DGAP-News: e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) - Aufruf, Versammlungen der Anleihegläubiger zu boykottieren, ist grob fahrlässig (deutsch)

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) - Aufruf, Versammlungen der Anleihegläubiger zu boykottieren, ist grob fahrlässig

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar

Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) - Aufruf, Versammlungen der

Anleihegläubiger zu boykottieren, ist grob fahrlässig

25.05.2022 / 13:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN:

DE000A2YNR08): Aufruf, Versammlungen der Anleihegläubiger zu boykottieren,

ist grob fahrlässig

* Viele Anleihegläubiger unterstützen Gegenantrag des Gläubigerbeirats,

damit es weitergeht

* Gesamtpaket des Gegenantrags fordert alle Beteiligten heraus,

überfordert aber nicht

* Ureigenes Interesse der Anleihegläubiger, die gesetzlich vorgeschriebene

Mindestpräsenz sicherzustellen

Stuttgart, 25. Mai 2022

Als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe

2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) und als designierter gemeinsamer Vertreter der

Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2022 (ISIN: DE000A1R0RZ5) missbilligt die

e.Anleihe GmbH den jüngsten Aufruf eines Investorenvertreters, die

anstehenden Gläubigerversammlungen zu boykottieren.

"Dieser Aufruf ist grob fahrlässig", so der Geschäftsführer der e.Anleihe

GmbH, Christoph Chardon.

Dr. Benjamin Büttner von der e.Anleihe GmbH ergänzt: "Die Beschlussfähigkeit

verhindern und gleichzeitig eine Insolvenz der Emittentin vermeiden zu

wollen, das verträgt sich nicht miteinander. Die Anleihegläubiger, mit denen

wir gesprochen haben, haben die Risiken sehr gründlich abgewogen. Sie

unterstützen den Gegenantrag, damit es weitergeht."

Anleihegläubiger sollten in ihrem ureigenen Interesse die gesetzlich

vorgeschriebene Mindestpräsenz durch Anwesenheit oder Vollmachterteilung bei

den Versammlungen der Anleihegläubiger am 30. und 31. Mai 2022 in Sinsheim

sicherstellen.

Gesamtpaket des Gegenantrags fordert alle Beteiligten heraus, überfordert

aber nicht

Die e.Anleihe GmbH hatte den Gegenantrag des Gläubigerbeirats begrüßt, weil

die Emittentin den Anleihegläubigern ein gutes Stück entgegenkommt. "Im

Austausch mit dem Gläubigerbeirat und der Emittentin konnte ein Bündel an

Maßnahmen zu einem Gesamtpaket geschnürt werden, das alle Beteiligten

herausfordert, aber nicht überfordert", so Büttner.

Mit der Wertaufholung am Ende der Laufzeit sollen die Anleihegläubiger

gerade nicht endgültig auf wesentliche Vermögenswerte verzichten. Vielmehr

geht es im Wesentlichen darum, dass alle Stakeholder während dieser

politisch heiklen Situation ein vorübergehendes Moratorium akzeptieren.

Put Option im Falle eines Change of Control

Die e.Anleihe GmbH wundert sich darüber, dass ausgerechnet eine etablierte

und hochspezialisierte Beratungsgesellschaft für komplexe

Finanzrestrukturierungen den im Grunde einfachen Sachverhalt des

Kontrollwechsels gründlich missversteht.

"Die grundsätzliche Systematik bleibt durch den jetzigen Gegenantrag

unverändert", zeigt Chardon auf. "Das Konzept ist derzeit bereits in den

Anleihebedingungen geregelt."

Nach der Anzeige einer Change of Control Mitteilung der Emittentin haben die

Gläubiger die Möglichkeit, Ihre Put-Option gegenüber dem Unternehmen

auszuüben. Diese erlangt Wirksamkeit, sofern die Anzahl der ausübenden

Gläubiger die im Gegenantrag vorgeschlagene Kapitalmehrheit von 51 Prozent

erreicht. Letztendlich sollen lediglich die Quoren von 50 Prozent auf 51

Prozent in der Anleihe 2012/2022 und von 25 Prozent auf 51 Prozent in der

Anleihe 2019/2024 nach oben angepasst werden. Somit besteht auch keinerlei

Notwendigkeit, irgendwelche Abstimmungen zu organisieren.

"Im Übrigen macht der von One Square vorgeschlagene gegenteilige Weg

insolvenzrechtlich überhaupt keinen Sinn", führt Büttner aus.

Reduzierter Zinssatz von 2,5 Prozent mit Anreizsystem für Emittentin

Der reduzierte Zinssatz trägt der Überlegung Rechnung, dass die Russische

Föderation das Unternehmen als systemrelevanten Grundversorger für

Lebensmittel während der aktuellen politischen Wirren sogar noch massiver

subventioniert als früher. Von diesen Subventionen einen signifikanten

Anteil an unbesicherte Anleihegläubiger ins "unfreundliche Ausland" zu

transferieren, das ist mit der Russischen Föderation derzeit aus

nachvollziehbaren Gründen wohl nicht verhandelbar.

Im Ergebnis aber kommt die im Gegenantrag vorgesehene Systematik kommt einer

reinen Stundungslösung wegen der Wertaufholungskomponente wirtschaftlich

grundsätzlich recht nahe, weil die Differenz zwischen dem bisherigen und dem

neuen Kupon am Ende der Laufzeit die Rückzahlungsbeträge erhöhen.

Jedoch soll über das Anreizsystem für die Anleihegläubiger eine möglichst

schnelle Refinanzierung der Anleihen gewährleistet werden. "Wir hatten aus

unseren zahlreichen Gesprächen mit Gläubigern den Eindruck gewonnen, dass

dies aktuell ein Kernanliegen vieler Beteiligter ist", kommentiert Büttner.

Laufzeitverlängerung von fünf Jahren

Der Gegenantrag des Gläubigerbeirats will sicherstellen, dass der abgestufte

Anreiz- und Wertaufholungsmechanismus in die Tat umgesetzt werden kann. Bei

einer Laufzeit von weniger als fünf Jahren wäre dieser Mechanismus wohl ein

reiner Papiertiger. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass eine

Refinanzierung der Anleihen in den kommenden zwei Jahren in Anbetracht der

Ukraine-Krise ausgeschlossen sein dürfte.

"Aus unserer Sicht ist das kein völlig unvernünftiger Kompromiss", äußert

sich Chardon. "Das Unternehmen hat über die Wertaufholungskomponente nach

unserer Meinung genug Anreiz, eine möglichst schnelle Rückzahlung

herbeizuführen, sobald die Kapitalmärkte dies wieder erlauben."

Ureigenes Interesse der Anleihegläubiger, die gesetzlich vorgeschriebene

Mindestpräsenz sicherzustellen

Der Geschäftsführer der e.Anleihe GmbH, Christoph Chardon, bekräftigt seinen

Ratschlag an alle Anleihegläubiger, in deren wohlverstandenen eigenen

Interesse am 30. und am 31. Mai 2022 persönlich oder per Vollmacht an den

Gläubigerversammlungen teilzunehmen, um die gesetzlich vorgeschriebene

Mindestpräsenz sicherzustellen.

"Jeder andere Ratschlag ist grob fahrlässig", bestärkt Büttner für die

e.Anleihe GmbH.

Sperrvermerke unverzüglich beizubringen

Für die beiden anstehenden Versammlungen sollten die Anleihegläubiger

unverzüglich über die Depotbanken aktuelle besondere Nachweise des

depotführenden Instituts über die Inhaberschaft an den Schuldverschreibungen

und die für die Versammlungen notwendigen Sperrvermerke beantragen. Die

Vorlage der Sperrvermerke durch den jeweiligen Anleihegläubiger oder seinen

Vertreter ist für die Ausübung des Stimmrechts am Versammlungstag

erforderlich.

Die e.Anleihe GmbH verweist darauf, dass die Emittentin sich bereit erklärt

hat, die Kosten zu übernehmen, die den Anleihegläubigern für die

Depotbescheinigung mit Sperrvermerk für die zweite

Anleihegläubigerversammlung entstehen. Nach erfolgter Teilnahme (per

Vollmacht oder persönlich) können die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG

über die E-Mail-Adresse ir@ekosem-agrar.de mit einem Nachweis über die

entstandenen Kosten und Ihre Bankverbindung zusenden.

Möglichkeit zu unentgeltlichen Bevollmächtigungen

Anleihegläubiger, die an den weiteren Versammlungen der Anleihegläubiger am

30. und am 31. Mai 2022 in Sinsheim nicht selbst teilnehmen können, haben

die Möglichkeit zur unentgeltlichen Bevollmächtigung. Damit gewährleisten

sie, dass die vorgeschlagene Wertaufholung oder der Anreiz der

Rückzahlungsstaffel für das Unternehmen verbindlich beschlossen und

umgesetzt werden können.

Insbesondere können folgende Personen unentgeltlich bevollmächtigt werden:

* Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender der KFM Deutsche

Mittelstand AG und Mitglied des Gläubigerbeirats:

https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/gemeinsamer-vertreter/

* Rechtsanwalt Michael Siegle, dienstansässig Hackenstraße 7b, 80331

München, von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

mandatiert:

https://sdk.org/leistungen/glaeubigervertretung/ekosem-agrar-ag/

* Stimmrechtsvertreter der Emittentin selbst. Entsprechende Vordrucke

können über

https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleiheglaeubigerversammlung-2012-2022/

abgerufen werden.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

+49 (0) 711 184 2923 - 1

ekosem@elsaesser.co

Ansprechpartner für die Vertreter: innen der Medien:

thomas SCHULZ

tsc.komm I Köln-Ehrenfeld

mobil: + 49 171 86 86 482

mail: tsc@tsc-komm.de

25.05.2022

Sprache: Deutsch

Unternehmen: e.Anleihe GmbH

Königstraße 66

70173 Stuttgart

Deutschland

E-Mail: chardon@elsaesser.co

Internet: www.elsaesser.co

