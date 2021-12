DGAP-News: cyan AG: cyan und UNIFI kündigen strategische Partnerschaft an, um die Bereitstellung von verbessertem Cybersecurity-Schutz für Millionen von Verbrauchern weltweit zu beschleunigen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

cyan AG: cyan und UNIFI kündigen strategische Partnerschaft an, um die Bereitstellung von verbessertem Cybersecurity-Schutz für Millionen von Verbrauchern weltweit zu beschleunigen

cyan und UNIFI kündigen strategische Partnerschaft an, um die Bereitstellung

von verbessertem Cybersecurity-Schutz für Millionen von Verbrauchern

weltweit zu beschleunigen

- Antwort auf kritischen Marktbedarf, da Cyberkriminalität Menschen und

Unternehmen bis 2025 voraussichtlich 10,5 Billionen Dollar kosten wird

- Eröffnung einer US-Niederlassung von cyan, zum Ausbau der globalen Präsenz

des Unternehmens

München, 16. Dezember 2021 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender

europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten

Cybersicherheitslösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die

Telekommunikationsindustrie ("cyan"), und UNIFI Communications ("UNIFI"),

der in den USA ansässige Anbieter von Cloud-Telekommunikationsdiensten,

gemeinsam mit WIS, einem der größten globalen Carrier für internationalen

Sprachverkehr, unterzeichnen eine langfristige strategische

Kooperationsvereinbarung.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Unternehmen der UNIFI Group, cyans

bewährte Cybersicherheitslösungen an deren großen, weltweiten Kundenstamm

vermarkten, um so den Netznutzern ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten.

Über ihre Tochtergesellschaften, WIS Telecom und UNIFI Communications,

bedient die UNIFI Group über 250 Mobilfunkbetreiber, internationale Carrier

und ISPs in mehr als 130 Ländern. Die UNIFI Group vermittelt monatlich etwa

achthundert Millionen Premium-Sprachminuten und gehört damit zu den fünfzehn

größten Netzbetreibern der Welt.

Im Einklang mit seiner Expansionsstrategie und in Zusammenarbeit mit UNIFI

hat cyan, mit seiner neuen Niederlassung in New York, seine

Geschäftstätigkeit auf Nordamerika ausgedehnt. Mit dem neuen Standort

profitiert cyan von der Infrastruktur und der Vertriebsunterstützung von

UNIFI und baut auf der Dynamik der bestehenden, starken Präsenz in

Lateinamerika auf. Dies wird einen schnelleren Vertrieb der

Cybersicherheitslösungen ermöglichen, um die Reichweite effektiver zu

erweitern und den wachsenden Kundenstamm zu bedienen. cyan verfolgt kurz-

und längerfristig das Ziel, neue Geschäftsmöglichkeiten in allen Gebieten

und Märkten zu nutzen, in denen die Tochtergesellschaften der UNIFI-Gruppe

vertreten sind.

Adrian Shatku, CEO von UNIFI: "Ich freue mich darauf, mit cyan

zusammenzuarbeiten, um Verbraucher weltweit vor Cyberhacks zu schützen. Die

Pandemie und der allgemeine Trend zur Digitalisierung haben alle

Organisationen dazu veranlasst, ihre Abwehrmaßnahmen gegen das wachsende

Risiko von Cyber-Bedrohungen zu verbessern, und wir haben auch bei unseren

eigenen Kunden und Partnern eine starke Nachfrage nach effektiver

Cybersicherheit festgestellt. Gemeinsam mit cyan, können wir ihnen nun eine

Möglichkeit bieten, ihre eigenen Endkunden zu schützen und so die

Kundenbeziehung durch einen hochgradig relevanten Mehrwertdienst zu

bereichern, der nachweislich greifbare Vorteile und eine nahtlose

Benutzererfahrung bietet. cyans Produkt stach für uns heraus, mit ihrer

netzwerkbasierten Sicherheitslösung, unterstützt von marktführender,

innovativer Technologie ist es flexibel, skalierbar und fortschrittlich

genug, um eine breite Palette potenzieller Bedrohungen zu erkennen und

Echtzeitwarnungen zum Schutz von Millionen von Nutzern auszugeben."

Die weltweite Internetnutzung wächst exponentiell und wird bis 2030

voraussichtlich 7,5 Milliarden Nutzer umfassen. Dies macht eine stärkere

Risikobewertung und einen besseren Verbraucherschutz erforderlich. Die

Kosten für Schäden durch Cyberkriminalität werden bis 2025 voraussichtlich

10,5 Billionen Dollar jährlich erreichen, verglichen mit 3 Billionen Dollar

im Jahr 2015 (Cybersecurity Ventures, 2020). Covid-19 war ein weiterer

Katalysator für den Übergang in ein digitales Zeitalter, im Jahr 2021

verwendeten 92,6 % der Internetnutzer das Internet über mobile Geräte

(Statista, 2021). In Verbindung mit der zunehmenden Raffinesse und

Reichweite von Netzwerken und Smartphone-Technologien schafft dies auch

viele neue Schwachstellen für potenzielle Online-Angriffe - einschließlich

Datenschutzverletzungen, Identitäts- oder Zahlungsbetrug, Phishing,

SMS-Betrug, etc. und macht Verbraucher und Unternehmen anfälliger für

Schäden.

UNIFI und cyan haben erkannt, dass Telekommunikationsanbieter beim Schutz

der Endnutzer eine Vorreiterrolle einnehmen müssen und stellen sich dieser

Herausforderung mit der Einführung einer umfassenden Sicherheitslösung, die

für den Massenmarkt geeignet ist.

Frank von Seth, CEO von cyan: "Wir freuen uns, mit UNIFI zusammenzuarbeiten,

die die Bedeutung der Cybersicherheit für den Einzelnen erkannt haben und

über ihre globalen Telekommunikationspartner eine großartige Erfolgsbilanz

beim Ausbau des Geschäfts vorweisen können. UNIFI ist in der globalen

Telekommunikationsbranche fest verwurzelt und verfügt über die nötige

Expertise und Reichweite, um unsere Technologie und Vision zu ergänzen.

Unser Ziel ist es, unsere individuellen Geschäftsstärken zu nutzen, um

gemeinsam Chancen in der schnell wachsenden Cybersicherheitsbranche

wahrzunehmen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, ein

führender Anbieter von Cybersicherheit für den Massenmarkt zu werden. Unsere

neue Niederlassung ermöglicht uns außerdem den Eintritt in den größten Markt

der Welt - die USA - und eröffnet uns den Zugang zu einem robusten

Kapitalmarkt und neuen potenziellen Kunden. Wir danken unserem Partner

UNIFI, der cyan die Infrastruktur und die Vertriebsunterstützung zur

Erreichung unserer Ziele zur Verfügung stellen wird."

cyans Palette an Cybersecurity-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen

umfasst OnNet Security, OnDevice Security und Child Protection. Diese

basieren auf der proprietären und patentierten Threat-Intelligence-Plattform

von cyan und bieten Security-as-a-Service mit maximalem Komfort für die

Endnutzer - für nahtlose und einfach zu integrierende Sicherheit. cyans

Technologie nutzt Machine Learning und einen effizienten DNS-Ansatz.

Die Technologie und die Sicherheitsfilter-Datenbank von cyan nutzen

Algorithmen der künstlichen Intelligenz sowie Machine Learning,

Big-Data-Analysen und einen effizienten DNS-Ansatz, um Bedrohungen zu

erkennen, bevor sie den Kunden erreichen können. Die Suite von

Cybersecurity-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen umfasst OnNet

Security, OnDevice Security und Child Protection. Diese basieren auf der

proprietären und patentierten Threat Intelligence Plattform von cyan und

bieten Sicherheit als Service, mit maximalem Komfort für die Endnutzer - für

nahtlose und einfach zu integrierende Sicherheit.

For further information, please contact:

For UNIFI:

Fiorenza Carmen Andreano

fandreano@wis.one / corporate@unificom.com

For cyan:

cyan AG Investor Relations

Tel. +49 89 71042 2073 | ir@cyansecurity.com

Press contact: Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17 | vera.mueller@better-orange.de

Über UNIFI Communications:

UNIFI Capital Group ist das Familienunternehmen von Adrian SHATKU mit

Hauptsitz in New York City. Herr SHATKU ist der Gründer von UNIFI

Communications, Inc. www.unificom.com, sowie Eigentümer und CEO von WIS

Telecom (früher WIND International Services). UNIFI und WIS sind führend im

internationalen Telekommunikationsbereich und bedienen gemeinsam über 250

Mobilfunknetzbetreiber weltweit, sowie über 100 internationale Carrier, ISPs

und Over-the-Top-Anbieter. UNIFI und WIS betreiben gemeinsam eine Plattform,

die globale Cloud-Kommunikation ermöglicht und ihren MNOs/OTT-Kunden eine

Vielzahl von CPaaS-Diensten und Erleichterungen wie international voice

termination, A2P/SMS sowie Datendienste bietet. WIS ist Eigentümer und

Betreiber des IG-1-Glasfaserkabels, das Italien mit Griechenland verbindet.

Für weitere Informationen www.wis.one

Über cyan

Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten

Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit

mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche

der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und

Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO)

sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als

White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert,

welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren

Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über

die Produkte von cyan an über Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan

ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform,

Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt

cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in

der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu

entwickeln. Im Dezember 2018 gewann cyan im Zuge eines internationalen

Ausschreibungsverfahren einen globalen Gruppenvertrag mit Orange für sich.

cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil

Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile).

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

°