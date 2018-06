DGAP-News: artnet AG: artnet Auctions versteigert Hambleton Triptychon des Berliner Mauermuseums (deutsch)

artnet AG: artnet Auctions versteigert Hambleton Triptychon des Berliner Mauermuseums

artnet Auctions versteigert Hambleton Triptychon des Berliner Mauermuseums

Steigende Nachfrage nach Werken des kanadisch-amerikanischen

Street-Art-Pioniers

Berlin/New York, 15. Juni 2018-Die Berliner artnet AG, führender Anbieter

von Marktdaten für den internationalen Kunstmarkt und Betreiber der einzigen

Plattform für echte Online-Auktionen bildender Kunst, versteigert Richard

Hambletons Triptychon Untitled, 1986, das für das Berliner Mauermuseum am

Checkpoint Charlie geschaffen wurde. Das Werk wird noch bis 27. Juni im

Rahmen der Auktion Urban Art auf artnet Auctions angeboten und hat einen

Schätzpreis von 100.000 bis 150.000 US-Dollar.

Mit dem in der Mitte gespaltenen Triptychon spielte der

kanadisch-amerikanische Street-Art-Pionier auf die deutsche Teilung an. Das

Bild gilt als eines der bedeutendsten Werke des Künstlers und entstand etwa

zur gleichen Zeit als Hambleton seine unverkennbaren Shadowmen auf beide

Seiten der Berliner Mauer malte.

artnet Auctions spielt eine wichtige Rolle im stark wachsenden

Auktionshandel mit Werken des Künstlers. Im Mai versteigerte artnet Auctions

Hambletons Gemälde Jumping Shadow Man für 108.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld)

- der dritthöchste Preis, der jemals bei einer Auktion für ein Werk

Hambletons erzielt wurde. Die in der artnet Price Database enthaltenen

Auktionsergebnisse zeigen, dass sieben der zehn höchsten Verkaufserlöse für

Hambleton-Werke in den Jahren 2017 und 2018 erreicht wurden.

Das wachsende Interesse an Werken Hambletons geht auf eine Einzelausstellung

im Jahr 2010 zurück, die weltweit in mehreren Städten gezeigt wurde. Diese

Ausstellung markierte auch die Rückkehr des damals seit Mitte der 1980er

Jahre zurückgezogen lebenden Künstlers in die Öffentlichkeit.

Im Jahr 2017, als Hambleton im Alter von 65 Jahren starb, stieg die

Nachfrage nach seinen Werken deutlich an. Im gleichen Jahr wurde der

biografische Dokumentarfilm Shadowman vorgestellt und seine Werke in der

Ausstellung "Club 57: Film, Performance, and Art in the East Village,

1978-1983" im New Yorker Museum of Modern Art gezeigt.

Die gestiegene Nachfrage nach Hambletons Gemälden spiegelt die Bedeutung und

das Vermächtnis eines Künstlers wieder, der neben Jean-Michel Basquiat ein

Vorreiter von Street Art war und weiterhin großen Einfluss auf

zeitgenössische Künstler hat.

"Richard war ein Konzeptkünstler, der Reaktionen evoziert hat", sagte die

Galeristin Kristine Woodward von der New Yorker Woodward Gallery, die den

Künstler vertrat. "In den 1980er Jahren malte er seine großen, schwarzen und

schemenhaften Schattenfiguren in den Straßen der Städte. Die symbolhaften

Bilder verschiedener, geheimnisvoller Gestalten kehrten immer wieder und wer

damals hier gelebt hat, wurde sehr vertraut damit."

Pressekontakt:

Rita Salpietro

DIRECTOR OF MARKETING

+1-212-497-9700 ext. 198

rsalpietro@artnet.com

Über artnet

artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen

Kunstmarkt und die erste Adresse für den Handel von Kunst im Internet. Seit

der Gründung im Jahr 1989 hat das börsennotierte Unternehmen den Kunstmarkt

kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als

11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus

den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im

Kunstmarkt. Die Auktionsplattform artnet Auctions bietet seit 2008 online

Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert

aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts.

Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

°