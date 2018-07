DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf plant Börsengang im dritten Quartal 2018 (deutsch)

creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf plant Börsengang im dritten Quartal 2018

creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf plant Börsengang im dritten Quartal 2018

Quartal 2018

03.07.2018 / 08:00

creditshelf plant Börsengang im dritten Quartal 2018

- Die creditshelf Aktiengesellschaft bereitet einen Börsengang und die

Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse in Q3 2018 vor

- Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der

Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ("KMU") über

Online-Kreditmarktplätze

- Hochautomatisierte, kosteneffiziente und skalierbare Plattform adressiert

die hohe Nachfrage von KMU-Kreditnehmern sowie professionellen Investoren

- Starkes Wachstumspotenzial aufgrund struktureller Lücke bei der

Kreditversorgung im deutschen KMU-Segment in Verbindung mit klar definierter

Wachstumsstrategie

- Das Angebot wird voraussichtlich aus im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu

auszugebenden creditshelf-Aktien in Höhe von rund EUR 15 bis 20 Mio.

bestehen.

- Langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co. KGaA

(kontrolliert von Rolf Elgeti) platziert eine Backstop Order in Höhe von bis

zu EUR 15 Mio.

Frankfurt, 3. Juli 2018 - Die creditshelf Aktiengesellschaft ("creditshelf"

oder das "Unternehmen") ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe über

Online-Kreditmarktplätze an kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") in

Deutschland mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 2,5 Mio. und EUR 100 Mio.

sowie einem impliziten Kreditrating zwischen BB und B. Seit Gründung im Jahr

2014 hat das Unternehmen erfolgreich seine Plattform zur Kreditvergabe über

Online-Kreditmarktplätze entwickelt, deren Prozesse mit Hilfe von

selbstentwickelten, datengesteuerten Risikomanagement-Algorithmen zur

Kreditanalyse unterstützt werden (die "creditshelf-Plattform"). creditshelf

agiert als Kreditvermittler zwischen KMU-Kreditnehmern und professionellen

Investoren und hält selbst keine Darlehen in der eigenen Bilanz(1). Das

Produktangebot umfasst unbesicherte Kredite mit einer Laufzeit von einem bis

60 Monaten.

Seit dem Start der creditshelf-Plattform im Jahr 2015 gingen bei creditshelf

über diese bis zum 31. März 2018 mehr als 1.100 Anfragen für Kreditprojekte

mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Über die

creditshelf-Plattform wurden im gleichen Zeitraum insgesamt 127 Kredite mit

einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt. Im zweiten Halbjahr 2017

hatten die vermittelten Kredite ein durchschnittliches Volumen von ca. TEUR

540, einen durchschnittlichen Zinssatz von ca. 9% und eine durchschnittliche

Laufzeit von ca. 17 Monaten.

Marktführer im schnell wachsenden Segment der Kreditvergabe an KMU über

Online-Kreditmarktplätze

creditshelf adressiert den attraktiven und weitgehend undurchdrungenen Markt

für Kreditvergabe an KMU über Online-Kreditmarktplätze in Deutschland. Über

die voll integrierte Online-Plattform (www.creditshelf.com) verbindet das

Unternehmen mittelständische Kreditnehmer, die nach alternativen

Finanzierungslösungen suchen, mit institutionellen und professionellen

Investoren, die einen effizienten Zugang zu KMU-Krediten anstreben. Während

das Segment der KMU-Kredite über Online-Kreditmarktplätze in

Kontinentaleuropa noch unterrepräsentiert ist, bietet es angesichts der

steigenden Nachfrage seitens der KMU-Kreditnehmer nach

Finanzierungsalternativen ein erhebliches Wachstumspotenzial. Basierend auf

aktuellen Daten einer Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen(2)

belief sich das Gesamtkreditvolumen an KMU (von den Autoren der Studie

definiert als Unternehmen mit einem Umsatz von unter EUR 50 Mio. p.a.) in

Deutschland im Jahr 2016 auf EUR 293 Mrd. und blieb trotz eines deutlichen

Wachstums des nominalen BIP im gleichen Zeitraum (+37%) nahezu unverändert

gegenüber 2005 (EUR 287 Mrd.). Die daraus resultierende "Kreditlücke", die

sich nach Schätzungen des Unternehmens auf weitere EUR 100 Mrd. beläuft, ist

hauptsächlich auf eine restriktivere Kreditvergabepolitik der traditionellen

Banken nach der Finanzkrise aufgrund der zunehmenden Regulierung und der

hohen Prozesskosten bei der Vergabe von KMU-Krediten zurückzuführen.

Dementsprechend adressiert das Unternehmen in Deutschland ein potenzielles

Gesamtkreditvolumen im KMU-Bereich von rund EUR 393 Mrd. (bestehendes

KMU-Kreditvolumen plus implizierte Kreditlücke). Unter Annahme eines

Marktdurchdringungspotenzials für Online-Kreditmarktplätze im KMU-Segment

von 10%, was eine konservative Schätzung im Vergleich zu fortgeschritteneren

Märkten wie Großbritannien darstellt (13,9% im Jahr 2015), beläuft sich der

adressierbare Markt von creditshelf auf ca. EUR 39 Mrd. Bei einer

indikativen Kuponspanne von 6-12% ist das Unternehmen attraktiv

positioniert, um aufgrund des Finanzierungsbedarfs der KMU ein starkes

Wachstum zu erzielen, insbesondere im Vergleich zu teureren

Finanzierungsalternativen wie Factoring, Lieferantenkredite oder

Eigenkapital.

Skalierbare Plattform auf Basis selbstentwickelter, datengesteuerter

Risikomanagement-Algorithmen

Die creditshelf-Plattform ist eine voll integrierte, cloudbasierte

Plattform, die den gesamten Kreditprozess von der Antragstellung über die

Kreditanalyse und das Risikomanagement bis hin zur Auktionierung, Auszahlung

und Betreuung eines Kredits vollständig abbildet. Das Herzstück der

creditshelf-Plattform bildet der selbstentwickelte, datengesteuerte

Risikomanagement-Algorithmus. Im Vergleich zu traditionellen linearen

Kreditanalysemodellen, die auf quantitativen Faktoren wie historischen

Finanzkennzahlen und Kreditdaten von Drittanbietern basieren, nutzt

creditshelf eine mehrdimensionale Risikoanalyse, die

Buchhaltungsinformationen, Bargeldtransaktionen und ausgefeilte

Netzwerkanalysen mit künstlicher Intelligenz und Big Data-Analyse

kombiniert. Dieser vollautomatische Prozess ermöglicht es creditshelf,

ungeeignete Darlehensanträge in einem ersten Schritt vollautomatisch

auszusortieren (mittelfristiges Ziel: ca. 70% der Darlehensanträge) und

ermöglicht eine hohe Skalierbarkeit des Geschäfts. In einem zweiten Schritt

bewerten die Kreditexperten des Unternehmens die verbleibenden Kreditanträge

und treffen eine finale Auswahl inklusive Preisindikation der qualitativ

hochwertigsten Kredite. Die finale Annahmequote soll mittelfristig bei ca.

15% liegen, zudem strebt die Gesellschaft an, die aktuelle Ausfallquote von

3% über den Zyklus hinweg beizubehalten. Mit Hilfe der hoch automatisierten

Kreditanalyse durchbricht das Unternehmen die Schranken eines traditionellen

Kreditprozesses und ermöglicht eine Kreditentscheidung und Auszahlung von

Krediten innerhalb kurzer Zeiträume. Derzeit betragen diese Zeiträume

lediglich ein bis zwei Wochen, während die Kreditgenehmigung traditioneller

Banken in der Regel bis zu 3 Monate dauert, was einen klaren

Wettbewerbsvorteil für creditshelf darstellt.

Die Unterstützung von Top-Tier-Investoren demonstriert die Qualität unserer

Plattform

creditshelf bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten für Investoren, die

sich im deutschen Mittelstand engagieren wollen, einer Anlageklasse, die

über den Kapitalmarkt sonst nur schwer zugänglich ist. Darüber hinaus bieten

die über die creditshelf-Plattform arrangierten Kredite attraktive Renditen

von 6-12% im Vergleich zu den niedrigen Renditen traditioneller

Kreditprodukte wie z.B. Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Dadurch

konnte das Unternehmen ein breites Spektrum an renommierten Investoren für

die creditshelf-Plattform akquirieren. Dazu zählen institutionelle

Investoren (z.B. die Banco BNI Europe), die bisher 42,6% des gesamten

Investitionsvolumens übernommen haben(3), mehr als 200 registrierte High Net

Worth Individuals und Family Offices (bisher 15,7% des Investitionsvolumens)

sowie die Obotritia Capital KGaA (kontrolliert von Rolf Elgeti) als

Ankerinvestor (bisher 41,7% des Investitionsvolumens). Aufgrund des

attraktiven Angebots konnte creditshelf zum 31. März 2018 eine Rate von

circa 74% wiederkehrenden Investoren(4) verzeichnen.

Mehrdimensionale Wachstumsstrategie führt zu mittelfristigem Ziel von ca.

500 Mio. EUR ausgegebenem Kreditvolumen p.a.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach unbesicherten Krediten für den deutschen

Mittelstand erfährt creditshelf eine deutliche Wachstumsdynamik, die sich

für den Zeitraum von 2015 bis 2017 in einem CAGR von >330% und somit einem

Anstieg des Volumens der ausgegebenen Kredite auf 34 Mio. EUR widerspiegelt.

Infolgedessen stiegen die Umsätze von EUR 0,01 Mio. im Jahr 2015 auf EUR 1,2

Mio. im Jahr 2017. Die Umsätze ergeben sich aus den gegenüber Kreditnehmern

(1-5% der Darlehenssumme)(5) und Investoren (1% p.a.) im Rahmen der Nutzung

der creditshelf-Plattform erhobenen Gebühren. Darüber hinaus hat das

Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum

angestrebt wird:

1) Softwareentwicklung:

Die Weiterentwicklung der selbstentwickelten, datengesteuerten Prozesse zur

Unterstützung der Kreditauswahl sowie der Kreditscoring-Algorithmen und

Modelle, um eine tiefere, effizientere und weiter automatisierte Analyse zu

ermöglichen. Dies betrifft im speziellen die weitere Implementierung

künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens.

2) Kooperationen mit Banken:

Strategische Kooperationen mit Banken bei der Vermittlung von potenziellen

Kreditnehmern aus ihren Netzwerken an die creditshelf-Plattform. Gespräche

mit einer Reihe von Privat- und Geschäftsbanken wurden bereits aufgenommen.

3) Erweiterung des Produktportfolios:

Erweiterung des Produktportfolios um komplementäre Produkte wie Factoring,

Revolverkredite, Bankgarantien oder Analysedienstleistungen.

In Kombination mit dem Wachstumspotenzial aufgrund der hohen Skalierbarkeit

der bestehenden Geschäftstätigkeit verfolgt creditshelf ein mittelfristiges

Ziel von ca. EUR 500 Mio. Kreditvolumen pro Jahr, vermittelt über die

creditshelf-Plattform.

Ungeachtet seiner derzeitigen Fokussierung auf Deutschland hat das

Unternehmen darüber hinaus begonnen, mittelfristig Optionen für eine

künftige internationale Expansion in ausgewählte europäische Märkte zu

prüfen. Eine solche internationale Expansion hängt jedoch vor allen Dingen

davon ab, ob sich die vorgeschlagene paneuropäische Crowdfunding-Regulierung

auf das Geschäftsmodell von creditshelf anwenden lässt.

Erfahrenes und hochqualifiziertes Gründer- und Managementteam

Das Managementteam von creditshelf vereint rund 50 Jahre Erfahrung in den

Bereichen Banken und Ratingagenturen auf nationaler sowie internationaler

Ebene. Das Unternehmen wird von Dr. Tim Thabe (Mitgründer & Chief Executive

Officer), Dr. Daniel Bartsch (Mitgründer und Chief Operating Officer) und

Dr. Mark Währisch (Chief Risk Officer) geleitet, die die Defizite der

klassischen Kreditanalyse von Banken identifiziert und creditshelf mit der

Vision aufgebaut haben, die Schranken des herkömmlichen KMU-Kreditgeschäfts

zu überwinden.

Dr. Tim Thabe, CEO und Mitgründer von creditshelf, kommentiert: "Der

Börsengang ermöglicht uns die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die auf

klar definierten Säulen beruht. Dazu gehören Software-Investitionen,

Produktportfolioerweiterungen und die Umsetzung von Bankenkooperationen. Mit

diesen Maßnahmen wollen wir mittelfristig unser Ziel von ca. EUR 500 Mio.

arrangiertem Kreditvolumen pro Jahr erreichen."

Dr. Daniel Bartsch, Chief Operating Officer und Mitbegründer von

creditshelf, führt weiter aus: "Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung

können wir unsere Position als Marktführer im deutschen Markt für

Online-Kreditmarktplätze weiter ausbauen und die starke Nachfrage des

Mittelstands nach Finanzierungsalternativen nutzen. Wir wollen unsere

Wahrnehmung als bevorzugter Partner sowohl für mittelständische Kreditnehmer

als auch für professionelle Investoren, die Zugang zu dieser Anlageklasse

suchen, erhöhen."

Dr. Mark Währisch, Chief Risk Officer von creditshelf, ergänzt: "Wir wollen

unser datengesteuertes Risikomanagement und unseren Scoring-Algorithmus

durch gezielte Investitionen in künstliche Intelligenz und maschinelles

Lernen weiterentwickeln, um den Wettbewerbsvorteil von creditshelf in Bezug

auf unsere einzigartige Technologie weiter auszubauen und die Kreditanalyse

auf die nächste Stufe zu heben."

Überblick über das Angebot und die Verwendung der Erlöse

Das Angebot soll aus neu auszugebenden Aktien aus einer Kapitalerhöhung in

Höhe von ca. EUR 15-20 Mio. bestehen.

Die langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co. KGaA

(kontrolliert durch Rolf Elgeti) wird eine Backstop Order von bis zu EUR 15

Mio. abgeben, was ihre starke und langfristige Unterstützung für creditshelf

demonstriert. Dieser Backstop greift, falls und in dem Rahmen, in dem die

Aktien im Zuge des Angebots nicht von Investoren gezeichnet werden.

creditshelf beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot zur

Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen datengestützten

Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des Produktportfolios, zur

Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung der Markenbekanntheit

durch verstärktes Marketing zu verwenden. Darüber hinaus werden die Erlöse

zur Einstellung von Schlüsselpersonal, zur Optimierung des Working Capitals

und für Zahlungen im Rahmen bestimmter Mitarbeiterbeteiligungsverträge

verwendet.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung hält die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA

(kontrolliert von Rolf Elgeti) 46,1% der Anteile an creditshelf, während Dr.

Tim Thabe (über LDT Investment UG) und Dr. Daniel Bartsch (über DBR

Investment UG) 23,2% bzw. 21,7% halten. Die übrigen Gesellschafter sind die

Wahtari GmbH (5,8%) und die Purum AG (0,9%) sowie einige andere

Gesellschafter (2,3%).

Lock-Up-Vereinbarungen sind für das Unternehmen (12 Monate), Hevella Capital

GmbH & Co. KGaA (18 Monate) und Mitglieder des Managements (24 Monate)

vorgesehen.

Die Commerzbank fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Lazard fungiert als Finanzberater für creditshelf.

(1) Die Kredite werden von einer sogenannten Fronting Bank vergeben. Diese

Fronting Bank hat eine Banklizenz nach geltendem deutschen Recht und wird

benötigt, da nach geltendem deutschen Recht für die Gewährung von Krediten

in der Regel eine solche Banklizenz erforderlich ist. Entscheidet sich die

Fronting Bank nach eigenem Ermessen, dem Kreditnehmer ein Darlehen zu

gewähren, verkauft sie die Darlehensforderungen an creditshelf service (eine

100%ige Tochtergesellschaft der creditshelf Aktiengesellschaft), die

wiederum die Kreditforderungen in Tranchen an diejenigen Investoren

weiterverkauft, die über die creditshelf-Plattform erfolgreiche

Finanzierungszusagen abgegeben haben und anschließend ein Konsortium mit

creditshelf service bilden. creditshelf arbeitet derzeit mit der MHB-Bank

Aktiengesellschaft als Fronting Bank zusammen.

(2) Mietzner, Mark - "Die globale Fintech-Revolution: eine Chance für KMUs",

Zeppelin Universität Working Paper / Finance & Accounting, April, 2018.

(3) Stand März 2018 für Darlehen, die von der Fronting Bank bis zum 31.

Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

(4) "Wiederkehrende Investoren" sind definiert als die Anzahl der Anleger,

die in mehr als ein über die creditshelf-Plattform vermitteltes

Kreditprojekt investiert haben.

(5) Abhängig von der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers und der Laufzeit des

Darlehens.

Über creditshelf

creditshelf ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe über

Online-Kreditmarktplätze an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in

Deutschland, der Kreditnehmer und Investoren über seine leicht zu bedienende

Online-Plattform www.creditshelf.com zusammen bringt. Die im Jahr 2014

gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als

Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der Kreditvergabe

an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland über

Online-Kreditmarktplätze (Peer-to-Peer-Lending). creditshelfs

Peer-to-Peer-Plattform ("creditshelf-Plattform") wurde entwickelt, um den

Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an

dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess

bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht

kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven

Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen

Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur

KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter

Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer

und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen

Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den

KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft

bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen für

Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon

wurden über die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem

Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt.

creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des

Plattform-Geschäftsmodells, der großen Nachfrage nach Krediten aus dem

KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit

Marketplace-Lending ideal für zukünftiges Wachstum positioniert. Darüber

hinaus hat das Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis

weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software,

Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios.

