DGAP-News: euromicron AG: euromicron Deutschland trennt sich vom Geschäftsbereich Telekommunikation (deutsch)

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung fokussiert sich euromicron damit weiter auf den Zukunftsmarkt "Internet der Dinge"

Die euromicron-Systemhausgesellschaft euromicron Deutschland zieht sich aus dem deutschen Telekommunikationsmarkt zurück und fokussiert sich auf den Wachstumsmarkt des "Internets der Dinge". Geschäftlicher Schwerpunkt sind zukünftig branchenübergreifende Komplettlösungen im Bereich Intelligente Gebäudetechnologie - von Netzwerkarchitekturen über IT-Sicherheit und Sicherheitssysteme bis hin zu ergänzenden Smart Services.

Frankfurt am Main / Neu-Isenburg, 20. März 2017 - Die euromicron Deutschland GmbH, eine Systemhaus-Tochtergesellschaft der euromicron AG, veräußert ihren Geschäftsbereich Telekommunikation an die Ostertag-Gruppe, dem auch die Ostertag Solutions AG angehört. Gemäß der Vereinbarung wird der Geschäftsbereich Telekommunikation vollständig von der Ostertag-Gruppe mit Sitz in Walddorfhäslach übernommen. Hierbei gehen alle Vermögensgegenstände inklusive sämtlicher Kunden- und Arbeitsverhältnisse sowie Lager- und Logistikaktivitäten, die dem Geschäftsbereich Telekommunikation der euromicron Deutschland zuzuordnen sind, auf die Ostertag-Gruppe über. Die Übernahme schließt insbesondere die über 70 Mitarbeiter an acht Standorten ein. Der Vollzug des Kaufvertrages ist von der Erfüllung von Bedingungen abhängig. Zu Einzelheiten der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vertragsparteien wollen auch in Zukunft im beiderseitigen Interesse partnerschaftlich eng zusammenarbeiten.

"Die Telekommunikationsbranche durchlebt seit Jahren eine starke Konsolidierung. Wer auf dem TK-Markt erfolgreich sein und ein angemessenes Wachstum generieren will, muss sich nahezu ausschließlich auf dieses Segment konzentrieren und massive Investitionen tätigen", erläutert Marc Lützenkirchen, Geschäftsführer der euromicron Deutschland GmbH. "Als eines der führenden deutschen Systemhäuser im Zukunftsmarkt "Internet der Dinge" wollen wir uns demgegenüber auf unser Kerngeschäft im Bereich "Intelligente Gebäudetechnologie" konzentrieren. Wir realisieren für unsere Kunden aus Mittelstand, Großindustrie und öffentlichem Sektor die infrastrukturellen Grundlagen für deren digitale Transformation. Durch den Verkauf des Geschäftsbereichs Telekommunikation wird diese Strategie abgerundet. Wir freuen uns im Interesse unserer langjährigen Kunden und Mitarbeiter, mit der Ostertag-Gruppe einen Käufer gefunden zu haben, der sein Geschäftsmodell voll und ganz auf die Telekommunikation ausrichtet und diesen Geschäftsbereich erfolgreich fortführen und weiterentwickeln wird."

Über euromicron AG: Die euromicron AG ( www.euromicron.de) vereint als Gruppe mittelständische Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Kritische Infrastrukturen und Industrie 4.0. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg in die digitale Zukunft erfolgreich zu gehen. Von der Konzeption und Implementierung über den Betrieb bis hin zu verbundenen Serviceleistungen realisiert euromicron kundenspezifische Lösungen und schafft die dafür notwendigen IT-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturen. So ermöglicht euromicron ihren Kunden vorhandene Infrastrukturen schrittweise in das digitale Zeitalter zu migrieren. Die Expertise von euromicron unterstützt die Kunden des Unternehmens dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Grundstein für den Unternehmenserfolg von morgen legen. Der seit 1998 börsennotierte Technologie-Konzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Zur euromicron Gruppe gehören insgesamt 17 Tochterunternehmen, darunter die Marken Elabo, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent.

Über euromicron Deutschland: Die euromicron Deutschland GmbH ( www.euromicron-deutschland.de) ist eine Tochtergesellschaft der euromicron AG. Mit der Unternehmenszentrale in Neu-Isenburg und einem bundesweit flächendeckenden Niederlassungsnetz ist sie eines der führenden deutschen Systemhäuser im Zukunftsmarkt Internet der Dinge. Geschäftlicher Schwerpunkt sind branchenübergreifende Komplettlösungen im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien (Smart Building Solutions) aus den Bereichen Netzwerke, IT-Sicherheit, Sicherheitssysteme und Smart Services. Zu den Kunden gehören namhafte Netzbetreiber und Energieversorger, Privatunternehmen aus den Bereichen Transport, Logistik und Verkehr, Unternehmen der öffentlichen Hand und Behörden, Institutionen und Einrichtungen im Gesundheitswesen, Banken und Versicherungen.

Pressekontakt euromicron AG: Pressekontakt euromicron Deutschland: euromicron AG euromicron Deutschland GmbH Investor & Public Relations Uli Schunk Zum Laurenburger Hof 76 Siemensstr. 6 60594 Frankfurt am Main 63263 Neu-Isenburg Telefon: +49 69 631583-0 Telefon: +49 6102 8222-0 Telefax: +49 69 631583-17 Telefax: +49 6102 8222-119 E-Mail: IR-PR@euromicron.de E-Mail: presse@euromicron-deutschland.de ISIN DE000A1K0300 www.euromicron-deutschland.de WKN A1K030 www.euromicron.de

