DGAP-News: artnet AG: artnet stärkt Präsenz in China (deutsch)

- Erweitertes Produktangebot in größtem sozialen Netzwerk WeChat

- artnet-Dienstleistungen für 960 Millionen Nutzer

Berlin/New York, 8. November 2017- Die Berliner artnet AG, führender Dienstleister für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet, erweitert mit einem umfassenden Programm für die 963 Millionen monatlichen Nutzer von WeChat, dem größten sozialen Netzwerk Chinas, ihre Präsenz im chinesischen Kunstmarkt.

artnet hat sich aufgrund des Erfolgs ihres populären englisch- und chinesischsprachigen Nachrichtendienstes artnet News bei vielen WeChat-Nutzern in China bereits einen Namen gemacht. Über das WeChat-Benutzerkonto "artnetnews" folgt seit zwei Jahren eine wachsende Fangemeinde der Publikation in dem sozialen Netzwerk. Ab heute stellt artnet mittels eines sogenannten "Mini-Programms" über das neue Benutzerkonto "artnetofficial" der WeChat-Gemeinde sukzessive seine gesamte Produktpalette zur Verfügung. Den Auftakt macht das artnet Galerie-Netzwerk, das WeChat-Nutzern einen unkomplizierten Zugang zu seinen Dienstleistungen ermöglicht - darunter ein umfassendes Galerie-Verzeichnis, innovative Suchfunktionen sowie die Möglichkeit direkter Anfragen an Galerien mittels eines Messenger-Dienstes. Die Auktionsplattform artnet Auctions und das Online-Archiv Price Database werden in den kommenden Monaten ebenfalls über WeChat verfügbar sein.

artnet ist das erste Online-Unternehmen im Kunstmarkt, das ein "Mini-Programm", eine Art spezieller Anwendung (App), auf der Plattform von WeChat offeriert. Damit baut artnet ihre Spitzenposition hinsichtlich technologischer Innovation in der Kunstbranche aus. "Internet-Inhalte werden in China fast vollständig über mobile Geräte und Apps konsumiert. WeChat ist unangefochtener Marktführer in diesem Bereich und bietet uns die ideale Möglichkeit, im chinesischen Markt zu expandieren", sagte Jacob Pabst, Vorstand der artnet AG.

"Das Potential Chinas ist unzweifelhaft gewaltig", sagte Jessica Zhang, Director of Greater China, die bei artnet für den chinesischen Markt verantwortlich ist. "Wir haben uns dank des hohen journalistischen Niveaus von artnet News China bereits eine ausgezeichnete Basis geschaffen. Mit dem erweiterten Angebot führen wir jetzt die Produktepalette von artnet im chinesischen Kunstmarkt ein."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte JZhang@artnet.com

Über artnet artnet ist die führende Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk verbindet 1.300 führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über Ereignisse, Trends und Persönlichkeiten des globalen Kunstmarktes.

Über Tencent und WeChat Tencent, der Betreiber des größten chinesischen sozialen Netzwerks WeChat, wurde im November 1998 gegründet und ist ein führender Anbieter von Internet-Dienstleistungen in China. WeChat integriert seit seinem Start im Jahr 2011 einen Messenger-Dienst mit Unterhaltungsangeboten in einer einfach zu bedienenden, mobilen App. Im zweiten Quartal 2017 hatte WeChat 963 Millionen aktive Nutzer im Monat.

