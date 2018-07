DGAP-News: asknet mit hoher Kundennachfrage und zweistelligem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2018 (deutsch)

asknet mit hoher Kundennachfrage und zweistelligem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2018

asknet mit hoher Kundennachfrage und zweistelligem Umsatzwachstum im ersten

Halbjahr 2018

17.07.2018 / 07:20

16. Juli 2018, Karlsruhe - Die asknet AG, Tochtergesellschaft des in der

Schweiz gelisteten, internationalen Technologie- und Marktplatzunternehmens

The Native SA, hat im ersten Halbjahr 2018 eine hohe Kundennachfrage und

eine starke Entwicklung bei den von ihr betriebenen Online-Shops

verzeichnet. Nach vorläufigen Berechnungen stieg der Konzernumsatz im ersten

Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18% auf 40,3 Millionen

Euro.

Zur guten Entwicklung in der Business Unit eCommerce Solutions in den ersten

sechs Monaten des Jahres 2018 trug die Vielzahl gewonnener Neukunden bei.

Zudem wurden neue Shops, die bereits im zweiten Halbjahr 2017 eingerichtet

worden waren, weiter hochgefahren, was zu einer deutlichen Steigerung der

Umsatzerlöse und in der Folge zu höheren Roherträgen führte. Auch in der

Business Unit Academics konnte die asknet AG weitere Neukunden gewinnen und

zudem ihre geographische Marktabdeckung ausweiten. Jüngstes Beispiel hierfür

ist eine Rahmenvereinbarung der asknet AG für die Distribution von Software

an die staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen

des Bundeslandes Sachsen. Die Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei

Jahren trat im Mai 2018 in Kraft und wird bereits im zweiten Halbjahr 2018

einen spürbaren finanziellen Beitrag leisten.

Nach einer grundlegenden Umstrukturierung in den vergangenen drei Jahren

tritt das Unternehmen nun in eine starke Wachstumsphase seiner

Geschäftsentwicklung ein. Um dieses Wachstum zu festigen und auszubauen,

investiert asknet fortlaufend in neue Vertriebsressourcen. Zur Unterstützung

der neuen Vertriebspartnerschaft mit ANSYS Inc., dem weltweit führenden

Hersteller von Simulationssoftware, wurde die Business Unit Academics zu

Beginn des Jahres 2018 durch neue Mitarbeiter verstärkt. Da die Business

Unit eCommerce Solution eine weitere Internationalisierung ihrer Aktivitäten

anstrebt, werden derzeit in den Vereinigten Staaten neue Vertriebsressourcen

geschaffen. Der neue operative Firmensitz von The Native SA in New York City

wird zur weiteren Stärkung der Marktposition von asknet in Nordamerika

beitragen.

Weitere Investitionen dienten der Stärkung der technologischen Basis. So hat

die Business Unit eCommerce Solutions im Mai eine neue Version ihrer

eCommerce-Suite auf den Markt gebracht.

Im Zusammenhang mit dem neuen Wachstumskurs hat asknet kürzlich zudem eine

neue Governance-Struktur für die zweite Führungsebene eingerichtet. Dazu

gehörte die Schaffung der Position des Leiters Business Development und

Marketing in Person von Aston Fallen, die den verstärkten Fokus auf Vertrieb

und Key Account Management in der asknet-Gruppe unterstreicht.

Die Investitionen in Technik, Vertrieb und Marketing sowie in die

Kundenbetreuung werden voraussichtlich im Verlauf des Jahres fortgesetzt.

"Wir sind auf einem guten Weg, die asknet AG in einen schnell wachsenden

internationalen E-Commerce-Dienstleister zu verwandeln. Unsere vorläufigen

Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2018 sind ein erster und eindeutiger

Beleg dafür", erklärte Sergey Skatershchikov, CEO der asknet AG.

Die Veröffentlichung des endgültigen Konzernzwischenabschlusses ist für den

28. September 2018 vorgesehen.

Über asknet AG

Die asknet AG ist eine 51%ige Tochtergesellschaft des integrierten

eCommerce-Service-Unternehmens The Native SA. Die an der Frankfurter Börse

gelistete asknet AG mit Sitz in Karlsruhe verfügt über mehr als 22 Jahre

Erfahrung im Bereich E-Commerce-Services. Im Rahmen seiner

Geschäftsaktivitäten erbringt das Unternehmen Dienstleistungen in den

Bereichen globale Zahlungsabwicklung, Steuerfragen, digitales Marketing und

Kundensupport für Verkäufer von überwiegend digitalen Produkten sowie

Services an akademische Institutionen, Studenten und Absolventen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.asknet.com und www.thenative.ch

Pressekontakt

Anna-Lena Mayer, Florian Kirchmann

Telefon +49 221 9140-97

E-Mail: investorrelations@asknet.de

