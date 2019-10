DGAP-News: cyan mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2019: Weichen für Umsatz- und Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr gestellt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

cyan mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2019: Weichen für Umsatz- und Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr gestellt

31.10.2019 / 08:30

* Konzerngesamterträge von EUR 7,9 Mio. erzielt (H1 2018: EUR 2,2 Mio.;

d.h. Wachstum von +268%)

* EBITDA von EUR -1,0 Mio. (H1 2018: EUR -0,7 Mio.) wegen Aufbau der

Organisation für globalen Roll-out und erfolgter Restrukturierung von

i-new

* Integration bei Orange Frankreich verläuft wie geplant

* Wichtige Fortschritte bei Kooperationen mit Aon, Wirecard und Telecom

Argentina

* Umsatzprognose von EUR 35 Mio. und EBITDA-Prognose von EUR 14 Mio. für

Gesamtjahr 2019 wird bestätigt

München, 31. Oktober 2019 - Die cyan AG konnte im ersten Halbjahr 2019

weiter dynamisch wachsen und zugleich wichtige Voraussetzungen schaffen, um

dieses Tempo im zweiten Halbjahr nochmals deutlich zu erhöhen. Die

Gesamterträge stiegen in den ersten sechs Monaten auf EUR 7,9 Mio. Für das

Geschäftsjahr 2019 wird die bestehende Umsatzprognose von EUR 35 Mio.

bestätigt. Hierzu werden die zuletzt erzielten Fortschritte bei den

Kooperationen mit Orange, Aon und Wirecard beitragen. Zusätzlich ist cyan

kurz vor Abschluss von weiteren Verträgen, die mit einem signifikanten

Umsatzbeitrag im laufenden Geschäftsjahr verbunden sind.

Peter Arnoth, CEO der cyan AG: "Der globale Kooperationsvertrag mit Wirecard

oder etwa auch das Proof-of-Concept mit Telecom Argentina beweisen, dass wir

hier auf einem guten Weg sind - im zweiten Halbjahr werden wir nochmals

deutlich zulegen können. Im ersten Halbjahr 2019 hat uns die Integration und

Restrukturierung von i-new sehr viel Energie und Engagement abverlangt.

Damit wurden aber die Rahmenbedingungen für das zukünftige starke Wachstum

der Organisation geschaffen."

Im Zuge der Integration und Restrukturierung der i-new wurde die

Niederlassung in Brünn geschlossen und Global Operations in Sopron

zusammengezogen. Alle österreichischen Fachkräfte arbeiten seit Mitte Juli

in einem neuen gemeinsamen Headquarter in Wien. Das Bürogebäude in

Mattersburg konnte (nach dem Berichtsstichtag) verkauft werden. Die

Organisation sowie die Führungsstruktur in Lateinamerika wurden komplett neu

aufgestellt. Neben den genannten Maßnahmen werden die Personalressourcen in

allen Bereichen, insbesondere im Vertrieb und der Softwareentwicklung

weiterhin aufgebaut, um die Vielzahl der neuen Kundenprojekte stemmen zu

können. Zusätzlich wurde für eine optimale Zusammenarbeit mit Orange ein

Projektoffice in Paris etabliert. Die Kosten des umfangreichen

Organisationsumbaus schlugen sich entsprechend in den Finanzzahlen des

ersten Halbjahres nieder.

Michel Sieghart, CFO der cyan AG: "Wir versprechen uns ein starkes zweites

Halbjahr 2019, in dem die Integrationsmaßnahmen der i-new erste Früchte

tragen werden. Auch unsere Aktionäre unterstützen unsere Strategie. Das

zeigte nicht zuletzt die im Juli 2019 erfolgreich durchgeführte

Kapitalerhöhung, bei der neue Aktien im Gesamtwert von EUR 24,9 Mio.

ausgegeben wurden. Die neuen Mittel werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten

zum einen in beschleunigte Kundengewinnung, zum anderen in den konsequenten

Ausbau der Organisation sowie Forschung & Entwicklung investiert. Ebenso

sind wir stolz, nun erstmals unseren konsolidierten Halbjahresbericht als

vollwertigen IFRS Abschluss präsentieren zu dürfen. Dies ist ein bedeutender

Schritt in Richtung Uplisting in den Prime Standard."

Fortschritt bei Projekten mit bestehenden Geschäftspartnern

Nach Abschluss des Vertrages mit Orange im Dezember 2018 befindet sich die

Implementierung der Software von cyan im französischen Netz in der finalen

Phase. Auf Kundenseite wurden alle entsprechenden Budgets für den

Produktstart in Frankreich genehmigt. Erste Umsätze werden noch in diesem

Jahr erwartet. Parallel zur Implementierung in Frankreich wird diese auch in

anderen Ländern, sowohl in Europa als auch in Afrika, vorbereitet.

Im Rahmen der Kooperation mit Aon wurden in den vergangenen Monaten wichtige

Weichen gestellt. cyans Cybersecurity-Produkte werden derzeit in eine neu

gestaltete Mobile-App integriert und danach über die Aon-Vertriebskanäle

Endkunden angeboten.

Vielversprechend verläuft auch die aktuelle Testphase bei Telecom Argentina.

In einer ähnlichen Kooperation wie bei Orange soll den 20 Mio. Endkunden von

Telecom Argentina ein volles Cybersecurity-Produktportfolio angeboten

werden.

Erfolgreich entwickeln sich auch unsere bestehenden Partnerschaften bei den

MVNO Services, ebenso wie mit Magenta Telekom (ehemals T-Mobile Austria).

Bei letzterer konnte der aktuelle Vertrag vorzeitig bis Ende 2022 verlängert

werden.

Patenterteilung für cyan-Analyseverfahren

Im September 2019 erteilte das Europäischen Patentamt das Patent für ein

wichtiges Analyseverfahren von cyan. Die eigenentwickelte Software, welche

sich dem Sandboxing-Verfahren bedient, simuliert menschliches Verhalten auf

einer potenziell schadhaften Website, lädt deren spezifische Inhalte, führt

imitierte Nutzerinteraktionen in Echtzeit durch und analysiert dadurch

Script-Aktionen und bidirektionale Kommunikationswege.

Markus Cserna, CTO: "Diese hochskalierbare Analysemethode ist sowohl

wissenschaftlich als auch strategisch, ein großer Schritt in der

Weiterentwicklung unserer Security-Lösungen und trägt damit zum

bestmöglichen Schutz von Endkunden in Mobilfunk- und Festnetzinfrastrukturen

bei."

Hinweis: Der konsolidierte Halbjahresbericht steht unter

https://cyan.ag/publikationen/finanzberichte zum Download zur Verfügung.

Über cyan:

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von

intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15

Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der

Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und

Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie

Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur

des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white

labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über

die Produkte von cyan an rund 8 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei

kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der

Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich

betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel,

Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen

zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit

Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich

gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit

führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Zahlungsdienstleister

Wirecard.

Weitere Informationen stehen unter www.cyan.ag bereit.

Investorenkontakt

Florian Rukover, Head of IR

cyan AG

florian.rukover@cyansecurity.com

Pressekontakt

Frank Ostermair

Better Orange IR & HV AG

frank.ostermair@better-orange.de

°