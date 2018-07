DGAP-News: financial.de - PANTAFLIX AG: 'Die Company erfährt ein starkes Momentum' (deutsch)

financial.de - PANTAFLIX AG: 'Die Company erfährt ein starkes Momentum'

PANTAFLIX AG: "Die Company erfährt ein starkes Momentum"

Die PANTAFLIX AG (ISIN DE000A12UPJ7) ist kraftvoll in allen

Geschäftsbereichen unterwegs und will neue Geschäftsfelder erschließen.

Vorstandsvorsitzender (CEO) Stefan Langefeld und Chief Production Officer

(CPO) Nicolas Paalzow erklären im Financial.de-Interview die nächsten

Schritte des Medienkonzerns: "Wir produzieren so viele Filme wie nie zuvor,

beginnen eine erste internationale Mammut-Filmproduktion, im Herbst startet

unsere zweite Serie für Amazon Prime Video, und wir haben viele spannende

Projekte in der Pipeline. Unsere VoD-Plattform wird täglich weiter global

ausgebaut und unser Partner-Portfolio erweitert sich von Woche zu Woche.

Unsere Kundenbasis wächst rasant, vor allen Dingen in den letzten Monaten.

Zudem planen wir, unser Geschäftsfeld bei der PANTAFLIX Technologies um

strategische Partnerschaften zu erweitern."

Nach Abschluss der Dreharbeiten von "100 Dinge", der mit Florian David Fitz

und Matthias Schweighöfer in den Hauptrollen am 6. Dezember in den deutschen

Kinos starten wird, laufen im Produktionsbereich bereits die Vorbereitungen

für die nächsten Projekte, darunter mit "RESISTANCE" die größte und erste

internationale Produktion der PANTAFLIX-Tochter PANTALEON Films. "Wir werden

demnächst weitere internationale Koproduktionen ankündigen", verrät CPO

Nicolas Paalzow und ergänzt: "Ein weiteres Highlight wird ,Dem Horizont so

nah' sein. PANTALEON Films verfilmt einen der größten Erfolgsromane der

vergangenen Jahre, die wahre Geschichte der Romanautorin Jessica Koch. Der

erste Teil einer Trilogie hat nach seinem Erscheinen im März 2016 eine

einzigartige Erfolgsgeschichte hinter sich: Binnen weniger Wochen eroberte

"Dem Horizont so nah" Platz 1 der Bestsellerlisten auf Amazon."

Weiteres Potenzial sieht Paalzow in der Produktion von hochkarätigen Serien:

"Die Partnerschaft mit Warner Bros. und Amazon Prime Video bei ,YOU ARE

WANTED' ist großartig und hat uns auf einen Schlag ins Relevant Set der

Produzenten anspruchsvoller und weltweit erfolgreicher Serienunterhaltung

katapultiert." Auch im Serienbereich hält PANTAFLIX das Tempo hoch:

"Gemeinsam mit Die Hellinger/Doll Filmproduktion und Warner Bros. haben wir

"BEAT" produziert - eine Thriller-Serie für Amazon Prime Video, die Ende des

Jahres veröffentlicht wird. Darüber hinaus sprechen wir mit allen relevanten

Marktpartnern, die Interesse an spannender Serienunterhaltung haben. ,YOU

ARE WANTED' hat definitiv Lust auf mehr bei uns gemacht, daher entwickeln

wir viele neue Konzepte. Und durch den Markteintritt von Amazon Prime Video,

Netflix oder zuletzt Apple gibt es ja nun auch bei deutschen Sendern eine

erfreuliche Bewegung in Richtung ,Original Content for VoD'."

Mit der VoD-Plattform PANTAFLIX plant CEO Stefan Langefeld ein neues

Geschäftsfeld zu erschließen: "Unsere VoD-Infrastruktur ist State of the

Art, markterprobt und performt äußerst stabil. Mit diesem wertvollen Asset

ist es nur ein logischer nächster Schritt, sich mit strategischen Partnern

zusammenzuschließen. Und zwar mit solchen, die eine Full-Service-VoD-Lösung

suchen, um ihre bestehenden Endkunden zu erreichen und ihnen ein neues

Angebot oder Geschäftsmodell anzubieten." Die VoD-Infrastruktur wurde von

der PANTAFLIX Technologies entwickelt und aufgebaut. "Somit gehört diese

komplett uns - ohne, dass wir auf technische Lösungen Dritter angewiesen

wären."

Die jüngst verkündete Kooperation mit dem US-Distributor Premiere Digital

sieht Stefan Langefeld als "Win-Win-Win-Situation". Und die weitere

Expansion ist bereits vorgezeichnet: "Unsere VoD-Plattform wächst rasant.

Den PANTAFLIX-Content können sie in derzeit 45 Ländern, in 6 Sprachen

nutzen. Noch in diesem Jahr starten wir das Rollout über den

südamerikanischen Kontinent. Weitere Territorien werden folgen. Die Zahl der

Produktionen im Content-Bereich erhöht sich stetig, sukzessive verzahnen wir

Produktion und Distribution noch enger und mit unserer VoD-Infrastruktur

erschließen wir neue Märkte mit strategischen Partnern. Für PANTAFLIX

eröffnen sich derzeit global gesehen Möglichkeiten, die es bis vor Kurzem

noch gar nicht gab."

