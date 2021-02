DGAP-News: blueplanet Investments AG beschließt Emission einer Grünen Wandelanleihe zur Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen (deutsch)

blueplanet Investments AG beschließt Emission einer Grünen Wandelanleihe zur Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen

DGAP-News: blueplanet Investments AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Nachhaltigkeit

blueplanet Investments AG beschließt Emission einer Grünen Wandelanleihe zur

Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen

11.02.2021 / 11:07

blueplanet Investments AG beschließt Emission einer Grünen Wandelanleihe zur

Finanzierung von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen

* Emissionsvolumen bis zu 20 Mio. Euro

* 5 Jahre Laufzeit mit 5,5 % Festzins p.a.

* Wandlungsrecht mit Discount zum IPO-Preis bei Börsengang der

Gesellschaft

* imug|rating bestätigt Einklang der grünen Anleihe mit ICMA Green Bond

Principles (GBP)

* Privatplatzierung mit anschließender Notierung im Open Market

* Entwicklung und Produktion mobiler Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser

Frankfurt am Main 11. Februar 2021- Die blueplanet Investments AG

("blueplanet", "blueplanet Investments"), der deutsche Spezialist für

sauberes und sicheres Wasser sowie nachhaltige Hygieneanwendungen, begibt

eine grüne Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro.

Der Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren ist mit einem Zinssatz von

5,5 % p.a. ausgestattet und wird im Rahmen einer Privatplatzierung

ausgegeben. Die Wandelanleihebedingungen beinhalten ein Wandlungsrecht in

blueplanet-Aktien im Falle eines Börsengangs der Gesellschaft, mit einem

Discount von 15 % auf den Ausgabepreis der Aktien. imug I rating hat die

grüne Anleihe geprüft und bestätigt, dass sie in Einklang mit den ICMA Green

Bond Principles steht. Die Zeichnungsfrist mit einer Mindestzeichnungssumme

je Anleger von 100.000 Euro beginnt am 15. Februar 2021 und läuft

vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 24. Februar 2021. Als

Strukturierer und Financial Advisor fungiert die One Square Financial

Engineers GmbH, den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.

Sauberes und sicheres Trink-/Wasser als Wachstumsmarkt für blueplanet water

Der Mittelzufluss aus der Anleihe dient dem Auf- und Ausbau des Bereichs

"blueplanet water", eines von drei Geschäftsfeldern der blueplanet AG.

"blueplanet water" ist spezialisiert auf die Aufbereitung von kontaminiertem

Grund-, Ab-, Schmutz-, Regen- und Trinkwasser zu sauberen und sicherem

Trink-/Wasser. Ziel ist es, zur globalen Verbesserung der

Trinkwasserqualität beizutragen und den Zugang zu sauberem Wasser, unter

anderem in armen Ländern und Katastrophenregionen zu ermöglichen.

Konkret soll der Nettoerlös aus dem Green Bond in die Entwicklung und

Produktion von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entkeimung von

kontaminiertem Grund-, Ab-, Schmutz-, Regen- und Trinkwasser investiert

werden. Es ist geplant, eine Flotte von zunächst 30 mobilen

Wasseraufbereitungsanlagen aufzubauen, die vor allem von Stiftungen,

Hilfsorganisationen sowie ausgewählten Regierungen gemietet werden sollen.

Die Gesamt-Planung der Flotte beläuft sich mittel- bis langfristig auf 75

mobile Wasseraufbereitungsanlagen. Außerdem ist die Errichtung von weiteren

nationalen und internationalen Produktionsanlagen unter anderem für

Wasserdesinfektionsmittel geplant.

Starker Track Record durch erfolgreichen Aufbau des Hygienebereichs

blueplanet steht mit seinem Geschäftsmodell für die Entwicklung und

Verbesserung ökologisch nachhaltiger Produkte und verantwortungsvolles

Wirtschaften. Das Unternehmen hat drei 100prozentige Tochtergesellschaften,

die nachhaltige Lösungen in den Bereichen Hygiene "blueplanet hygiene",

sauberes und sicheres Trinkwasser "blueplanet water" sowie Verbesserung der

weltweiten Nahrungsmittelversorgung "blueplanet food" entwickeln und

produzieren. Grundlage für alle drei Bereiche ist ein elektrochemisches

Verfahren, in dem hocheffiziente, ungiftige, pH neutrale und sehr lange

haltbare Lösungen gewonnen werden, die in unterschiedlicher Konzentration

für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden können. Die Wirksamkeit gegen

Bakterien, Pilze Viren und Sporen liegt bei jeweils >99,99%. Im Bereich

"blueplanet hygiene" ist das Unternehmen bereits international erfolgreich.

Zu den Anwendungsbereichen gehören u.a. die Desinfektion von Hotels und

Flugzeugflotten, Mietwagen, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie der

Gesundheitssektor.

Der Konzernumsatz der blueplanet AG hat sich nach vorläufigen Zahlen von 7,5

Millionen Euro in 2019 auf über 30 Mio. Euro im Jahr 2020 mehr als

vervierfacht. Gleichzeitig wurde nach vorläufigen Zahlen 2020 eine

EBIT-Marge von über 40 Prozent erzielt. Hierzu haben vornehmlich die Umsätze

des Geschäftsfelds "blueplanet hygiene" mit Lösungen zur Flächen- oder

Innenraumdesinfektion beigetragen.

"blueplanet befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Unser

Geschäftsbereich blueplanet hygiene hat sich in den vergangenen Jahren

hervorragend entwickelt," erläutert Alexander Lattmann, CEO der blueplanet

AG. "Auf Basis dieser Erfolgsgeschichte wollen wir nun unser Wassergeschäft

"blueplanet water" ausbauen und gezielt in die mobile Wasseraufbereitung

investieren."

Unschädliche und kosteneffiziente Technologie

Grundlage für das blueplanet-Produktangebot ist ein innovatives Verfahren

für die Desinfektion und Wasseraufbereitung auf Basis der

IMEALIT(R)-Technologie (interactive membrane electrochemically activated low

ion transfer), bei dem Wasser und Salz im Wesentlichen elektrochemisch

aufgeladen werden. Das Ergebnis ist ein desinfizierendes, antibakterielles,

viruzides und fungizides Produkt mineralischen Ursprungs, das Keime

rückstandsfrei und ohne den Einsatz von toxischer Chemie eliminiert. Die

gewonnene Lösung ist hocheffizient, verträglich, pH-neutral und sehr lange

haltbar. Künftig soll die IMEALIT(R)-Technologie auch zur Gewinnung von

sauberem und sicherem Trink-/Wasser zu günstigen Preisen und ohne negativen

Einfluss auf die Umwelt eingesetzt werden.

"Mit unserem erprobten Verfahren und den gut verfügbaren Rohstoffen für die

Wasseraufbereitung können wir weltweit Zugang zu sauberem, sicherem und

bezahlbarem Trinkwasser schaffen. Gleichzeitig kann blueplanet in diesem

Bereich auf Grund der Skalierbarkeit attraktive Renditen erwirtschaften, da

der Einsatz unserer Technologie kostengünstig ist", ergänzt Thomas Körfgen,

COO der blueplanet AG.

Informationen zur Wandelanleihe stehen zum Start der Zeichnungsfrist auf der

Webseite der Gesellschaft unter www.blueplanetisgreen.com zur Verfügung. Ein

Webcast zur Anleiheemission findet am 16. Februar 2021 um 11 Uhr statt.

Interessierte Investoren können unter folgendem Link teilnehmen:

https://www.webcast-eqs.com/blueplanet20210216

Die Anleiheemission der blueplanet AG wird von Heuking Kühn Wojtek als

Rechtsberater und Instinctif Partners als Kommunikationsberater begleitet.

Über blueplanet Investments AG (blueplanet):

Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen

nennenswerten Beitrag zum Erhalt unseres blauen Planeten zu leisten. Im

gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen

verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert.

Sie fokussiert sich auf die Versorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser

und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. Weltweit

vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren

Anwendungsbereiche von sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen,

über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion bis hin zur

Trinkwasserentkeimung reichen.

Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen zählt die

blueplanet Gruppe inzwischen zu einem der am schnellsten wachsenden

Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor will sich

blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission "sauberes und sicheres

Trinkwasser für alle" konzentrieren. Die Gruppe wurde von einer unabhängigen

Ratingagentur als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen

weltweit eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen an den Standorten der Gruppe aktiv.

Kontakt:

Instinctif Partners Annette blueplanet Investments AG Ulrike

Kohler-Kruse Tel.: +49 89 3090 5189 Goldau Tel: +49 69 4015 0789 0

23 Email: Email:

annette.kohler-kruse@instinctif.com ug@blueplanet-investments.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: blueplanet Investments AG

Schäfergasse 50

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 4015 0789-0

E-Mail: info@blueplanet-investments.com

Internet: www.blueplanet-investments.com

