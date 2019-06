DGAP-News: capsensixx AG: capsensixx-Tochter Oaklet baut Unternehmensstrukturen erfolgreich aus (deutsch)

capsensixx AG: capsensixx-Tochter Oaklet baut Unternehmensstrukturen erfolgreich aus

Frankfurt, 03. Juni 2019 - Die Oaklet GmbH, Tochtergesellschaft der

capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17), baut ihr Team in Luxemburg weiter

erfolgreich aus. Nachdem bereits zum Ende des ersten Quartals neue

Mitarbeiter für den Standort in Frankfurt gewonnen werden konnten, wird ab

1. Juni Erik van Os (46) als neuer Kollege für die Oaklet S.A. in Luxemburg

das umfassende Leistungsangebot der Gruppe im Bereich Capital Markets &

Corporate Services weiterentwickeln.

Zuletzt war van Os bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

tätig, wo er als "Head of Corporate Trusts" ein Team von Spezialisten in

operativen (Registrar, Paying and Transfer Agent, Listing Agent, Custody and

Account Bank Services), regulatorischen und rechtlichen Belangen

verantwortet hat. Davor war er im Bereich "Structured Finance" unter anderem

bei der Deutsche Bank Luxembourg S.A. und für die TMF Group in mehreren

Ländern tätig.

Oaklet hat im vergangenen Jahr mit der Ausweitung der Geschäftsbereiche auch

für so genannte "Third-Party Anbieter" begonnen und baut entsprechend die

Unternehmensstrukturen kontinuierlich weiter aus. Die erweiterte

Dienstleistungspalette stößt auf eine rege Nachfrage im Markt.

Sven Ulbrich, CEO der Oaklet-Muttergesellschaft capsensixx: "Wir freuen uns

mit Erik van Os einen weiteren, ausgewiesenen Experten und hoch motivierten

Kollegen in unserem Team zu begrüßen, der frische Impulse sowie eine große

Strukturierungserfahrung mitbringt. Um das organische Wachstum weiter

voranzutreiben, wird sich Oaklet auch künftig weiter verstärken."

Klaudius Sosnik, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Oaklet S.A., ergänzt:

"Mit Erik van Os ist es uns nicht nur gelungen einen angesehenen Experten in

unserer Branche für uns zu gewinnen. Vielmehr werden wir von seinen Ideen

und seinem Know-how beim Ausbau des Dienstleistungsangebots im

Geschäftsbereich "Third-Party" zusätzlich profitieren können.

Wachstumstreiber ist unter anderem auch eine erhöhte Nachfrage nach

Verbriefungen so genannter ESG-Investments. Mit seinem Post Graduate Diplom

in "Islamic Banking and Finance" verstärkt van Os die vorhandene Expertise

im Unternehmen optimal."

Über capsensixx:

capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und

Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe

im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil

von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das

Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In

diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion

(Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Spezialist für Verbriefungen

und andere Finanzdienstleistungen) über eine sehr starke Marktstellung im

deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die

Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert

capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und

Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.

Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de.

Media Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Telefon: +49(0)69 905505-52

E-Mail: capsensixx@edicto.de

