DGAP-News: hep capital: Ausplatzierung des 'HEP - Solar Japan 1' auf der Zielgeraden / Institutionelles Interesse an Solarinvestments steigt / Zweiter Park des Solar-AIF jetzt ans Netz angeschlossen (deutsch)

hep capital: Ausplatzierung des 'HEP - Solar Japan 1' auf der Zielgeraden / Institutionelles Interesse an Solarinvestments steigt / Zweiter Park des Solar-AIF jetzt ans Netz angeschlossen

Heilbronn / Osaka, 2. März - Der Alternative Investment Fund (AIF) "HEP - Solar Japan 1", mit dem sich Anleger an dem boomenden Photovoltaikmarkt Japans beteiligen können, durchläuft derzeit die letzte Etappe der Platzierung. Für den reinen Eigenkapitalfonds haben private und institutionelle Anleger bereits über 70 % des Fondsvolumens bereitgestellt.

hep capital vermeldet ein hohes Interesse institutioneller Anleger am Fonds: Rund 15 % des Kapitals haben bislang institutionelle Investoren beigesteuert. Die prognostizierte Rendite des AIF (nach IRR-Methode) liegt bei 6,71 % p.a. Die erste Ausschüttung wurde prognosegemäß in Höhe von 4 % vorgenommen. Anleger, die sich noch bis Platzierungsschluss sich am HEP - Solar Japan 1 beteiligen, partizipieren an der kompletten geplanten Ausschüttung in Höhe von 8 % für das Jahr 2017. "Wir sind mit dem Platzierungsverlauf zufrieden", bewertet Thorsten Eitle, CEO des Solarspezialisten aus Heilbronn, das bisherige Ergebnis. "Dem deutlich gestiegenen Informationsbedürfnis von Intermediären und Anlegern kommen wir gerne nach. Frühere Platzierungsphasen von wenigen Monaten gehören der Vergangenheit an."

Zwei Anlagen produzieren bereits Strom

Ein weiterer, an den Fonds angebundener Solarpark ist jetzt ans Netz gegangen. Der Park "Ono" ist nach der im vergangenen Jahr eröffneten Anlage "Arida" die zweite von insgesamt vier Solaranlagen des "HEP - Solar Japan 1". Sämtliche Parks befinden sich im Großraum der japanischen Stadt Osaka und werden nach der kompletten Fertigstellung eine Höchstleistung von 6.000 KWp (6 MWp) abliefern. "Ono" steuert zum Gesamtkonzept rund 2,2 MWp bei und produziert pro Jahr bis zu 2900 MWh Strom (2,9 GWh). Dafür wurden über 8000 Solarmodule verbaut. Mit seiner Leistung kann der neue Solarpark (siehe Foto) über 700 Haushalte mit Strom versorgen. Die übrigen, bereits im Bau befindlichen Parks des "HEP - Solar Japan 1" werden im laufenden Jahr angeschlossen.

Hohe Einspeisevergütung / dynamischer Solarmarkt Japan

hep hat sich durch den frühzeitigen Ankauf der Fläche den attraktiven Einspeisetarif von 36 Yen/KWh für "Ono" gesichert. Japan ist derzeit der zweitgrößte Markt für Solarinstallationen. Das Land will mehr als 20 % seines Energiebedarfs durch regenerative Energiequellen decken, vor allem durch Solarstrom. Japan eignet sich ausgezeichnet für die Nutzung der Sonnenenergie; die Einstrahlung ist im Durchschnitt um 30 % höher als in Deutschland. In Japan hat Solarpionier hep bereits 14 Solarprojekte erfolgreich entwickelt, darunter Großanlagen von bis zu 20 MWp.

Technische Informationen von "Ono":

* Solarmodule vom renommierten Hersteller Winaico (275 Watt) * String-Wechselrichter von ABB * Unterkonstruktion von der deutschen Firma Schletter

Pressekontakt: Ingo Burkhardt Vorstand hep capital AG Marktstraße 1 D-74363 Güglingen Tel.: ++49 7135 934460 E-Mail: i.burkhardt@hep.global www.hep.global

Dr. Claudia Vogl-Mühlhaus Archimedes Media - Agentur für Kommunikationsberatung Im Gründchen 18 A D-61389 Schmitten im Taunus Tel.: ++49 1525 930 47 29 E-Mail: c.vogl-muehlhaus@archimedes-media.com www.archimedes-media.com

Über hep capital: hep capital ist eine auf Sachwertanlagen spezialisierte Investmentgesellschaft. Das Kerngeschäft des Asset Managers besteht in der Konzeption und Verwaltung von Investmentprodukten auf dem Feld der "Erneuerbaren Energien", bei denen sich hep capital regelmäßig durch das Erschließen neuer Märkte auszeichnet. Institutionelle und private Anleger haben bisher rund 300 Mio. Euro in Projekte des Unternehmens weltweit investiert. Aktuelle Sachwertbeteiligungen des Unternehmens erscheinen schwerpunktmäßig als Alternative Investment Funds (AIF), die vollständig reguliert sind und dem KAGB unterliegen. Andere Investmentprodukte des Unternehmens sind vor allem vermögenden Privatkunden und (semi-) institutionellen Investoren vorbehalten, die ebenfalls zum Kundenkreis von hep capital gehören. Das Unternehmen arbeitet mit Partnern aus dem gesamten Spektrum der Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Privatbanken sowie Freien Finanzmaklern und Vermögensverwaltern zusammen. Die Verwaltung und das Risikocontrolling der Produkte übernimmt die hauseigene KVG "HEP Kapitalverwaltung AG". Bei Produktkonzeption und im Asset Management setzt hep capital auf einen sicherheitsorientierten Investmentansatz, verbunden mit konservativen Markterwartungen. Unternehmenssitz ist Heilbronn in Baden-Württemberg. www.hep.global

