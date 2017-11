DGAP-News: curasan Inc. schließt Private Label Vertriebspartnerschaft im Orthopädiebereich ab (deutsch)

curasan Inc. schließt Private Label Vertriebspartnerschaft im Orthopädiebereich ab

curasan Inc. schließt Private Label Vertriebspartnerschaft im Orthopädiebereich ab

- Stärkere Marktpenetration im Wachstumsmarkt USA - Erste signifikante Umsätze aus Partnerschaft ab 2018 erwartet

Kleinostheim / Research Triangle Park, 2. November 2017 - Die US-amerikanische Tochtergesellschaft der curasan AG (ISIN DE0005494538), einem führenden Spezialisten für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat eine Private Label Vertriebsvereinbarung mit Xtant Medical (NYSE: XTNT, Belgrad, Montana USA), einem führenden Entwickler und Vermarkter von regenerativen orthopädischen Fixationsmedizinprodukten, abgeschlossen.

Xtant Medical wird mehrere zentrale orthopädische Produkte aus dem Portfolio von curasan in den USA und Kanada vertreiben, wobei curasans CERASORB Foam-Technologie unter der Marke Matriform von Xtant vermarktet werden wird. Durch die Erweiterung des Xtant Portfolios um den "Matriform Foam" bietet Xtant so nun eine innovative synthetische Plattform, die ihr derzeitiges Allograft- und Hardware-Portfolio ergänzt und Chirurgen eine breite Auswahl von Knochenregenerationsmaterialien bietet.

"Wir freuen uns, unser biologisches Portfolio um eine Reihe von synthetischen Materialien erweitern zu können, was uns zu einem umfassenden biologischen Lieferanten für unsere Kunden und deren Patienten macht", sagt Carl O'Connell, CEO von Xtant Medical. "Unser Team hat intensiv nach einem Partner gesucht, dessen Produktportfolio unsere Erwartungen an ein überlegenes Handling und die klinische Wirksamkeit mit erwiesenen Wirkmechanismen erfüllt."

"Durch die Zusammenarbeit mit einem so zukunftsorientierten Unternehmen wie Xtant Medical werden wir unser Vertriebspotential in Nordamerika nun deutlich auszubauen", freut sich Michael Schlenk, Vorstand der curasan AG. "Xtant hat einen hervorragenden Marktzugang, um orthopädischen Chirurgen innovative und relevante Produkte anbieten zu können." Mit signifikanten Umsatzbeiträgen aus der Kooperation rechnet das Unternehmen daher ab dem Jahr 2018.

Kontakt curasan AG:

Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com

Über die curasan AG curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf biomimetische Knochenregenerationsmaterialien spezialisiert, die im Dentalbereich, der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Materialien, die biologische Strukturen nachahmen. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren klinische Anwender im Dental- und Orthopädiebereich vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen High-Tech Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in der Research Triangle Park Region, nahe Raleigh, N.C, USA. curasan's innovative Produkte sind von der US Food and Drug Administration (FDA) und vielen anderen internationalen Behörden zertifiziert und in rund 50 Ländern weltweit erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet.

Über Xtant Medical Holdings Inc. Xtant Medical Holdings Inc. (NYSE: XTNT) entwickelt, produziert und vermarktet branchenführende regenerative Medizinprodukte für den nationalen und internationalen Markt. Xtant-Produkte erfüllen die speziellen Bedürfnisse von orthopädischen und neurologischen Chirurgen, einschließlich orthobiologischer Produkte zur Förderung der Knochenheilung, Implantaten und Instrumenten zur Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen und Gewebetransplantationen bei orthopädischen Erkrankungen und Biologika zur Förderung der Heilung nach Schädel-, Fuß- und Knöcheloperationen. Mit Kernkompetenzen in biologischen und nicht-biologischen chirurgischen Technologien nutzt Xtant seine Ressourcen, um in globalen Märkten für neurologische und orthopädische Chirurgie erfolgreich zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.xtantmedical.com.

ISIN: DE0005494538

