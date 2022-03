DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : Blockchain Investor coinIX investiert in Your Open Metaverse, einer Möglichkeit sein eigenes Metaverse zu kreieren (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : Blockchain Investor coinIX investiert in Your Open Metaverse, einer Möglichkeit sein eigenes Metaverse zu kreieren

coinIX GmbH & Co. KGaA : Blockchain Investor coinIX investiert in Your Open

Metaverse, einer Möglichkeit sein eigenes Metaverse zu kreieren

31.03.2022

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 31. März 2022 - Die auf Investitionen in digitale Assets und

Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH &

Co. KGaA investiert in Your Open Metaverse.

Your Open Metaverse (YOM) bietet Unternehmen und Künstlern die Möglichkeit

sich im Web mit einem eigenen Metaverse zu präsentieren. Durch das Erstellen

virtueller Erlebnisse, auch "Meta-Erlebnisse" genannt, werden interaktive,

digitale Orte, Geschichten oder Ereignisse geschaffen, durch die Unternehmen

und Kunden oder Künstler und Fans miteinander interagieren können. Das

Aufsetzen eines solchen virtuellen Erlebnisses kann man entweder selbst mit

Hilfe einer Sammlung von Programmierwerkzeugen durchführen oder alternativ

eine externe Agentur z.B. Beispiel die YOM-eigene Agentur BeemUp

beauftragen.

Mit Hilfe der dezentralen Infrastruktur können Künstler, Kunden und andere

kreative Schöpfer virtuelle Live Events auf der YOM-Plattform veranstalten,

Metaspaces konzipieren und vermieten oder virtuelle Assets verkaufen.

Virtuelle Produkte und Eventräume basieren auf der sogenannten Unreal Engine

5-Technologie und können plattformübergreifend monetarisiert werden. Unreal

Engine 5 ist die bisher fortschrittlichste 3D-Grafik-Engine, welche für die

visuelle Darstellung des Spielablaufes verantwortlich ist. Sie kann nahezu

fotorealistische Umgebungen darstellen.

Die virtuellen Welten, können von jedem über ein Smartphone, einen PC oder

alternativ mit einem VR-Headset besucht werden. Benutzer können

Veranstaltungen mit tokenisierten Tickets besuchen und digitale Güter über

einen Marktplatz handeln.

Alex van der Baan, CEO und Co-Founder von YOM, freut sich, coinIX als

Partner zu begrüßen: "coinIX als starken Partner zu haben, deutet auf die

neue Phase hin, in die unsere Branche und das Metaverse eintreten. Wir sehen

uns als die Content-Builder der Zukunft. Mit Inhalten und der YOM-Plattform

bieten wir den Fans und Kunden unserer Kunden wahrhaft realitätsnahe

Erlebnisse."

Susanne Fromm, CEO der coinIX, freut sich über das neue

Portfoliounternehmen: "Das Metaverse bietet immer realere und intensivere

Arten der digitalen Interaktion. Your Open Metaverse ermöglicht es

Unternehmen und Künstlern, sich einen Platz in dieser neuen, interaktiven

digitalen Welt zu sichern. Sie können so enorme Potenziale nutzen, die

eigene Präsenz zu erhöhen und Interaktionen mit Kunden oder Fans

auszubauen."

Pressekontakt: Susanne Fromm, CEO, sf@coinix.capital, +494035676758

Investor Relations: Felix Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +494035676758

Über die coinIX GmbH & Co KGaA

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als

Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und

Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen

und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus

Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital

und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in

klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an

verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die

Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der

Börse Berlin und München einbezogen (ISIN DE000A2LQ1G5). www.coinix.capital.

31.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA

Ludwig-Erhard-Str. 1

20459 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 3567 6758

E-Mail: mail@coinix.capital

Internet: https://coinix.capital/

ISIN: DE000A2LQ1G5

WKN: A2LQ1G

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

31.03.2022

