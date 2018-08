DGAP-News: comdirect bank AG: Gutes Halbjahresergebnis 2018 (deutsch)

comdirect bank AG: Gutes Halbjahresergebnis 2018

^

DGAP-News: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

comdirect bank AG: Gutes Halbjahresergebnis 2018

01.08.2018 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

comdirect: Gutes Halbjahresergebnis 2018

* Halbjahresergebnis 2018 mit 48,0 Millionen Euro vor Steuern

* Über 100 Tausend B2C-Neukunden im ersten Halbjahr

* Klarer Fokus auf Kerngeschäft durch vereinbarten Verkauf der Tochter

ebase

Quickborn/Frankfurt am Main, 1. August 2018. Die comdirect Gruppe hat das

erste Halbjahr 2018 mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 48,0 Millionen

Euro abgeschlossen (Vorjahr: 50,9 Millionen Euro). Die Eigenkapitalrendite

vor Steuern lag bei 15,5 Prozent (Vorjahr 17,4 Prozent). "Wir haben ein

gutes Ergebnis erzielt", sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der

comdirect bank AG. "Gleichzeitig haben wir unser Wachstum im Kerngeschäft

B2C mit über 100 Tausend Neukunden im ersten Halbjahr stark beschleunigt.

Das zeigt, dass wir als smarter Finanzbegleiter für die Generation Mobile

und als erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren

gut ankommen. Genauso soll es weitergehen. Mit dem vereinbarten Verkauf von

ebase fokussieren wir uns noch stärker auf das Wachstum und die

Weiterentwicklung unseres Kerngeschäfts. Für das Gesamtjahr streben wir ein

Ergebnis von rund 145 Millionen Euro vor Steuern inklusive

Wachstumsinvestitionen und mit einem erwarteten Einmalertrag aus dem ebase

Verkauf an", sagt Walter. Das würde dem folgend einer Eigenkapitalrendite

vor Steuern von rund 22 Prozent entsprechen.

Erster Anbieter von Überweisungen mit Google Assistant in Deutschland

Auf dem Weg zum smarten Finanzbegleiter für die Generation Mobile hat

comdirect in den vergangenen Monaten weitere smarte Produkte und Services

auf den Markt gebracht. Als erste Bank in Deutschland ermöglicht comdirect

seit Juli Überweisungen mit Google Assistant, dem Sprachassistenten von

Google. Zudem können comdirect Kunden über den Google Assistant einfach und

schnell ihren Konto- und Depotstand abfragen. Über Amazons Alexa erhalten

Trader jetzt Push-Alerts, wenn eines der ausgewählten Wertpapiere ein

bestimmtes Kurslimit über- oder unterschreitet.

Auch im Bereich Mobile Payment hat comdirect hat ihre Vorreiterrolle weiter

ausgebaut. So gehört comdirect zu den wenigen Banken, die Google Pay zum

Deutschlandstart Ende Juni eingeführt haben. Android-Nutzer können jetzt

einfach und sekundenschnell mit dem Smartphone zahlen. Im Rahmen der

Innovationspartnerschaft mit dem Deutschen Volleyball-Verband testet

comdirect außerdem eine Bezahlfunktion mit Wearables. Das kontaktlose

Bezahlen wird bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften am

Timmendorfer Strand mit einem Armband möglich sein. Partner und

Mit-Initiator dieser Aktion ist Visa. Walter: "Als smarter Finanzbegleiter

wollen wir unseren Kunden Lösungen bieten, die das Leben rund um alle

finanziellen Themen einfacher und leichter machen. Mit dem Ausbau unserer

Services beim Voice Banking und beim Mobile Payment sind wir hier jetzt

einen großen Schritt vorangekommen."

Verkauf von ebase soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden

Am 10. Juli 2018 hat comdirect den Verkauf der Tochtergesellschaft ebase

(European Bank for Financial Services GmbH) an die FNZ Group vertraglich

vereinbart. Grund für den Verkauf ist eine stärkere Fokussierung auf das

wachstumsstarke Kerngeschäft B2C. Die Transaktion steht noch unter dem

Vorbehalt der Genehmigung der Bankenaufsichts- und Kartellbehörden sowie der

Erfüllung der vertraglich vereinbarten Vollzugskonditionen. Sie soll noch im

laufenden Jahr abgeschlossen werden. In diesem Fall würde sich für comdirect

im Jahr 2018 ein positiver Einmalertrag vor Steuern von mindestens 85

Millionen Euro ergeben. Des Weiteren sollen im Jahr 2018 bis zu 30 Millionen

Euro in Wachstum durch neue smarte Produkte und Leistungen, neue

Technologien und Maßnahmen zur Gewinnung von Neukunden und Kundenvermögen im

Kerngeschäft investiert werden. Die verbleibende Summe aus dem Einmalertrag

bildet die Grundlage für weiteres Wachstum in den Folgejahren. Im

Zusammenhang mit dem vereinbarten Verkauf wird ebase im Zwischenabschluss

für das erste Halbjahr 2018 als nicht fortgesetzte Aktivität nach IFRS 5

ausgewiesen (vgl. Tabelle).

Deutlich beschleunigtes Kunden- und Depotwachstum im Kerngeschäft

Die Kundenzahl im Geschäftssegment B2C (comdirect bank AG inklusive

Geschäftsbereich onvista bank) legte gegenüber Jahresende 2017 um über 100

Tausend auf 2,39 Millionen zu. Im Vorjahreszeitraum lag der Anstieg noch bei

42 Tausend Netto-Neukunden (exklusive anorganisches Wachstum durch die

Übernahme der onvista bank Kunden im April 2017). Auch die Zahl der Depots

legte mit einem Plus von 89 Tausend auf 1,29 Millionen deutlich zu. Die Zahl

der Girokonten wuchs um 48 Tausend auf 1,48 Millionen. Das betreute

Kundenvermögen stieg auf 62,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 59,0

Milliarden Euro am Jahresende 2017. Das Depotvolumen wuchs um 1,6 Milliarden

auf 38,7 Milliarden Euro trotz der Kurswertverluste an den Börsen. Walter:

"Die Zahlen belegen: comdirect als erste Adresse für das Sparen, Anlegen und

Handeln mit Wertpapieren ist eine Wachstumscompany. Besonders freut uns,

dass die Kunden ihre Gelder im ersten Halbjahr überwiegend in Depots

investiert haben. Mit 3,1 Milliarden Euro sind die Nettomittelzuflüsse in

die Depots der Kunden so hoch wie nie zuvor. Immer mehr comdirect Kunden

nehmen ihren Vermögensaufbau selbst in die Hand und investieren regelmäßig

in Wertpapiere."

Gestiegene Wachstumsinvestitionen in das Kerngeschäft im ersten Halbjahr

Die Erträge in den ersten sechs Monaten des Jahres im Kerngeschäft lagen bei

171,6 Millionen Euro und damit 10 Prozent über dem Wert des

Vorjahreszeitraums (155,4 Millionen Euro). Der Provisionsüberschuss stieg

gegenüber dem Vorjahr (91,6 Millionen Euro) um 18 Prozent auf 107,9

Millionen Euro. Zum Anstieg hat auch die Einbeziehung der onvista bank sowie

der onvista media GmbH im gesamten Berichtszeitraum 2018 beigetragen. Die

Anzahl der B2C-Trades lag im ersten Halbjahr 2018 mit 10,9 Millionen 37

Prozent über dem Vorjahr (7,9 Millionen). Der deutliche Anstieg der Trades

ist vorrangig auf das volatilere erste Quartal zurückzuführen.

Trotz des anhaltenden Nullzinsumfelds stieg der Zinsüberschuss nach

Risikovorsorge von 48,3 Millionen Euro im Vorjahr um 17 Prozent auf 56,5

Millionen Euro. Das sonstige Ergebnis lag bei 7,2 Millionen Euro. Der

Vorjahreswert in Höhe von 15,5 Millionen Euro war durch die Realisierung von

Kursgewinnen geprägt.

Der Anstieg bei den Verwaltungsaufwendungen von 111,4 Millionen Euro im

Vorjahr um 17 Prozent auf 130,1 Millionen Euro war vorrangig durch Wachstum

bedingt. Dazu gehören neben erhöhten Kosten durch mehr Geschäft und der

Einbeziehung von onvista im gesamten Berichtszeitraum 2018 auch gestiegene

Pflichtbeiträge für den Einlagensicherungsfonds. Außerdem hat comdirect

gegen Ende des zweiten Quartals Wachstumsinitiativen im Kerngeschäft

forciert.

Das Ergebnis im Kerngeschäft B2C lag im ersten Halbjahr 2018 bei 41,4

Millionen Euro (Vorjahr 44,0 Millionen Euro). Die nicht fortgesetzten

Aktivitäten (ebase) erzielten ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 6,5

Millionen Euro (Vorjahr: 6,9 Millionen Euro).

Zahlen kompakt*

Tsd. Euro Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18

Zinsüberschuss nach 24.671 23.586 24.939 23.077 26.262 30.218

Risikovorsorge

Provisionsüberschuss 44.757 46.885 47.451 55.142 59.247 48.644

Sonstiges Ergebnis 5.894 9.639 6.504 8.019 3.423 3.768

Verwaltungsaufwendungen 51.285 60.154 60.500 67.385 63.032 67.087

Ergebnis vor Steuern aus 24.037 19.956 18.394 18.853 25.900 15.543

fortgesetzten Aktivitäten

Ergebnis vor Steuern aus 3.390 3.529 3.147 3.555 3.399 3.109

nicht fortgesetzten

Aktivitäten

Konzernergebnis vor 27.427 23.485 21.541 22.408 29.299 18.652

Steuern

Konzernüberschuss 20.372 20.340 15.476 15.356 21.697 13.618

Tsd. Euro H1/17 H1/18 H1/18 vs.

H1/17

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 48.257 56.480 17,0 %

Provisionsüberschuss 91.642 107.891 17,7 %

Sonstiges Ergebnis 15.533 7.191 -53,7 %

Verwaltungsaufwendungen 111.439 130.119 16,8 %

Ergebnis vor Steuern aus fortgesetzten 43.993 41.443 -5,8 %

Aktivitäten

Ergebnis vor Steuern aus nicht 6.919 6.508 -5,9 %

fortgesetzten Aktivitäten

Konzernergebnis vor Steuern 50.912 47.951 -5,8 %

Konzernüberschuss 40.712 35.315 -13,3 %

*Im Zusammenhang mit dem vereinbarten Verkauf wird das Geschäft von ebase

als "nicht fortgesetzte Aktivität" ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden

entsprechend angepasst.

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung

Annette Siragusano

Tel. +49 (0) 41 06/704-1960

E-Mail: annette.siragusano@comdirect.de

Katharina Bremer

Tel. +49 (0) 41 06/704-1424

E-Mail: katharina.bremer@comdirect.de

Hinweise für Redaktionen

Weitere Infos zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 finden Sie

hier:

https://www.comdirect.de/cms/ueberuns/de/investorrelations/veroeffentlichungen.html

Alle Pressemitteilungen finden Sie unter www.comdirect.de/presse

Unter www.bank-neu-denken.de, dem comdirect Vorstands-Blog, gibt es Neues zu

digitalen Trends und Innovationen rund um Finanzen.

Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/comdirect oder

https://twitter.com/Arno_Walter

Sofern Sie keine Informationen erhalten möchten,

teilen Sie uns dies bitte mit unter presse@comdirect.de

---------------------------------------------------------------------------

01.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: comdirect bank AG

Pascalkehre 15

25451 Quickborn

Deutschland

Telefon: + 49 (0) 4106/704-0

Fax: + 49 (0) 4106/708-2580

E-Mail: ir@comdirect.de

Internet: www.comdirect.de

ISIN: DE0005428007

WKN: 542800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

709657 01.08.2018

°