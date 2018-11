DGAP-News: centrotherm betritt neues Wachstumsfeld mit innovativen Technologiekonzepten für die Herstellung von Carbonfasern (deutsch)

centrotherm betritt neues Wachstumsfeld mit innovativen Technologiekonzepten für die Herstellung von Carbonfasern

^

centrotherm betritt neues Wachstumsfeld mit innovativen Technologiekonzepten

für die Herstellung von Carbonfasern

15.11.2018

centrotherm betritt neues Wachstumsfeld mit innovativen Technologiekonzepten

für die Herstellung von Carbonfasern

* Deutliche Kostensenkung beim Stabilisierungsprozess von

Carbonfaser-Präkursoren erreicht

* Feierliche Übergabe der ersten F&E-Anlage an die Deutschen Institute für

Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF)

* Präsentation der Ergebnisse auf der Aachen - Dresden - Denkendorf

international TEXTILE Konferenz 2018

Blaubeuren, 15. November, 2018 - centrotherm (ISIN: DE000A1TNMM9 und

DE000A1TNMN7) hat gemeinsam mit den Deutschen Instituten für Textil- und

Faserforschung Denkendorf ein neuartiges Technologiekonzept für die

Stabilisierung von Carbonfaser-Präkursoren entwickelt. Es basiert auf der

centrotherm Niederdruck-Technologie und ermöglicht eine optimale Steuerung

der Prozessatmosphäre sowie der Sauerstoffkonzentration. Im Vergleich zu

konventionellen Produktionskonzepten sinken die Prozessdauer um bis zu 30 %

und der Energiebedarf um bis zu 50 %.

Dr. E. Frank, Bereichsleiter Carbonfaser und Neue Materialien an den DITF,

fasst die Vorteile des Produktionskonzepts so zusammen: "Neben der

signifikanten Senkung der Produktionskosten hat uns insbesondere die höhere

Homogenität der stabilisierten Fasern überzeugt." Er fügt hinzu: "Für unser

vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg gefördertes Forschungsprojekt

haben wir mit centrotherm einen idealen Industriepartner gefunden."

Der centrotherm Aufsichtsratsvorsitzende Robert M. Hartung und Vorstand

Gunter Fauth sowie die Mitglieder des Entwicklungsteams Andreas Keller und

Manuel M. Clauss übergaben heute am Unternehmenssitz in Blaubeuren den

ersten Laborofen an die DITF. Die Deutschen Institute für Textil- und

Faserforschung Denkendorf wurden durch Prof. Dr. Michael R. Buchmeiser

(Vorstand), Dr. Bernd Clauß (stellvertretender Vorstand), Dr. Erik Frank

(Bereichsleiter Carbonfasern, Neue Materialien) und Dr. Frank Hermanutz

(Bereichsleiter Biopolymere, Nassspinnverfahren) vertreten. Als Ehrengäste

waren Manuel Hagel, Mitglied des Landtags Baden-Württemberg und

Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Dr. Joachim Wekerle

Referatsleiter Gesundheitsindustrie, Chemie und Werkstoffe im Ministerium

für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Jörg Seibold,

Bürgermeister sowie Jürgen Stoll, Kämmerer der Stadt Blaubeuren, anwesend.

Manuel Hagel schwärmt: "Ein großartiger Tag für centrotherm und die Region.

Das Unternehmen hat wieder einmal bewiesen, dass es für Innovations- und

Schaffenskraft steht und so maßgeblich zur Sicherung des Wohlstands in

unserer Heimat beiträgt. Die Umsetzung des Projekts war auch mir ein

besonderes Anliegen. Daher habe ich es gerne von Beginn an begleitet. Es

freut mich sehr, dass der Laborofen heute übergeben wurde und ich Teil

dieser Feierlichkeit sein durfte".

"Für centrotherm ist die Auslieferung der ersten c.LAB Carbon F&E-Anlage an

die DITF ein wichtiger Meilenstein für die Diversifizierung und zukünftige

Entwicklung", betont Robert M. Hartung und ergänzt: "Als Technologie- und

Anlagenlieferant betreten wir neben der Photovoltaik- und der

Halbleiterindustrie ein weiteres Wachstumsfeld für unsere innovativen

Produktionslösungen."

Das centrotherm Produktionskonzept ist modular aufgebaut und skalierbar.

Während c.LAB Carbon maximale Flexibilität und eine Jahreskapazität von

einer Tonne für die Forschung & Entwicklung bietet, decken die Produktions-

und Pilotanlagen c.STAB Carbon jährliche Produktionskapazitäten von 10, 20

und 250 Tonnen pro Anlageneinheit ab.

Gunter Fauth, Vorstand Operations: "Unser neuartiges Technologiekonzept hat

das Potenzial, bestehende Herstellungsprozesse abzulösen und sich als neuer

Standard in der Industrie durchzusetzen. Wir werden unsere

Forschungspartnerschaft mit den DITF fortsetzen und mit Industriepartnern

auch Produktionslösungen für die Carbonisierung von Fasern entwickeln."

Erstmals haben die DITF die neue Technologie auf der Fachkonferenz

GoCarbon-Fiber Anfang Oktober in Berlin vor internationalem Publikum

vorgestellt. centrotherm wird sein Produktionskonzept am 29. November 2018

in der Session "Functionalization & New Materials: New Chemistries um 15:10

Uhr auf der Aachen - Dresden - Denkendorf international TEXTILE Konferenz

2018 präsentieren.

Über centrotherm international AG

centrotherm entwickelt und realisiert seit über 60 Jahren innovative

thermische Lösungen. Als führender, global agierender Technologiekonzern

bieten wir Produktionslösungen für die Photovoltaik-, Halbleiter- und

Mikroelektronikindustrie an.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Lösungen in

thermischer Prozessierung und Beschichtung wie z.B. für die Herstellung

kristalliner Solarzellen und Leistungshalbleitern bilden die Basis für

erfolgreiche Partnerschaften mit Industrie, Forschung und Entwicklung.

Unsere Kunden schätzen weltweit die Prozessstabilität, Skalierbarkeit und

Verfügbarkeit unserer Produktionsanlagen in der Massenproduktion. Darüber

hinausgehend zeichnet unsere Arbeit aus, dass wir für unsere Kunden

spezifische, auf ihre Anforderungen zugeschnittene, anspruchsvolle

prozesstechnische Lösungen schaffen und im Anlagenbau herausragend sind.

Gemeinsam stellen wir uns den täglichen Herausforderungen, neue Trends zu

setzen, die Effizienz in der Herstellung z.B. von Solarzellen und

Halbleitern zu maximieren und gepaart mit unseren langen

Maschinenlaufzeiten, die Investitionen zu sichern.

So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden durch

zielgerichtete Innovationen von Prozessen und Produktionslösungen.

Weltweit setzen sich unsere rund 650 Mitarbeiter für eine Weiterentwicklung

von hochtechnologischen Lösungen für Schlüsselmärkte ein.

centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Internet: www.centrotherm.de

WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus

Sachkapitalerhöhung)

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus

Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

Kontakt DITF:

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF)

Dr. E. Frank

Bereichsleiter Carbonfaser und Neue Materialien

Tel.: +49 711 9340-133

E-Mail: Erik.Frank@ditf.de

Kontakt centrotherm:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel.: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Telefon: +49 7344 918-0

Fax: +49 7344 918-8388

E-Mail: info@centrotherm.de

Internet: www.centrotherm.de

ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7

WKN: A1TNMM, A1TNMN

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

