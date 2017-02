DGAP-News: euromicron AG: euromicron-Tochter telent stellt Plattform für das Internet der Dinge vor (deutsch)

euromicron AG: euromicron-Tochter telent stellt Plattform für das Internet der Dinge vor

IoT-Plattform "EvalorIQ" bietet Darstellungs- und Analysemöglichkeiten für Smart-City- und Smart-Industry-Anwendungen

Frankfurt am Main / Backnang, 07. Februar 2017 - telent GmbH, ein Unternehmen der euromicron-Gruppe, besiegelt seine Partnerschaft mit Bilfinger GreyLogix. Mit "EvalorIQ" bietet der IoT-Systemintegrator nun eine skalierbare Plattform für das Internet der Dinge. Die Lösung verfügt über detaillierte Darstellungs- und Analysemöglichkeiten. Komplexe Smart- City- und Smart-Industry-Anwendungen können so effizient durchdrungen und dargestellt werden.

Die digitale Transformation stellt viele Unternehmen vor die Frage, wie daraus ein konkreter Nutzen zu generieren ist. Vielfach sind die Möglichkeiten, die sich durch die Vernetzung von Maschinen, Geräten und Sensoren ergeben sehr umfangreich. Prozessoptimierung, Kollaborationsmöglichkeiten oder Predictive Maintenance sind nur einige Optionen, die sich ergeben. Die Schwierigkeit befindet sich jedoch häufig an anderer Stelle: beim Problem, Informationen und Daten, die alle neu angeschlossenen Geräte und Schnittstellen liefern, auszuwerten und in praktikable Ansätze oder Geschäftsmodelle umzusetzen. telent bietet deshalb mit "EvalorIQ" eine eigene auf ubix basierende, erweiterte Plattform im Bereich Smart City und Smart Industry. Diese ermöglicht es, alle anfallenden Informationen zu analysieren und zu visualisieren.

Die offene und flexible Architektur der Plattform beschleunigt die Entwicklung von Lösungen im Internet of Things (IoT) und vereinfacht die Individualisierung. Ende-zu-Ende-Kommunikation, Asset-Tracking oder Predictive Maintenance können so genau auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Beispielsweise lassen sich mit "EvalorIQ" Zählerwerte auslesen und können über standardisierte Schnittstellen an bestehende Abrechnungssysteme übergeben werden. Daneben sind Darstellungen in Trendgraphen oder dynamischen Prozessbildern für das Energiemanagement möglich, die mit Analysewerkzeugen verglichen werden können.

Bei Prozessstörungen kann "EvalorIQ" in einem mehrstufigen Eskalationsverfahren unterschiedliche Alarme auslösen. Benachrichtigungen per SMS, E-Mail oder Sprachanruf können je nach Störungszustand festgelegt werden. Die Einrichtung ist einfach und erfolgt anhand von Grenzwerten auf Basis analoger Messwerte. So besteht mit "EvalorIQ" eine Plattform, die alle wichtigen Messwerte und Daten bündelt. Dashboards mit Live-Daten, Anlagenprozessbilder und Evaluationswerkzeuge erhöhen die Transparenz aller Abläufe und lassen dadurch wichtige Rückschlüsse zu. Prozessabläufe können daher bestmöglich optimiert und neue digitale Services entwickelt werden.

"Für die erfolgreiche Umsetzung und Platzierung von IoT-Lösungen spielen Plattformen eine bedeutende Rolle", sagt Robert Blum, Geschäftsführer der telent GmbH. "Oftmals müssen unterschiedlichste Anforderungen in zahlreichen Projekten zusammengeführt werden. Dies kann zu einer erheblichen Komplexitäts- und Kostensteigerung innerhalb der Lösungsentwicklung führen", erklärt Blum. Deshalb wird "EvalorIQ" als Platform-as-a-Service angeboten. So können alle Services entsprechend der genutzten Leistung abgerechnet werden. Eine zusätzliche IT-Infrastruktur ist nicht notwendig. Kunden können passend zu ihrem Investitionsvolumen eine modulare Lösung ohne hohe Kapitalbindung oder weitere Personalkosten in ihr Unternehmen integrieren. "Wir freuen uns, dass wir bei der Umsetzung unserer IoT-Kundenprojekte das Know-how von telent und Bilfinger GreyLogix bündeln können, um unsere Kunden so auf dem Weg der digitalen Transformation nachhaltig zu unterstützen", erklärt Blum.

Für den Anschluss verschiedener Sensoren und Feldgeräte unterstützt "EvalorIQ" zahlreiche Schnittstellen und Protokolle. Gebäude- und Prozessleittechnik unterschiedlicher Hersteller wie SAMSON, Siemens oder WAGO lässt sich problemlos in das gesamte System einbinden. Die Kompatibilität erleichtert den Implementierungsprozess. Auf dieser Basis könnten neue Services und Geschäftsmodelle entwickelt werden, ohne die bisherige IT-Infrastruktur komplett zu erneuern.

Über euromicron: Die euromicron AG (www.euromicron.de) vereint als Gruppe mittelständische Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Kritische Infrastrukturen und Industrie 4.0. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg in die digitale Zukunft erfolgreich zu gehen. Von der Konzeption und Implementierung über den Betrieb bis hin zu verbundenen Serviceleistungen realisiert euromicron kundenspezifische Lösungen und schafft die dafür notwendigen IT-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturen. So ermöglicht euromicron ihren Kunden vorhandene Infrastrukturen schrittweise in das digitale Zeitalter zu migrieren. Die Expertise von euromicron unterstützt die Kunden des Unternehmens dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Grundstein für den Unternehmenserfolg von morgen legen. Der seit 1998 börsennotierte Technologie-Konzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Zur euromicron Gruppe gehören insgesamt 14 Tochterunternehmen, darunter die Marken Elabo, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent.

Über telent: Die telent GmbH - ein Unternehmen der euromicron-Gruppe - (www.telent.de) ist ein herstellerunabhängiger Anbieter von Lösungen rund um Netze und Systeme für kritische Infrastrukturen sowie für die betriebliche und sicherheitsrelevante Kommunikation. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei Konzeption, Planung, Installation, Integration, Betrieb und Wartung wie auch mit weiterführenden, flächendeckenden Dienstleistungen. Schwerpunkte sind IP-Technik für Betriebsnetze, PMR-Lösungen, Asset- Managementsysteme und Smart Services. telent verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiter an den Standorten Backnang, Teltow und Radeberg sowie an weiteren zehn Niederlassungen in Deutschland. Die Kunden sind Behörden und Unternehmen insbesondere aus den Branchen Bahn, Verkehrsinfrastruktur, Energieversorgung, IT und Telekommunikation.

Über Bilfinger GreyLogix: Bilfinger GreyLogix (www.greylogix.de) ist ein international tätiges Automatisierungsunternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern und über 20 Standorten in Deutschland und Europa. Bilfinger GreyLogix plant, projektiert und realisiert Automatisierungslösungen für Anlagen der Energie - & Versorgungswirtschaft, der Chemieindustrie sowie der Nahrungs- & Genussmittelindustrie. Seit nunmehr über einem Jahr betreibt Bilfinger GreyLogix mit großem Erfolg die anwenderfreundliche Industrial Internet-of- Things-Plattform ubix (www.ubix.de). Diese wurde von Bilfinger GreyLogix speziell für die Anwendung in der Industrie entwickelt. Als Software-as-a- Service Cloud-Lösung mit lizenzfreien, unmittelbar verfügbaren Basis Services wie Fernsteuerung, Visualisierung, Alarmierung und Eskalation, Dashboards, Trend- und Kurvenfunktionen, Dokumentenablage sowie Reporting präsentiert sich ubix mit modernem Web Frontend, Shareconomy-Konzept und maximaler Flexibilität als einfache Lösung für komplexe Herausforderungen.

Pressekontakt Pressekontakt telent Sympra GmbH (GPRA) euromicron telent GmbH - ein Agentur für Public euromicron AG Unternehmen Relations Investor & Public der euromicron-Gruppe Stafflenbergstraße 32 Relations Gerberstraße 34 70184 Stuttgart Zum Laurenburger Hof 76 71522 Backnang Telefon: +49 711 947 60594 Frankfurt am Main Telefon: +49 7191 900-0 67-0 Telefon: +49 69 631 Telefax: +49 7191 900-2202 Telefax: +49 711 947 583-0 E-Mail: 67-87 Telefax: +49 69 631 info.germany@telent.de E-Mail: 583-17 www.telent.de telent@sympra.de E-Mail: IR- PR@euromicron.de www.euromicron.de ISIN DE000A1K0300 WKN A1K030

