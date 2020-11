DGAP-News: fashionette AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen (deutsch)

fashionette AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

DGAP-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Sonstiges

fashionette AG: Bekanntmachung über die Durchführung von

Stabilisierungsmaßnahmen

25.11.2020 / 17:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND

ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER

BEKANNTMACHUNG.

25. November 2020

fashionette AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 lit. b) und Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr.

596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Art. 6 Abs. 2 der

Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über

die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 20. Oktober 2020 hat

der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager der fashionette AG,

Düsseldorf, Deutschland, (Ansprechpartner: Daniel Raab; Telefon: +49 (0)211

17607828) mitgeteilt, dass Kursstabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2

lit. d) der Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der

folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen wurden:

Die Wertpapiere:

Emittent: fashionette AG

Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend

Nominelles Gesamtvolumen des Angebots 3.200.000

(ohne Mehrzuteilungsoption):

Beschreibung: Stückaktien

ISIN DE000A2QEFA1

Angebotspreis: EUR 31,00

Stabilisierung:

Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers

Aktiengesellschaft

Existenz, maximale Größe der 405.000 Stückaktien

Mehrzuteilungsoption:

Handelsplatz der Kursstabilisierungen: Frankfurter Wertpapierbörse,

Xetra (XETR)

Kursstabilisierungen:

Handelstag Kauf (K) Nominale Ausführungs- Währungs- Handelsplatz

und -zeit / Verkauf (Stücke) preis kürzel (MIC (ISO

(V) (0,0000) (ISO 4217) 10386))

17.11.2020 K 137 30,2500 EUR XETR

12:34:47

17.11.2020 K 164 30,2000 EUR XETR

12:34:47

17.11.2020 K 199 30,1500 EUR XETR

12:34:47

17.11.2020 K 500 30,2500 EUR XETR

12:35:03

17.11.2020 K 400 30,0000 EUR XETR

12:35:17

17.11.2020 K 100 30,0000 EUR XETR

13:03:16

17.11.2020 K 500 29,6000 EUR XETR

17:36:07

17.11.2020 K 500 29,6000 EUR XETR

17:36:07

17.11.2020 K 1.000 29,6000 EUR XETR

17:36:07

18.11.2020 K 588 29,9000 EUR XETR

09:02:09

18.11.2020 K 412 29,6000 EUR XETR

09:04:24

18.11.2020 K 374 29,6000 EUR XETR

09:06:03

18.11.2020 K 136 30,0000 EUR XETR

09:06:41

18.11.2020 K 164 29,9500 EUR XETR

09:06:41

18.11.2020 K 90 29,3000 EUR XETR

09:24:20

18.11.2020 K 626 29,6000 EUR XETR

09:24:20

18.11.2020 K 10 29,3000 EUR XETR

09:25:06 ,

18.11.2020 K 400 29,3000 EUR XETR

10:22:59

18.11.2020 K 101 29,1000 EUR XETR

10:23:04

18.11.2020 K 200 29,1000 EUR XETR

10:48:13

18.11.2020 K 50 29,1000 EUR XETR

12:16:23

18.11.2020 K 200 29,6000 EUR XETR

17:36:12

19.11.2020 K 100 29,7000 EUR XETR

09:11:43

19.11.2020 K 164 29,9000 EUR XETR

09:12:20

19.11.2020 K 36 30,0000 EUR XETR

09:12:20

19.11.2020 K 500 29,7000 EUR XETR

09:12:20

19.11.2020 K 795 29,1000 EUR XETR

11:38:18

19.11.2020 K 205 29,1000 EUR XETR

11:38:23

19.11.2020 K 65 29,0000 EUR XETR

11:38:26

19.11.2020 K 400 29,0000 EUR XETR

11:47:06

19.11.2020 K 131 29,0000 EUR XETR

11:47:06

19.11.2020 K 404 29,0000 EUR XETR

11:47:39

20.11.2020 K 2.000 28,9500 EUR XETR

11:56:18

20.11.2020 K 2.000 28,9500 EUR XETR

11:57:38

20.11.2020 K 1.000 29,0000 EUR XETR

11:59:37

20.11.2020 K 2.000 28,9500 EUR XETR

11:59:37

20.11.2020 K 5.000 29,0000 EUR XETR

12:02:51

20.11.2020 K 3 28,7000 EUR XETR

12:02:54

20.11.2020 K 2.000 29,0000 EUR XETR

12:03:03

20.11.2020 K 1.317 29,0000 EUR XETR

12:03:19

20.11.2020 K 2.850 29,0000 EUR XETR

12:06:37

20.11.2020 K 100 29,5000 EUR XETR

12:26:33

20.11.2020 K 500 29,2000 EUR XETR

13:24:16

20.11.2020 K 1.000 29,8000 EUR XETR

17:36:16

23.11.2020 K 49 29,8500 EUR XETR

16:37:20

23.11.2020 K 201 29,8000 EUR XETR

16:37:20

23.11.2020 K 1.500 30,5000 EUR XETR

17:36:02

24.11.2020 K 1.000 30,5000 EUR XETR

17:33:31

24.11.2020 K 1.500 30,5000 EUR XETR

17:35:16

Summe Gesamt- Gewichteter Währungs-

zahl Durch- kürzel

(Stücke) schnitts-- (ISO 4217)

kurs

33.671 29,3693 EUR

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung

dar noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur

Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stückaktien der fashionette

AG ("Gesellschaft" und deren Stückaktien, "Aktien") in den Vereinigten

Staaten von Amerika einschließlich ihrer Territorien oder Besitztümer, in

einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika oder im District of

Columbia (zusammen "Vereinigte Staaten") oder sonstigen Staaten, und sollen

auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act

nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt

weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten,

noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den

Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein Öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland ("Deutschland") autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein "Relevanter

Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem

Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes

öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in

Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des

Artikels 2 lit. e) der Prospektverordnung sind; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1

Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieser Bekanntmachung bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die

Verordnung (EU) 2017/1129 in der aktuellen Fassung.

Hinsichtlich jedes Anlegers, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Bekanntmachung stellt

weder ein Öffentliches Angebot noch einen Prospekt im Sinne der

Prospektverordnung dar.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung und jegliche andere

Bekanntmachung im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Bekanntmachung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß

Definition in Artikel 86 Abs. 7 des Financial Services and Markets Act 2000

("Financial Promotion")), die (i) Personen sind, welche professionelle

Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition

eines "Professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19 Abs. 5 der Financial

Promotion Order 2005 ("Order") fallen oder (ii) "high net worth entities"

sind, die unter Artikel 49 Abs. 2 lit. (a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Diese

Bekanntmachung richtet sich nur an Relevante Personen. Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Bekanntmachung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Bekanntmachung

beziehen oder auf dessen Grundlage handeln. Jede Investitionstätigkeit, auf

die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen durchgeführt. Die

Gesellschaft hat keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot von Anteilen

oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Bekanntmachung oder anderer

Angebote oder Werbematerialien in Bezug auf diese Anteile in irgendeiner

Rechtsordnung erlauben würden, mit Ausnahme von Deutschland, wo Maßnahmen zu

diesem Zweck erforderlich sind.

Weder diese Bekanntmachung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt

in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika

eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Bekanntmachung ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen

Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die

Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages

sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf

verlassen werden. Das Angebot und die Verbreitung dieser Bekanntmachung und

anderer Informationen im Zusammenhang mit der Notierung und dem Angebot kann

in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: fashionette AG

Grafenberger Allee 295

40237 Düsseldorf

Deutschland

E-Mail: ir@fashionette.com

Internet: corporate.fashionette.com

ISIN: DE000A2QEFA1

WKN: A2QEFA

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

