DGAP-News: dievini und nahestehende Personen bekräftigen starke Unterstützung als Aktionäre von CureVac N.V. und planen keine Verkäufe mehr über den Markt (deutsch)

dievini und nahestehende Personen bekräftigen starke Unterstützung als Aktionäre von CureVac N.V. und planen keine Verkäufe mehr über den Markt

^

DGAP-News: dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):

Stellungnahme

dievini und nahestehende Personen bekräftigen starke Unterstützung als

Aktionäre von CureVac N.V. und planen keine Verkäufe mehr über den Markt

22.02.2022 / 12:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

dievini und nahestehende Personen bekräftigen starke Unterstützung als

Aktionäre von CureVac N.V. und planen keine Verkäufe mehr über den Markt

Walldorf - 22. Februar 2022 - Die dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG

(dievini), die DH-LT-Investments GmbH und Dietmar Hopp sowie die

Geschäftsführer von dievini gaben heute bekannt, dass sie nicht mehr planen,

einen Teil der CureVac-Stammaktien (Nasdaq: CVAC) über den Markt zu

verkaufen, wie in einem 13-D-Filing bei der U.S. Securities and Exchange

Commission (SEC) am 13. Januar 2022 berichtet. Die Parteien haben heute eine

13-D-Erklärung bei der SEC eingereicht, in der sie auf diese Änderung

hinweisen und erklären, dass sie gleichwohl weitere private Übertragungen

untereinander in Erwägung ziehen.

Dietmar Hopp kommentierte: "Wir sind seit 2005 in CureVac investiert und

glauben fest an das Potenzial des Unternehmens und an die Zukunft seiner

mRNA-Technologie. Wir unterstützen weiterhin die Strategie und das Team von

CureVac, das zusammen mit seinen Partnern hart daran arbeitet, Patienten mit

Infektionskrankheiten oder Krebserkrankungen neue Behandlungsmöglichkeiten

zu bieten."

Über dievini

dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG ist eine Beteiligungsgesellschaft

der Familie des SAP-Mitgründers Dietmar Hopp mit Investitionsschwerpunkt in

innovative Biotechnologieunternehmen. dievini ist an insgesamt neun

Unternehmen in Deutschland, in der Schweiz und in Italien beteiligt, die

fast alle auf Basis hoher klinisch-molekularer Expertise und neuartiger

Technologien Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe gegen schwerste

Erkrankungen wie Krebs, bakterielle und virale Infektionserkrankungen sowie

neurodegenerative Erkrankungen entwickeln. dievini und Dietmar Hopp sind

seit 2005 an der CureVac AG, Tübingen, beteiligt. Aktuell hält dievini ca.

41 % der Aktien an CureVac.

***

Media Kontakt dievini

Katja Arnold

Telefon: +49 (0)89 210 228 40

dievini@mc-services.eu

---------------------------------------------------------------------------

22.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1285599 22.02.2022

°