die Hard- und Software anderer

Anbieter in der Augenheilkunde zu integrieren." Marc-François Bradley,

Gründer und Geschäftsführer von Sophrona, sagt: "ifa und Sophrona verfolgen

die gleiche Philosophie: Zum Erfolg unserer Kunden setzen wir auf offene

Plattformen und auf die Partnerschaft mit anderen Anbietern. Das haben wir

in unserer bisherigen Zusammenarbeit bewiesen und wollen diese Beziehung

auch international weiter ausbauen."

ifa betreut ihre Praxen und Kliniken in den USA aktuell von zwei Standorten

aus. Durch die Übernahme wird die Präsenz von ifa im amerikanischen Markt

deutlich ausgebaut und erschließt neue Wachstumspotenziale. Gleichzeitig

erhält Sophrona Zugang zum europäischen Markt für ihre

Open-Standard-Lösungen. "Der technologische Standard der Produkte von

Sophrona ist wegweisend auch für ifa", sagt Polis. "Wir sehen große Chancen,

deutsche und europäische Kunden auf dem Weg zu einem echten Patientenportal

zu unterstützen. Sophrona ist damit eine wichtige Ergänzung für uns als

Kompetenzzentrum für die Augenheilkunde innerhalb der NEXUS-Gruppe."

Sophrona erzielte 2019 Umsätze in Höhe von 1,6 Mio. USD mit einem hohen

wiederkehrenden Anteil. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen,

einstelligen Millionenbetrag und wird mittels vorhandener Barmittel der ifa

systems AG finanziert. Sophrona wird ab dem Zeitpunkt der Übernahme im

Konzernabschluss der ifa systems AG konsolidiert. Der Vorstand rechnet nicht

damit, dass die Akquisition einen signifikanten Einfluss auf das erwartete

Konzernergebnis für das laufende Geschäftsjahr (EBIT) von 0,2 bis 0,5 Mio.

Euro haben wird.

Disclaimer

Aussagen in dieser Corporate News, die sich auf die zukünftige Entwicklung

beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger

Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den

geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von

Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des

Unternehmens entziehen.

Kontakt für Rückfragen:

ifa systems AG

Jörg Polis, CEO

Augustinusstr. 11b

50226 Frechen

joerg.polis@ifasystems.de; IR@ifasystems.de

+49 2234 933 670

Das Unternehmen:

Mit über 30 Jahren Erfahrung ist die ifa systems AG einer der weltweit

führenden Anbieter von Software-Lösungen in der Augenheilkunde. Der

Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entwicklung einer auf die

Ophthalmologie zugeschnittenen elektronischen Patientenakte (EPA). Die EPA

der ifa, in der alle Einzelheiten der Untersuchungen und Behandlungen

dokumentiert und verwaltet werden, lässt sich flexibel sowohl in

Facharztpraxen und Augenzentren als auch in Fachabteilungen von Kliniken

einsetzen. Darüber hinaus zählen ergänzende Software-Produkte zur

Herstellung der Netzwerkfähigkeit von ophthalmologischen Diagnosegeräten zum

Angebotsspektrum. Durch das innovative Produktportfolio liefert ifa einen

entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung der optimalen Behandlung von

Patienten und unterstützt die Vereinfachung von Handlungsabläufen für Ärzte

und medizinisches Personal. Mit den Produkten und Lösungen der ifa systems

AG arbeiten Menschen weltweit in über 20 Ländern an insgesamt mehr als

15.000 Arbeitsplätzen und betreuen dabei täglich mehr als 200.000 klinische

Patientenfälle. Die ifa systems AG ist im Open Market an der Börse Frankfurt

mit der ISIN DE 007830788 notiert. Die NEXUS AG hält mehr als 50 % der

Aktien und ist ebenfalls börsennotiert (ISIN DE0005220909).

---------------------------------------------------------------------------

31.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ifa systems AG

Augustinusstraße 11 b

50226 Frechen

Deutschland

Telefon: +49 (0)2234 93367-0

Fax: +49 (0)2234 93367-30

E-Mail: info@ifasystems.de

Internet: www.ifasystems.de

ISIN: DE0007830788

WKN: 783078

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1144471

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1144471 31.10.2020

°