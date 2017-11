DGAP-News: curasan AG führt auch zweite Tranche der Bezugsrechtskapitalerhöhung vollständig durch (deutsch)

curasan AG führt auch zweite Tranche der Bezugsrechtskapitalerhöhung vollständig durch

- 1.876.070 neue Aktien werden von Chindex Hong Kong Ltd. (Fosun-Gruppe) übernommen

Kleinostheim, 13. November 2017 - Der Vorstand der curasan AG (ISIN: DE 000 549 453 8; WKN: 549 453) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auch die zweite Tranche der am 4. September 2017 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung vollständig durchzuführen und deren endgültiges Volumen damit auf EUR 4.151.856,00 festzulegen. Damit wird das durch die erste Tranche der Bezugsrechtskapitalerhöhung bereits auf EUR 13.693.396,00 erhöhte Grundkapital der Gesellschaft mit der zweiten Tranche um nominal EUR 1.876.070,00 auf EUR 15.569.466,00 durch die Ausgabe von Stück 1.876.070 weiteren neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie) gegen Bareinlagen erhöht. Insgesamt werden durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung somit Stück 4.151.856 neue Aktien ausgegeben. Alle neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt.

Die Aktien waren den bestehenden Aktionären vom 11. September bis zum 25. September 2017 im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis 22:8 zum Erwerb angeboten worden. Während der Bezugsfrist wurden Bezugsrechte für 2.275.786 neue Aktien ausgeübt. Die übrigen 1.876.070 neuen Aktien wird die Chindex Hong Kong Limited, eine Tochtergesellschaft der chinesischen Fosun-Gruppe, aufgrund eines am 4. September 2017 geschlossenen Investment Agreements zum Bezugspreis von EUR 1,20 übernehmen.

Die vollständige Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird voraussichtlich am 17.11.2017 in das Handelsregister eingetragen werden. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 23.11.2017 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung fließt der curasan AG aus beiden Tranchen ein Bruttoemissionserlös von insgesamt nahezu rund EUR 5 Millionen zu. Dieser soll in erster Linie für die weitere Marktentwicklung in Asien und Nordamerika verwendet werden.

Überdies hat Frau Andrea Weidner, bisher zuständig für den Bereich Corporate Communications der curasan AG, mit Beginn des vierten Quartals auch die Verantwortung für den Bereich Investor Relations übernommen. Interim Manager Ingo Middelmenne, der den Bereich Investor Relations seit April 2015 verantwortet hatte, wird sich nach der jüngst erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung des Unternehmens neuen Aufgaben zuwenden und das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen.

Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf biomimetische Knochenregenerationsmaterialien spezialisiert, die im Dentalbereich, der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Materialien, die biologische Strukturen nachahmen. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren klinische Anwender im Dental- und Orthopädiebereich vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen High-Tech Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in der Research Triangle Park Region, nahe Raleigh, N.C, USA. curasan's innovative Produkte sind von der US Food and Drug Administration (FDA) und vielen anderen internationalen Behörden zertifiziert und in rund 50 Ländern weltweit erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE 000 549 453 8).

