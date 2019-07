DGAP-News: eno energy GmbH realisiert Zubau von 42,2 MW im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland (deutsch)

eno energy GmbH realisiert Zubau von 42,2 MW im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland

eno energy GmbH realisiert Zubau von 42,2 MW im ersten Halbjahr 2019 in

Deutschland

25.07.2019

eno energy GmbH realisiert Zubau von 42,2 MW im ersten Halbjahr 2019 in

Deutschland

Rostock, 25. Juli 2019

- eno erzielt Marktanteil von 14,7 Prozent

- eno energy Gruppe in herausforderndem Umfeld gut ins Jahr gestartet

eno energy ist mit gut gefüllten Auftragsbüchern in das Jahr 2019 gestartet.

Insgesamt hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 einen Zubau von 42,2

MW realisiert. Damit hat eno in Deutschland einen Marktanteil von 14,7

Prozent an der Brutto Zubauleistung Onshore Wind erreicht. Nach Angaben der

Deutsche WindGuard betrug der Netto-Zubau Onshore Wind in Deutschland im

ersten Halbjahr 231 MW (35 Anlagen) und der Brutto-Zubau 287 MW (86

Anlagen). Den kumulierten WEA-Bestand beziffert die Deutsche WindGuard zum

30. Juni 2019 auf 53.161 MW (29.248 Anlagen).

eno energy hat im ersten Halbjahr elf Windenergieanlagen (WEA) in

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg errichtet, davon sind neun WEA mit

eigenen Turbinen der Baureihen eno 114 bzw. eno 126 installiert worden.

eno hat für sämtliche Projekte die Entwicklung und Errichtung ausgeführt und

profitierte hierbei von seiner intensiven und vorausschauenden

Genehmigungsplanung. Das Rostocker Unternehmen übernimmt für alle Anlagen

die technische und kaufmännische Betriebsführung sowie den Service und die

Wartung der eno WEA.

Über die eno energy

Mit ca. 800 MW installierten Windenergie-Projekten ist die eno seit 20

Jahren ein etabliertes Unternehmen der Erneuerbare Energien Branche in

Europa. Die Wertschöpfungskette der eno erstreckt sich vor allem auf die

herstellerunabhängige Entwicklung und den schlüsselfertigen Bau von

Windparks, auf Full-Service O&M Dienstleistungen, die Herstellung von

Windenergieanlagen sowie das langfristige Asset Mangement (einschließlich

technisch-kaufmännische Betriebsführung) von Erneuerbare Energien Projekte.

So verfolgt die eno ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Mit ihrer

langjährigen Erfahrung im Anlagen- und Komponentenbau bietet die eno ihren

Kunden nicht nur Produkte, sondern auch Lösungen für individuelle

Energieversorgungsstrategien, einschließlich aktivem Supply Management an.

Die eno beschäftigt am Hauptsitz in Rerik und verschiedenen Standorten in

Deutschland, Frankreich und Schweden 182 Mitarbeiter.

Pressekontakt

eno energy GmbH

Kathleen Zander

Marketing Manager

Am Strande 2e

18055 Rostock

Fon +49 (0)381 203792 109

Fax +49 (0)381 203792 101

kathleen.zander@eno-energy.com

www.eno-energy.com

°