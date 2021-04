DGAP-News: fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab (deutsch)

fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio.



erfolgreich ab

^

DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch

Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

22.04.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch

Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

* Finanzierung sichert nächste Entwicklungsschritte für Elektrofahrzeug

MIA 2.0

* Attraktive Konditionen und weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis

* Atlas Capital Markets als erfahrener Investor im

Elektromobilitäts-Sektor

München, 22. April 2021. Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), ein

europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung

und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den

individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist,

berichtet über die erste größere Finanzierungsvereinbarung des Unternehmens.

fox e-mobility AG hat mit der Londoner Asset Management Gruppe, Atlas

Capital Markets Limited (ACM), eine Rahmenvereinbarung über eine

Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 25 Mio. unterzeichnet. Die

Vereinbarung sieht die Ausgabe von bis zu EUR 25 Mio. (unverzinslichen)

Pflicht-Wandelschuldverschreibungen innerhalb eines Zeitrahmens von bis zu

drei Jahren vor. ACM verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten

Bedingungen die von der fox e-mobility AG begebenen und prospektfrei privat

platzierten Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Darüber hinaus hat ACM

nach der Wandlung von Schuldverschreibungen in Aktien das Recht, bis zum 30.

Dezember 2022 in einem Umfang von 30 % der gewandelten Aktien weitere fox

e-mobilty-Aktien zu einem Ausgabekurs von EUR 2,50 zu beziehen. Die

Wandelanleihe bedeutet nicht nur eine zusätzliche Stärkung der

Eigenkapitalbasis der fox e-mobility AG sondern ist auch ein bedeutender

Schritt zur Finanzierung der Entwicklung der MIA 2.0. Vorstand und

Aufsichtsrat der fox e-mobility AG beabsichtigen in absehbarer Zeit die

Emission einer ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem

Rahmenvertrag zu beschließen.

Atlas Capital Markets Limited hat ihren Sitz in London und verfügt über

exklusive Joint Ventures. Atlas Special Opportunities LLC und Arena

strukturieren private equity Investments mit der US-amerikanischen

Investmentfirma Arena Investors LP, einem in New York ansässigen

Investmentfonds. Arena verwaltet ca. 2,2 Milliarden Dollar.

Das Angebot erfolgt gemäß Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung (EU 2017/1129)

prospektfrei. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen

findet nicht statt. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95 %

des Nominalbetrages und somit EUR 95.000,00 je Schuldverschreibung. Der

Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf

aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer

Ausübungserklärung.

Philippe Perret, CEO fox e-mobility AG, kommentiert: "Wir freuen uns über

die Transaktion mit Atlas Capital und sichern durch die Wandelanleihe die

nächsten Entwicklungsschritte und Milestones der fox e-mobility AG

finanziell ab. ACM ist für uns ein langfristiger und finanzkräftiger Partner

mit viel Know-How nicht nur im Bereich e-Mobilität. Die Finanzierung gibt

uns den Anschub, um das Unternehmen zügig weiter voran bringen zu können.

Fox e-moblity AG ist eine Wachstums-Story in einem bereits jetzt sehr großen

und schnell wachsenden Markt. Die nächsten Jahre werden definitiv den

Durchbruch für die Massenelektromobilität bringen und unsere MIA 2.0 ist ein

Beitrag dazu."

Mustapha Raddi, Managing Director, Atlas Capital ergänzt: "Unsere

Transaktion mit der fox e-mobility AG ist für uns ein weiteres Investment in

das Thema Elektro-Mobilität. Atlas hat bereits seit 2017 in den Europäischen

EV-Sektor investiert wie z. B. durch Energica Motor Spa oder mit unserem

sehr frühen Investment in die, zukünftig an der Nasdaq gelistete, Helbiz

Micro-Mobility. Wir glauben an die Fähigkeit des fox e-mobility Managements

ihren Business-Plan zu erfüllen und Werte im Europäischen EV-Sektor zu

schaffen. Die fox e-mobility AG ist für uns ein spannendes und attraktives

Investment mit überdurchschnittlichen Rendite-Chancen."

Über die fox e-mobility AG

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das

sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter

Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr

und logistische Anwendungen spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA

2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro-

und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus

erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne,

die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für

Elektromobilität verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.

Pressekontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Phone +49 40 60 91 86 65

Email fox@kirchhoff.de

Kontakt

ir@fox-em.com

Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der fox

e-mobility AG unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen

Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden

aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine

solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen in den USA oder an US-Anleger nur nach vorheriger

Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden

Fassung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Etwaige öffentliche Angebote von Wertpapieren in den USA

werden lediglich durch einen vom Emittenten oder verkaufenden Aktionär

erhältlichen Prospekt unterbreitet, der ausführliche Auskünfte über die

Gesellschaft und die Leitungsorgane sowie Finanzberichte enthält. Es findet

kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("Relevanten

Mitgliedstaaten") wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich

ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" ("Qualifizierte

Anleger") im Sinne von Artikel 2e) der Verordnung 2017/1129 der Europäischen

Union in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. Bei

jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots

Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"),

wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein

Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen,

dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des

Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im Europäischen

Wirtschaftsraum mit Ausnahme Qualifizierter Anleger erworben werden, für die

der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die

Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im Europäischen

Wirtschaftsraum erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die fox

e-mobility AG oder ein mit der fox e-mobility AG verbundenes Unternehmen

gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts

verpflichtet wären.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden, wenn sie sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder (ii)

vermögende Gesellschaften; high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet) richten. Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,

Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von

fox e-mobility AG ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der fox

e-mobility AG nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner

Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die

durch fox e-mobility AG nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und

die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der fox e-mobility AG oder der Erfolg der

e-Mobilitätsbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser

Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In

Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung

gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. fox

e-mobility AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche

zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und

Entwicklungen anpassen.

---------------------------------------------------------------------------

22.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: fox e-mobility AG

Barerstraße 7 c/o SMC

80333 München

Deutschland

Internet: www.fox-em.com

ISIN: DE000A2NB551

WKN: A2NB55

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

EQS News ID: 1186930

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1186930 22.04.2021

°