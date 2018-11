DGAP-News: freenet AG: EBITDA und Free Cashflow erneut stabil - weiteres Kundenwachstum in allen wichtigen Segmenten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

freenet AG: EBITDA und Free Cashflow erneut stabil - weiteres Kundenwachstum in allen wichtigen Segmenten

07.11.2018

- Werthaltige Postpaid-Kundengruppe steigt um 3,4 Prozent yoy auf 6,87

Millionen Kunden bei stabilem ARPU von 21,9 Euro

- EBITDA ohne Berücksichtigung von Sunrise und UKW-Verkaufserlösen bei 302,2

Millionen Euro und damit auf Jahressicht stabil gegenüber 2017 (299,9

Million Euro)

- Verkauf von UKW-Infrastruktur führt im dritten Quartal zu einmaligem

EBITDA-Beitrag in Höhe von 18,4 Millionen Euro

- Free Cashflow entspricht mit 87,7 Millionen Euro der zu Jahresbeginn

kommunizierten Prognose (85,0 Millionen Euro für Q3/2018)

- Entwicklung aller wesentlichen Leistungsindikatoren bestätigen Guidance

2018

Büdelsdorf, 07. November 2018 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute

die Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben.

EBITDA und Free Cashflow entwickeln sich erwartungsgemäß

Wesentliche Kennzahlen des Konzerns

In Mio. EUR Q3/20- Q3/20- in % Q1-Q3/2- Q1-Q3/2- in %

18 17 018 017

Umsatz (ohne IFRS 15 902,7 880,1 2,6% 2.670,3 2.557,4 4,4%

Effekte)

EBITDA exklusive Sunrise 104,8 110,1 -4,9- 302,2 299,9 0,8%

und UKW %

zzgl. Sunrise 9,9 103,6 -90,- 29,6 123,1 -76,-

5% 0%

zzgl. UKW 18,4 0,0 - 25,7 0,0 -

Free Cashflow 87,7 87,3 0,5% 253,6 268,4 -5,5-

%

Die Umsatzerlöse ohne IFRS 15 Effekte steigen im dritten Quartal 2018 um

22,5 Millionen Euro auf 902,7 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung von

IFRS 15 betragen die Umsatzerlöse in diesem Zeitraum 717,0 Millionen Euro.

Das EBITDA exklusive Sunrise liegt mit 123,2 Millionen Euro um 13,0

Millionen Euro über dem Vorjahresquartal (Q3/2017: 110,1 Millionen Euro).

Der Anstieg erklärt sich aus einem einmaligen positiven Effekt in Höhe von

18,4 Millionen Euro, der aus einem weiteren Verkauf von UKW-Infrastruktur

resultiert. Das EBITDA exklusive Sunrise und UKW-Verkaufserlöse liegt bei

104,8 Millionen Euro und damit leicht unter dem Niveau des

Vorjahresquartals. Im Vergleich der ersten neun Monate steigt das EBITDA

ohne die zuvor genannten Effekte um rund 1 Prozent auf 302,2 Million Euro.

Auf Basis des solide verlaufenden Kerngeschäfts Mobilfunk entwickelt sich

der Free Cashflow stabil und liegt mit 87,7 Millionen Euro leicht über den

eigenen Erwartungen für das dritte Quartal 2018 (85,0 Millionen Euro).

Postpaid-Kundenstamm wächst kontinuierlich um 3,4 Prozent auf Jahresbasis

Wesentliche Kennzahlen im Segment Mobilfunk

In Mio. EUR Q3/20- Q3/20- in % Q1-Q3/20- Q1-Q3/20- in %

18 17 18 17

Umsatz ohne IFRS 15 839,8 803,8 4,5% 2.459,4 2.323,6 5,8%

Effekte

EBITDA exklusive 99,8 101,9 -2,1% 281,6 282,4 -0,3%

Sunrise

zzgl. Sunrise 9,9 103,6 -90,5- 29,6 123,1 -76,0-

% %

Postpaid-Kunden (in 6.869 6.646 3,4% 6.869 6.646 3,4%

Tsd.)

Postpaid-ARPU (in EUR) 21,9 21,7 1,1% 21,6 21,4 1,0%

In einem erwartungsgemäß umkämpften Mobilfunkmarkt kann die freenet Group

ihre Marktstellung teilweise sogar ausbauen. Dies zeigt sich in der

Entwicklung der strategisch wichtigsten Kundengruppe (Postpaid-Kunden), die

im Jahresvergleich um 3,4 Prozent bzw. 223.000 Kunden auf 6,87 Mio. Kunden

wächst. Der Postpaid-ARPU verhält sich dabei stabil und liegt leicht über

dem Vergleichsquartal 2017 (Q3/2018: 21,9 Euro vs. Q3/2017: 21,7 Euro). Im

No-Frills-Segment reduziert sich die Anzahl der gering profitablen

Prepaid-Kunden im dritten Quartal. Daher verringert sich auch der

Customer-Ownership auf 9,49 Millionen Kunden per Ende September 2018

(Q3/2017: 9,60 Millionen Kunden).

Steigende Kundenzahlen im Segment TV und Medien

Wesentliche Kennzahlen im Segment TV und Medien

In Mio. EUR Q3/2018 Q3/20- in % Q1-Q3/20- Q1-Q3/20- in %

17 18 17

Umsatz 62,5 69,7 -10,3- 211,3 219,1 -3,6%

%

EBITDA exklusive UKW 7,1 10,7 -34,0- 27,8 24,5 13,4%

%

zzgl. UKW 18,4 0 - 25,7 0 -

In Tsd.

waipu.tv registrierte 1.006,9 339,4 196,7- 1.006,9 339,4 196,7-

Kunden % %

waipu.tv Abo-Kunden 202,4 71,9 181,4- 202,4 71,9 181,4-

% %

freenet TV Abo-Kunden 901,5 744,9 21,0% 901,5 744,9 21,0%

(RGU)

Im Segment TV und Medien erreicht die EXARING AG im dritten Quartal 2018

einen Meilenstein: Für das IPTV-Produkt waipu.tv registrierte sich Mitte

September der einmillionste Kunde. Damit liegt dieser Bestand bei waipu.tv

um rund 667.000 Kunden höher als noch zum gleichen Zeitpunkt in 2017. Des

Weiteren haben sich von den über eine Million registrierten Nutzern über

202.000 bereits für eine Abo-Variante entschieden.

Auch freenet TV kann mit seinen TV-Produkten (DVB-T2 HD und Sat HD) seit der

Einführung grundsätzlich steigende Kundenzahlen verzeichnen. Die Anzahl der

sogenannten 'Revenue Generating Unit' (RGU) lag dabei mit 901.500 Kunden

rund 21 Prozent über dem Vorjahresvergleichsquartal (Q3/2017: 744.900 RGU).

Die freenet Group hat im Quartalsverlauf den Ausweis der bisherigen freenet

TV Abo-Kunden aus Gründen größerer Transparenz und besserer Messbarkeit

umgestellt. Bislang wurde die Anzahl der verkauften Kundenkarten mit der

Anzahl der freenet TV Abo-Kunden gleichgesetzt. Allerdings hat ein Teil

dieser Kunden regelmäßig seine Guthabenkarten auf Vorrat gekauft, ohne diese

unmittelbar zu aktivieren beziehungsweise den entsprechenden Umsatz zu

generieren. Die freenet Group sieht sich auf direktem Wege, das Jahresziel

von 1 Millionen RGU zu erreichen und das angestrebte Wachstum kontinuierlich

fortzusetzen. Die RGU-Zielgröße ist der Höhe nach vergleichbar mit der

prognostizierten Zielgröße für die freenet TV Abo-Kunden in Höhe von 1,2

Millionen.

Fundament für den Ausbau der strategischen Partnerschaft gelegt

Unter den Vertriebskanälen der freenet Group hat die über 25 Jahre

bestehende Partnerschaft mit der MediaMarktSaturn Retail Group einen

besonderen Stellenwert. Um die Zusammenarbeit weiter auszubauen und auf eine

verstärkte und bessere Kooperation zu setzen, hat die freenet AG eine

9,1-prozentige Beteiligung an der CECONOMY AG - dem Mutterkonzern der Media-

und Saturn-Märkte - erworben.

Das Investment bietet nicht nur die Basis für eine Fortsetzung des bereits

langjährig bestehenden exklusiven Vertriebs aller Mobilfunktarife in den

D-Netzen, sondern vielmehr die mögliche Aufnahme weiterer freenet Marken aus

den Bereichen Digital Lifestyle sowie TV und Medien in das Portfolio des

stärksten stationären Vertriebskanals in Deutschland. Gleichzeitig ist die

Media-Saturn-Gruppe der drittgrößte bundesweite Online-Vertriebskanal.

Aus der Erstbewertung der CECONOMY-Beteiligung gemäß IFRS 9 ergibt sich ein

einmaliger aufwandswirksamer Effekt im sonstigen Finanzergebnis in Höhe von

47,1 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus der Differenz des

gezahlten Kaufpreises (inkl. Anschaffungsnebenkosten) und dem Börsenkurs vom

12. Juli 2018 (Closing Date). Die Folgebilanzierung von CECONOMY erfolgt zum

beizulegenden Zeitwert (Aktienkurs zum Stichtag) direkt im Eigenkapital

(sonstiges Ergebnis).

Ausblick für 2018 unverändert

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert bestehen.

Jedoch erwartet die Gesellschaft das EBITDA exklusive Sunrise aufgrund der

Sondereffekte aus dem UKW-Verkauf nun am oberen Ende der genannten Prognose

von 410 Millionen Euro und 430 Millionen Euro. Der Free Cashflow exklusive

Sunrise wird weiterhin zwischen 290 Millionen Euro und 310 Millionen Euro

prognostiziert, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der UKW-Verkauf erst in

den kommenden Jahren zahlungswirksam werden wird.

Der Quartalsmitteilung zum 30. September 2018 steht im Bereich Investor

Relations unter

https://www.freenet-group.de/investor-relations/publikationen/index.html zur

Verfügung.

Die freenet AG lädt am 08. November 2018 um 11:00 Uhr zu einer

Analystentelefonkonferenz ein. Alle Interessierten können die Konferenz per

Web-Cast unter https://webcast.meetyoo.de/reg/IlBYsGg6uG7x verfolgen. Eine

Aufzeichnung der Konferenz wird im Anschluss verfügbar sein.

