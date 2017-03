DGAP-News: freenet AG erreicht bzw. übertrifft Ziele für das Geschäftsjahr 2016 und steigert die wesentlichen Steuerungskennzahlen Umsatz, EBITDA und Free Cashflow deutlich (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

freenet AG erreicht bzw.



übertrifft Ziele für das Geschäftsjahr 2016 und steigert die wesentlichen Steuerungskennzahlen Umsatz, EBITDA und Free Cashflow deutlich

^ DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis freenet AG erreicht bzw. übertrifft Ziele für das Geschäftsjahr 2016 und steigert die wesentlichen Steuerungskennzahlen Umsatz, EBITDA und Free Cashflow deutlich

02.03.2017 / 18:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

freenet AG erreicht bzw. übertrifft Ziele für das Geschäftsjahr 2016 und steigert die wesentlichen Steuerungskennzahlen Umsatz, EBITDA und Free Cashflow deutlich

- Steigerung des Konzernumsatzes um 7,8 Prozent auf 3,362 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,118 Milliarden Euro)

- Deutlicher Anstieg des Konzern-EBITDA1 um 18,5 Prozent auf 438,8 Millionen Euro (Vorjahr: 370,2 Millionen Euro)

- Zunahme des Free Cashflows2 um 20,0 Prozent auf 341,5 Millionen Euro (Vorjahr: 284,5 Millionen Euro)

- Vorstand bestätigt angekündigten Dividendenvorschlag von 1,60 Euro (Vorjahr: 1,55 Euro) für das Geschäftsjahr 2016

- Kapitalmarkttag am 12.04.2017 in Köln zur Präsentation von Einzelheiten zum TV-Geschäft und zur Veröffentlichung der Guidance für 2017

Büdelsdorf, 02. März 2017 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat, basierend auf vorläufigen Zahlen, alle für das Geschäftsjahr 2016 kommunizierten Ziele erreicht bzw. übertroffen. Die Gesellschaft erwirtschaftete 2016 nach vorläufigen Ergebnissen einen gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent gesteigerten Konzernumsatz von 3,362 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,118 Milliarden Euro). Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus dem Umsatzbeitrag des im abgelaufenen Geschäftsjahr neu geschaffenen Segments TV und Medien in Höhe von 218,9 Millionen Euro. Darüber hinaus lieferten gesteigerte Umsätze aus dem Verkauf von Hardware und werthaltigen Digital-Lifestyle-Produkten einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Gesamtumsatzes. Das Kerngeschäft Mobilfunk steuerte insgesamt 3,126 Milliarden Euro zu den Konzern-Umsatzerlösen bei, ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (3,061 Milliarden Euro). Damit war das Segment Mobilfunk erneut dominierend im freenet Konzern.

Der Zuwachs der Mobilfunk-Umsätze ist in erster Linie auf den um 232 Tausend Teilnehmer auf 9,53 Millionen gestiegenen Customer-Ownership (Vorjahr: 9,30 Millionen Kunden) zurückzuführen. Bei einem stabilen durchschnittlichen Umsatz pro Vertragskunde (Postpaid ARPU) von 21,4 Euro (Vorjahr: 21,4 Euro) stieg vor allem die strategisch wichtige Postpaid- Kundenbasis um 203 Tausend Teilnehmer auf nunmehr 6,51 Millionen (Vorjahr: 6,31 Millionen Kunden). Im No-Frills-Bereich, welcher Mobilfunktarife umfasst, die über Discount-Marken des Konzerns vertrieben werden, lag der ARPU bei 2,4 Euro (Vorjahr: 2,5 Euro). Die Teilnehmerzahl in diesem Kundensegment stieg im Vergleich zum Vorjahr um 29 Tausend auf 3,02 Millionen (Vorjahr: 2,99 Millionen Kunden). Demgegenüber ging die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Prepaid-Karten aufgrund von Abschaltungen nicht genutzter SIM-Karten durch die Netzbetreiber von 2,94 Millionen zum 31. Dezember 2015 auf nun 2,53 Millionen weiter zurück, bei einem Prepaid- ARPU von 3,1 Euro (Vorjahr: 3,0 Euro).

Das Konzern-EBITDA erhöhte sich signifikant um 18,5 Prozent auf 438,8 Millionen Euro (Vorjahr: 370,2 Millionen Euro). Davon resultierten 28,0 Millionen Euro aus dem Segment TV und Medien sowie 36,5 Millionen Euro aus der Beteiligung der freenet AG an der Sunrise Communications Group AG (Segment Mobilfunk). Der deutliche Zuwachs des Konzern-EBITDA ist hauptsächlich auf den um 13,7 Prozent auf 898,7 Millionen Euro gesteigerten Rohertrag (Vorjahr: 790,4 Millionen Euro) zurückzuführen. Dabei lieferte das Segment TV und Medien mit 110,8 Millionen Euro einen wesentlichen Beitrag zum Rohertrag des Konzerns. Die Rohertragsmarge verbesserte sich in diesem Zusammenhang auf 26,7 Prozent (Vorjahr: 25,4 Prozent).

Die Abschreibungen und Wertminderungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 52,9 Millionen Euro auf 124,3 Millionen Euro (Vorjahr: 71,4 Millionen Euro), im Wesentlichen aufgrund des erhöhten Bestandes an Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten durch den Erwerb der Media Broadcast Gruppe sowie der in diesem Zusammenhang durchgeführten Kaufpreisallokation.

Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses in Höhe von -54,9 Millionen Euro (Vorjahr: -44,1 Millionen Euro) und Abzug der Ertragsteuer-Belastung in Höhe von 27,5 Millionen Euro (Vorjahr: 33,2 Millionen Euro) ergibt sich für das Geschäftsjahr 2016 ein gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Millionen Euro reduziertes Konzernergebnis von 216,4 Millionen Euro (Vorjahr: 221,5 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie liegt mit 1,78 Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Nettofinanzschulden3 erhöhten sich zum 31. Dezember 2016 auf 725,8 Millionen Euro (Vorjahr: 369,2 Millionen Euro). Daraus ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Verschuldungsfaktor4 von 1,7 (Vorjahr: 1,0), der wie im Vorjahr innerhalb der strategischen Bandbreite von 1,0 bis 2,5 liegt.

Der Free Cashflow betrug im Berichtszeitraum 341,5 Millionen Euro (Vorjahr: 284,5 Millionen Euro), was einem Anstieg um 20,0 Prozent entspricht. Damit wurde der prognostizierte Wert von 300,0 Millionen Euro auch unter Herausrechnung der von der Sunrise Communications Group AG erhaltenen Dividendenzahlung in Höhe von 30,1 Millionen Euro übertroffen.

Joachim Preisig, Vorstand für Finanzen und Controlling der freenet AG, zeigt sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: "Die Ziele, die wir uns zu Beginn des Jahres bezüglich unserer wesentlichen Steuerungskennzahlen gesetzt haben, haben wir alle erreicht oder sogar übertroffen."

Wie bereits im März 2016 angekündigt, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,60 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2016 vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 60 Prozent des im Geschäftsjahr 2016 erwirtschafteten Free Cashflows. In diesem Zusammenhang bestätigt der Vorstand seine bestehende Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von 50 bis 75 Prozent des jährlich erzielten Free Cashflows an seine Aktionäre vorsieht.

Die endgültigen Zahlen und der Geschäftsbericht 2016 werden am 23. März 2017 veröffentlicht. Am 12. April 2017 findet ein Kapitalmarkttag für Analysten und Investoren in Köln statt. Dann wird der Vorstand diverse Zahlen und Einzelheiten zum TV-Geschäft präsentieren und die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlichen.

1) Konzernergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Wertminderungen, inklusive Ergebnisanteile der nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen, exklusive Abschreibungen und latente Steuern aus der Folgebewertung bezüglich der Schatten-Kaufpreisallokation (Bestandteil des Ergebnisses der nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen).

2) Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verringert um die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, zuzüglich der Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

3) Finanzschulden abzüglich flüssiger Mittel, abzüglich Anteil am Börsenwert der Sunrise Communications Group AG (Quelle Kursdaten: Bloomberg).

4) Verhältnis der Finanzschulden abzüglich flüssiger Mittel, abzüglich Anteil am Börsenwert der Sunrise Communications Group AG (Quelle Kursdaten: Bloomberg) zum in den letzten 12 Monaten erzielten Konzern-EBITDA.

Disclaimer: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der freenet AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Alle Angaben beruhen auf vorläufigen Berechnungen vor abschließender Konsolidierung und Abschluss der Prüfung. Es können sich daher Abweichungen zu den am 23. März 2017 vorzulegenden endgültigen Geschäftszahlen ergeben.

---------------------------------------------------------------------------

02.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

549933 02.03.2017

°