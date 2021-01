DGAP-News: elumeo SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 liegen deutlich über Erwartungen (deutsch)

elumeo SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 liegen deutlich über Erwartungen

- Umsatz steigt trotz COVID-19-Pandemie um fast 10% auf EUR 42 Mio.

- Segment EBITDA verbessert sich überproportional auf EUR +0,9 Mio.

- Breakeven für das Gesamtjahr 2020 erreicht

- Webshops als wesentliche Wachstumstreiber

Berlin, 26. Januar 2021

Die elumeo SE hat ihre wichtigsten Kennzahlen laut vorläufiger Ergebnisse im

Geschäftsjahr 2020 weiter verbessern können. Das führende europäische

Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck

legte bei Umsatz, Rohertrag und Ergebnis deutlich zu. Der Umsatz stieg

gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 von EUR 39 Mio. um 9% auf EUR 42 Mio. Zugleich

verbesserte sich die Rohertragsmarge von 48,2% auf 52,6%. Die Angaben zum

Umsatz und Rohertrag in 2019 sind jeweils bereinigt um den geschlossenen

Standort in Rom. In Verbindung mit dem in 2020 abgeschlossenen

Kostensenkungsprogramm erwirtschaftete elumeo mit EUR 0,9 Mio. wieder ein

deutlich positives Segment EBITDA und kehrte somit ein Jahr früher als

erwartet zur Profitabilität zurück.

"Das vergangene Jahr hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der elumeo SE

- insbesondere mit Blick auf die Covid-19-Pandemie - alles abverlangt. Wir

sind stolz, dass unsere Anstrengungen durch dieses tolle Ergebnis belohnt

wurden", kommentiert Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo

SE. Wie bereits im Geschäftsjahr 2019 erwiesen sich die Webshops auch in

2020 als wesentliche Treiber des Wachstums. Sie erzielten sowohl im Umsatz

mit EUR 11,1 Mio. (+58%, 2019: EUR 7,0 Mio. - Angaben auf Basis

warenwirtschaftlicher Daten) als auch bei der Anzahl der Neukunden mit

22.184 (+75%, 2019: 12.648) neue Rekordwerte. Insbesondere die zu den

Produktbildern ergänzend angebotenen Videos erfreuen sich zunehmender

Beliebtheit.

Dr. Riad Nourallah, Geschäftsführender Direktor und zukünftiger CFO der

elumeo SE, ergänzt: "Auch im ersten Quartal 2021 sehen wir bisher eine

robuste Wachstumsdynamik. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir uns in 2021

sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis weiter verbessern werden. Den Bericht

für das Geschäftsjahr 2020 werden wir gemeinsam mit einer Prognose für das

laufende Geschäftsjahr wie geplant am 30.03.2021 veröffentlichen."

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische

Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegend in

Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von

elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und

Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor

allem farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt

über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa

Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in

Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien

und Belgien.

Kontakt:

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

