DGAP-News: e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) informiert über aktuellen Zwischenstand der Restrukturierungsanstrengungen (deutsch)

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) informiert über aktuellen Zwischenstand der Restrukturierungsanstrengungen

^

Emittent / Herausgeber: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe

2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) informiert über aktuellen Zwischenstand der

Restrukturierungsanstrengungen

21.04.2022 / 10:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medieninformation der e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der

Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24

Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN:

DE000A2YNR08) informiert über aktuellen Zwischenstand der

Restrukturierungsanstrengungen

* Gemeinsamer Vertreter berichtet über bisherige Tätigkeiten und Austausch

mit dem Management der Emittentin Ekosem-Agrar AG sowie ersten

Dialogrunden mit Anleihegläubigern

* Erste Einschätzung der Beschlussvorlagen der Emittentin Ekosem-Agrar AG

* Interessen nach der Zeitenwende seit 24. Februar 2022 ausbalancieren

Stuttgart, 21. April 2022

Für die e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der

Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) und designiertem

gemeinsamem Vertreter der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2022 (ISIN:

DE000A1R0RZ5) hat deren Geschäftsführer Christoph Chardon die Inhaber beider

Anleihen in einer virtuellen Informations- und Diskussionsveranstaltung über

den aktuellen Zwischenstand der Restrukturierungsanstrengungen für die

Anleihen informiert.

Gemeinsam mit Dr. Benjamin Büttner hat Chardon für die e.Anleihe GmbH als

unabhängiger gemeinsamer Vertreter seit den Einladungen der Emittentin zu

Anleihegläubigerversammlungen seine Informationsrechte gegenüber der

Emittentin eingefordert, erste Hintergrundinformationen eingeholt sowie

erste Verhandlungspositionen mit dem Management ausgetauscht.

Parallel dazu haben die beiden Vertreter der e.Anleihe GmbH seit der

Ankündigung der Emittentin am 5. April 2022, die Unternehmensanleihen zu

prolongieren und Zinsen zu reduzieren, mit diversen institutionellen und

privaten Anleihegläubigern erste Ideen für das weitere Vorgehen besprochen.

Erste Hintergründe zur Lage des Konzerns seit dem 24. Februar 2022

Als systemrelevanter Grundversorger für Lebensmittel in der Russischen

Föderation sei das Unternehmen in den letzten Jahren über rubel-basierte

Förderkredite russischer Staatsbanken subventioniert worden und durch

Investitionen und Zukäufe stark gewachsen. Im Gegensatz zu den

Unternehmensanleihen sei diese Finanzierung des operativen Geschäfts in der

Russischen Föderation umfassend besichert. Vor dem Hintergrund verschiedener

Sanktionsregime gegen Russland hätten die russischen Banken zu verstehen

gegeben, dass sie durch ihre subventionierten Förderkredite keine

umfangreichen Mittelabflüsse ins Ausland finanzieren werden. Zumal in der

Russischen Föderation derzeit Zahlungen ins Ausland, insbesondere auf

Darlehen, ohnehin weitgehend untersagt sind.

Die beiden Vertreter der e.Anleihe GmbH stellten darüber hinaus die

Unwägbarkeiten für weitere Unternehmensplanungen dar: Durch die aktuelle

Krise und beiderseitige Sanktionen stünde das Unternehmen wegen höherer

Inputkosten bei reduzierten Verfügbarkeiten, wegen möglicher staatlicher

Preisregulierungen sowie Währungsschwankungen vor völlig neuen operativen

Herausforderungen.

Zusammenfassend dürfte es derzeit angesichts der politischen und

wirtschaftlichen Gemengelage überaus schwierig werden, Annahmen der

Emittentin für die weitere Entwicklung des Unternehmens durch unabhängige

Dritte zu plausibilisieren und validieren.

Erste Kommentare des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger zu

Beschlussvorlagen der Emittentin

Chardon teilt die Bedenken vieler Anleihegläubiger unterschiedlicher

Größenordnungen, die die Beschlussvorschläge der Emittentin als

ausgesprochen weitreichend einordnen. Gleichzeitig verweist er im Interesse

der Anleihegläubiger darauf, dass Maximalforderungen von einzelnen

Anleihegläubigern Insolvenzantragspflichten der Emittentin auslösen können.

Eigene Vorschläge aus der Gläubigerschaft müssten der Emittentin hinreichend

Möglichkeiten verschaffen, den Geschäftsbetrieb neu zu ordnen, um so die

Vermögenswerte für die Anleihegläubiger zu erhalten und zu sichern.

Aktueller Stand der Lösungsvorschläge des gemeinsamen Vertreters der

Anleihegläubiger

Zu den Vorschlägen der Emittentin zu Zinsreduktion und Rangrücktritt schlägt

die e.Anleihe GmbH vor, die Zinsreduktionen auf 2,5 Prozent für maximal drei

Jahre und gegebenenfalls mit einer Stundungsoption vorzunehmen. Dies sollte

dem Unternehmen Ruhe verschaffen, um den aktuellen operativen

Herausforderungen begegnen zu können und Verstaatlichungstendenzen

entgegenzuwirken. Ohne Rangrücktritt sollte eine zumindest teilweise

Wertaufholung für gestundete oder reduzierte Zinsen sichergestellt werden.

Entnahmen oder vergleichbare Zahlungen an Aktionäre sollten bis zur

vollständigen Rückführung der Anleihen wie bislang bereits ausgeschlossen

bleiben.

Zu den Vorschlägen der Emittentin zu den Laufzeitverlängerungen schlägt die

e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der

Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) und designierter

gemeinsame Vertreter der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2022 (ISIN: DE000A1R0RZ5)

vor, die Laufzeiten fest um maximal vier Jahre zu verlängern und das

Laufzeit-Verhältnis der beiden Unternehmensanleihen untereinander

unverändert zu belassen.

Der Ausschluss der Put-Option ist nach aktuellem Stand des Dialogs zwischen

dem gemeinsamen Vertreter und den Anleihegläubiger am strittigsten. Die

Emittentin schlägt vor, dass die Anleihegläubiger auf ihre vorzeitige

Rückzahlungsoption bei einem Kontrollwechsel im Falle eines Verkaufs der

Anteile an den russischen operativen Gesellschaften verzichten.

Zu diesem Aktionsfeld stellte die e.Anleihe GmbH drei mögliche Optionen vor,

die in den anstehenden Diskussionsrunden mit den Anleihegläubigern

diskutiert und gewichtet werden müssen.

Zum Abschluss der Informations- und Diskussionsveranstaltung der e.Anleihe

GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger kündigte Chardon weitere

Informationstermine mit dem Management der Emittentin unter anderem

bezüglich der weiteren unternehmerischen Planungsprämissen an. Parallel dazu

werden die Vertreter der e.Anleihe GmbH die Diskussionen mit den

Anleihegläubigern fortführen.

Für die e.Anleihe GmbH kündigte Chardon eine weitere Informations- und

Diskussionsveranstaltung rechtzeitig vor den Versammlungen der

Anleihegläubiger am 9. und 10. Mai 2022 an, zu denen die Emittentin am 5.

April 2022 eingeladen hatte.

Die e.Anleihe GmbH rät sämtlichen Anleihegläubiger, sich bei der Emittentin

zu registrieren und an den Gläubigerversammlungen mitzuwirken.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

+49 (0) 711 184 2923 - 1

ekosem@elsaesser.co

Ansprechpartner für die Vertreter: innen der Medien:

thomas SCHULZ

tsc.komm I Köln-Ehrenfeld

mobil: + 49 171 86 86 482

mail: tsc@tsc-komm.de

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der

EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: e.Anleihe GmbH

Königstraße 66

70173 Stuttgart

Deutschland

EQS News ID: 1331731

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

°