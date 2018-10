DGAP-News: financial.de - Northern Bitcoin AG: 'Der Bitcoin steht kurz vor seinem Durchbruch' (deutsch)

financial.de - Northern Bitcoin AG: 'Der Bitcoin steht kurz vor seinem Durchbruch'

^

DGAP-News: financial.



de / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Sonstiges

financial.de - Northern Bitcoin AG: 'Der Bitcoin steht kurz vor seinem

Durchbruch'

17.10.2018 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Northern Bitcoin AG: "Der Bitcoin steht kurz vor seinem Durchbruch"

Die Northern Bitcoin AG (ISIN DE000A0SMU87) verzeichnet nicht nur ein

rasantes Wachstum als führender Bitcoin-Miner, die Frankfurter Gesellschaft

betreibt auch einen eigenen, klimaneutralen Bitcoin-Mining-Pool. "Northern

Bitcoin hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die weltweit führende

nachhaltige Infrastruktur für den Bitcoin aufzubauen", sagt CEO Mathis

Schultz im Exklusivinterview mit Financial.de. Schultz ist fest davon

überzeugt, dass die Zukunft des Bitcoins nur nachhaltig ist, wenn er auf

Basis regenerativer Energieträger gewonnen wird.

"100 Bitcoins am Tag"

Als ersten Standort hat Northern Bitcoin eine zum Rechenzentrum umgewidmete

Mineralmine am Rande des 565 Meter tiefen Nordfjords an der Küste Norwegens

ausgewählt. "Hier finden wir die optimalen Bedingungen: Ganzjährig kühles

Klima und kostengünstiger Strom zu 100 Prozent aus Wasserkraft, die dort im

Überschuss verfügbar ist", erklärt CEO Schultz. "Umgerechnet auf einen

Bitcoin können wir an Standorten in Norwegen Energiekosten in Höhe von 2.750

US-Dollar erzielen und arbeiten daran, diese weiter deutlich zu reduzieren",

ergänzt Northern-Bitcoin-CTO Moritz Jäger gegenüber Financial.de.

Kapazitätsreserven gibt es vor Ort genug: "Unser erster Standort Lefdal kann

bis zu 1.500 Container aufnehmen, unser erstes operatives Ziel, 100 Bitcoins

am Tag zu minen, würden wir bereits mit zirka 280 Containern erreichen."

"Bitcoin kurz vor seinem Durchbruch"

Aus Sicht von Northern-Bitcoin-CEO Mathis Schultz dürfte der Bitcoin-Kurs

bereits in nächster Zeit deutlich zulegen, da ab Anfang November die

Muttergesellschaft der größten Börse der Welt, der New York Stock Exchange,

über eine neue Plattform erstmals den Handel mit Bitcoin für

Vermögensverwalter, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften,

ETF-Anbieter und andere institutionelle Investoren ermöglicht. Diesen

Marktteilnehmern war das Investieren in Bitcoin bislang nicht möglich, da

sowohl Handel als auch Aufbewahrung von Bitcoins nicht den vorgegebenen

Standards entsprachen. Als erste Partner der neuen Plattform wurden darüber

hinaus Microsoft, The Boston Consulting Group und Starbucks gewonnen, die

Unternehmen und Verbrauchern dabei helfen sollen, mit Bitcoins zu zahlen.

"Aus unserer Sicht ist diese Allianz ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass

der Bitcoin kurz vor seinem Durchbruch steht", so Schultz im

Financial.de-Interview.

Neue Kryptobörse für Europa

Die am 8. Oktober vermeldete strategische Zusammenarbeit mit der

Rawpool-Gruppe katapultiere Northern Bitcoin "in eine völlig neue

Dimension", ist Schultz überzeugt. "Rawpool hat großes Interesse an Geschäft

in der Europäischen Union und hat uns als einzig relevanten Partner

identifiziert. Für uns ein echter Ritterschlag, zumal Rawpool ja erst Mitte

September für Furore sorgte, als sie sich mit 29 Prozent aller weltweit

geminten Blöcke zwischenzeitlich als neuer Marktführer an die Spitze des

globalen BitcoinCash-Minings setzten", so CTO Moritz Jäger im Interview mit

Financial.de. Dank der dominanten Marktstellung von Rawpool kann Northern

Bitcoin künftig nicht nur seine eigene Mining-Hardware weitaus günstiger

einkaufen. "Durch die Kooperation mit Rawpool haben wir nun auch den Zugriff

auf die digitale Geldbörse Bpal Wallet sowie die führende Kryptobörse Bi.top

Exchange, beide werden wir in Europa gemeinsam in den Markt einführen",

erläutert CEO Schultz.

"Der Bitcoin wird die Welt dramatisch verändern"

Northern-Bitcoin-Vorstand Mathis Schultz glaubt an den Erfolg des Bitcoins:

"Der Bitcoin ist die konsequente, digitale Weiterentwicklung, was Geld,

Währung, Bezahlung oder Wertespeicher betrifft. Er ist fälschungssicher und

nicht manipulierbar. Das Bitcoin-Transaktionsvolumen wächst weiter und wird

dieses Jahr nach Analystenschätzungen mit voraussichtlich 1,3 Billionen

US-Dollar mehrere hundert Milliarden Dollar über dem Transaktionsvolumen von

Paypal liegen. Der Bitcoin wird die Welt dramatisch verändern." Und er hat

ehrgeizige Ziele mit der Northern Bitcoin AG: "Wir sehen uns exzellent

aufgestellt, um in den kommenden Jahren als Pionier und First Mover das

führende europäische Unternehmen im Bereich Bitcoin-Blockchain aufzubauen."

Zum vollständigen INTERVIEW

Kontakt:

Götz Klempert

financial.de

Karlstraße 47

80333 München

Telefon: 089 / 210298 - 0

Telefax: 089 / 210298 - 49

E-Mail: info@financial.de

---------------------------------------------------------------------------

17.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

734461 17.10.2018

°