DGAP-News: financial.de: SFC Energy AG: 'Höhere Wachstumsraten mit Wasserstoff-Technologie' (deutsch)

SFC Energy AG: "Höhere Wachstumsraten mit Wasserstoff-Technologie"

Mit dem Einstieg in die Wasserstoff-Technologie erschließt sich der

börsennotierte Brennstoffzellenhersteller SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578)

ein besonders dynamisch wachsendes Segment. "Mittelfristig ist das

Marktvolumen für Wasserstoff-Brennstoffzellen noch größer als im

Direkt-Methanol-Bereich. Zivile Massenanwendungen könnten sich dabei zu

einem echten Wachstumsbooster entwickeln", zeigt sich SFC-Vorstandschef Dr.

Peter Podesser im Exklusivinterview mit Financial.de überzeugt. Positive

Impulse sollen nicht nur eine neue Generation von Brennstoffzellen und die

regionale Expansion liefern, auch Akquisitionen spielen in den SFC-Planungen

eine Rolle.

"Renaissance" der Brennstoffzelle

SFC Energy hat als weltweit erstes Unternehmen kommerzielle Serienprodukte

im Bereich Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) auf den Markt gebracht

und sich sehr früh bei führenden Verteidigungsorganisationen sowie im

zivilen Sicherheitsmarkt als Technologielieferant etabliert. "Von dieser

Pionierarbeit profitieren wir nun. Mit über 40.000 verkauften

Brennstoffzellen seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich SFC zu einem in

Deutschland ansässigen Global Player mit nachgewiesenem kommerziellen Erfolg

entwickelt. Mit unserem Hybridansatz sind wir auch deshalb erfolgreich, weil

wir nicht versuchen, bestehende Technologien zu verdrängen, sondern die

Vorteile der diversen Energielieferanten wie Batterien, Solarzellen und

Brennstoffzellen durch Hybridisierung in idealer Weise kombinieren", erklärt

Dr. Podesser.

In den vergangenen 18 bis 24 Monaten habe die Brennstoffzelle im Zuge einer

entscheidenden Veränderung des gesellschaftlichen und politischen Umfelds

auf breiter Front eine wahre "Renaissance" erlebt, so der SFC-CEO: "Neben

der Dekarbonisierung ist besonders in hochentwickelten Ländern ein Trend zu

zunehmend dezentraler Energiegewinnung verbunden mit voranschreitender

Digitalisierung festzustellen. Beides erfordert nachhaltige, saubere und

verlässliche Energiekonzepte - und diese bietet SFC Energy."

Wachstumsraten von 20 %

Im Segment "Defense & Security" rechnet SFC Energy - nicht zuletzt aufgrund

der Veränderung des geopolitischen Umfelds sowie des Megatrends

Digitalisierung von Soldat und Gefechtsfeld - mit "einem weiteren

nachhaltigen Anstieg der Nachfrage nach sauberer, netzferner und schwer

detektierbarer Energieversorgung". "Unseren Technologievorsprung wollen wir

u. a. mit der Entwicklung der nächsten EFOY-Generation, die die Betriebszeit

zu niedrigeren Kosten verlängert, halten", verrät Dr. Podesser im Gespräch

mit Financial.de.

Mit dem Einstieg in die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie habe SFC

zudem "ein neues Kapitel in der Unternehmensentwicklung aufgeschlagen".

Experten gehen davon aus, dass der globale Brennstoffzellenmarkt zwischen

2017 und 2024 mit einer Wachstumsrate von 20 % zulegen wird, von denen fast

50 % von Wasserstoff-Brennstoffzellen mit Leistungen von bis zu 100 kW

dominiert werden. In diesem attraktiven Umfeld will das in Brunnthal bei

München ansässige Unternehmen schrittweise in den

Wasserstoff-Brennstoffzellenmarkt für kritische Infrastruktur- und

Notstromanwendungen und langfristig auch für E-Mobilitätsanwendungen

vordringen, so der SFC-Vorstandschef gegenüber Financial.de: "In der

Elektromobilität sehen wir uns als einen exzellenten, möglichen

Technologielieferanten und -partner. Erste Gespräche in diesem Bereich

laufen bereits."

Attraktive Massenmärkte als "Kür"

Die anhaltende Dynamik im Makroumfeld, wie auch in Einzelmärkten, stimmt Dr.

Podesser zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte: "Das Segment Defense &

Security ist traditionell durch ein starkes Jahresendgeschäft

gekennzeichnet; diese Erwartung haben wir auch für 2019." Das

Mittelfristziel, in den nächsten drei bis vier Jahren die Marke von 100 Mio.

Euro beim Konzernumsatz zu überschreiten und auf der Ergebnisseite dabei die

bereinigte EBITDA-Marge auf ein Niveau von deutlich über 10 % zu heben,

sieht er dabei nur als "Plicht", die mit bestehen Produkten in bestehenden

Märkten erreicht werden soll.

Zur Wachstumsfinanzierung plant SFC Energy eine Kapitalerhöhung im

zweistelligen Millionenbereich. Als "Kür" sieht der SFC-CEO dabei "eine

Wachstumsbeschleunigung durch die Ausweitung unserer Aktivitäten mit

Wasserstoff-Brennstoffzellen auf attraktive Massenmärkte. Dazu gehört auch

die regionale Expansion mit Fokus auf die bedeutenden Märkte USA, Indien und

China" - und gibt dabei die Leitlinie für die nächsten Jahre vor: "Unser

Kernziel ist es, unsere Position als ein führender und profitabler

Brennstoffzellenhersteller weltweit zu verteidigen. Die Grundlagen dafür

haben wir gelegt."

