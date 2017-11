DGAP-News: euromicron AG: euromicron stärkt Präsenz im Wachstumsmarkt China (deutsch)

euromicron AG: euromicron stärkt Präsenz im Wachstumsmarkt China

^ DGAP-News: euromicron AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung euromicron AG: euromicron stärkt Präsenz im Wachstumsmarkt China

02.11.2017 / 09:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* euromicron-Tochter ProCom gründet Tochtergesellschaft in China

* Ausbau des Bahnnetzes in China bietet zukünftiges Wachstumspotential im Bestandsgeschäft

* Erschließung neuer Marktsegmente in China wie z.B. Petrochemie

Frankfurt am Main / Essen / Peking, 02.11.2017 - Die ProCom Professional Communication & Service GmbH, eine Tochtergesellschaft der euromicron AG, forciert die Geschäftsaktivitäten in China und hat dort eine eigene Niederlassung gegründet. Seit Anfang August 2017 hat die neue Tochtergesellschaft ProCom Communication Systems Trading (Beijing) Co., Ltd ihren Sitz in Peking. Damit stärkt der euromicron Konzern seine Marktposition im attraktiven Wachstumsmarkt China.

Mit ihrem SOS-Tunnel-Notrufsystem für Hochgeschwindigkeitstrassen ist die ProCom präferierter Lieferant der chinesischen Bahn. Über 10.000 Terminals wurden bereits geliefert, für die die ProCom Beijing in Zukunft Service und Wartung übernehmen wird. Daneben sieht der 13. Fünf-Jahres-Plan (2016-2020) der chinesischen Regierung eine Mindestinvestition von rund 500 Mrd. EUR für den Bau neuer Eisenbahnstrecken vor. Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern sollen an das Bahnnetz, das mit 19.000 Kilometern bereits heute das längste Schnellzugnetz der Welt ist, angebunden werden. Dafür werden, beispielsweise in der gebirgigen Landschaft im Westen Chinas, neue Tunnel benötigt, wodurch weitere Aufträge für den euromicron Konzern in Aussicht stehen.

Während ProCom derzeit neben dem Bahngeschäft vor allem auch in der Stahlindustrie tätig ist, sollen darüber hinaus neue Marktsegmente in China erschlossen werden. Weiteres Wachstumspotential verspricht dabei insbesondere die Petrochemie. Durch die Neuzertifizierung ihrer Sprechstellen erreichte ProCom im Jahr 2017 die höchste Schutzklasse für Staub und Gas in explosionsgefährdeten Bereichen. In der Petrochemie konnte ProCom durch diesen hohen Qualitätsstandard bereits erste Aufträge in China gewinnen und realisieren.

Jürgen Hansjosten, Mitglied des Vorstands der euromicron AG, erklärt: "Mit der Gründung der ProCom-Niederlassung in China haben wir im Rahmen der angestrebten Internationalisierung die Grundlagen geschaffen, um dort künftig noch näher am Kunden zu sein und vom Wachstum im chinesischen Markt in höherem Maße zu profitieren. Durch die Kompetenz vor Ort können wir als euromicron flexibler agieren und unser Geschäft künftig weiter ausbauen."

Roland Hünteler, Geschäftsführer der ProCom Professional Communication & Service GmbH und Vorsitzender der neuen chinesischen Niederlassung, kommentiert: "Durch die eigene Niederlassung in China werden wir den Bedürfnissen des wachsenden Marktes für Intercom-, Alarmierungs- und Ansagesysteme noch besser gerecht. Bei der Installation der Systeme übernehmen wir die Erstausstattung bis hin zu Service- und Wartungsarbeiten, die von erfahrenen lokalen Spezialisten übernommen werden. Daneben stützt sich der Vertrieb auch weiterhin auf unser etabliertes Vertriebsnetz und unsere Partner auf dem chinesischen Markt."

Über euromicron AG:

Die euromicron AG ( www.euromicron.de) vereint als Gruppe mittelständische Technologie-Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Kritische Infrastrukturen und Industrie 4.0. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg in die digitale Zukunft erfolgreich zu gehen. Von der Konzeption und Implementierung über den Betrieb bis hin zu verbundenen Serviceleistungen realisiert euromicron kundenspezifische Lösungen und schafft die dafür notwendigen IT-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturen. So ermöglicht euromicron ihren Kunden vorhandene Infrastrukturen schrittweise in das digitale Zeitalter zu migrieren. Die Expertise von euromicron unterstützt die Kunden des Unternehmens dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Grundstein für den Unternehmenserfolg von morgen legen. Der seit 1998 börsennotierte Technologie-Konzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Zur euromicron Gruppe gehören insgesamt 17 Tochterunternehmen, darunter die Marken Elabo, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent.

Über ProCom Professional Communication und Service GmbH ProCom Professional Communication & Service GmbH ( www.procomgmbh.de) ist ein innovatives Unternehmen der Kommunikations-Branche. ProCom entwickelt, fertigt, projektiert und vertreibt Kommunikationssysteme mit breit gestreuter Anwendung, einschließlich der zugehörigen Software und Dienstleistung. Zur effizienten Kommunikation in rauer und sehr lauter Umgebung liefert ProCom hochqualitative Wechselsprech-, Beschallungs- Notruf- und Alarmierungssysteme für Bahnen, öffentlichen Personennahverkehr, Tunnel, Erdöl- und Gas verarbeitende Industrie, Häfen, Chemie und Schwerindustrie. ProCom ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und dem ATEX Standard. Das nahezu weltweite Netz von Partnern bietet den Kunden schnelle und effiziente Betreuung in allen Belangen. Der steigende Exportanteil beträgt heute bereits ca. 40%.

Pressekontakt euromicron AG: Pressekontakt ProCom GmbH: euromicron AG Investor & Public ProCom Professional Relations Zum Laurenburger Hof 76 Communication und Service GmbH 60594 Frankfurt am Main Telefon: Pressestelle Alfredstraße 157 +49 69 631583-0 Telefax: +49 69 45131 Essen Telefon: +49 201 631583-17 E-Mail: 860670-0 Telefax: +49 201 IR-PR@euromicron.de 860670-40 E-Mail: www.euromicron.de ISIN DE000A1K0300 marketing@procomgmbh.de WKN A1K030 www.procomgmbh.de

---------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: euromicron AG Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 631583-0 Fax: +49 69 631583-17 E-Mail: info@euromicron.de Internet: www.euromicron.de ISIN: DE000A1K0300 WKN: A1K030 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

624089 02.11.2017

°