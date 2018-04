DGAP-News: artnet AG: artnet Auctions erzielt Rekordpreis für Sally-Mann-Fotografie (deutsch)

artnet AG: artnet Auctions erzielt Rekordpreis für Sally-Mann-Fotografie

^

DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Umsatzentwicklung

artnet AG: artnet Auctions erzielt Rekordpreis für Sally-Mann-Fotografie

23.04.2018 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

artnet Auctions erzielt Rekordpreis für Sally-Mann-Fotografie

Candy Cigarette (1989) für 132.000 US-Dollar versteigert

Weitere Werke der amerikanischen Fotografin noch bis 26. April bei artnet

Auctions

Berlin/New York, 23. April 2018 - Die Berliner artnet AG, führender Anbieter

von Marktdaten für den internationalen Kunstmarkt und Betreiber der einzigen

Plattform für echte Online-Auktionen bildender Kunst, hat einen weiteren

Auktionsrekord für ein Werk der amerikanischen Fotografin Sally Mann

erzielt. Sally Mann ist bekannt für sehr persönliche Schwarz-Weiß-Porträts

ihrer Familie und für Dokumentaraufnahmen der amerikanischen Südstaaten. Am

11. April wurde bei artnet Auctions eines ihrer bekanntesten Werke, Candy

Cigarette (1989), im Großformat 8 x 10 Zoll für 132.000 US-Dollar (inkl.

Aufgeld) versteigert. Das neue Rekordergebnis für dieses Format übertraf

eindeutig die bisherige Bestmarke von 84.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld), die

im Oktober 2016 ebenfalls bei artnet Auctions erzielt worden war.

Zeitgleich mit der Sandy-Mann-Sonderausstellung in der National Gallery of

Art in Washington, D.C., bietet artnet in der Auktion Sally Mann: Southern

Roots noch bis zum 26. April weitere Werke der bedeutenden Künstlerin an. Zu

den Highlights der Auktion gehört das Bild Jessie at 12 (Diptychon), (1994).

Mit den Aufnahmen ihrer Tochter vor und nach einem radikalen Haarschnitt

stellt Mann herkömmliche Vorstellungen geschlechtlicher Identität in Frage.

Das Werk Untitled (Antietam #18), (2001), zeigt ein Schlachtfeld des

amerikanischen Bürgerkrieges und ist ein weiteres Top-Los der Auktion. Den

besonderen, leicht altertümlichen Effekt der eindringlichen

Landschaftsaufnahme erzielt Mann durch die Nutzung von Fototechniken aus dem

19. Jahrhundert - ein weiteres Element ihrer Auseinandersetzung mit der

Geschichte der Südstaaten.

Ebenfalls bis zum 26. April bietet artnet in der Auktion Perspectives in

Photography from the 1930s to Today eine Auswahl an klassischen und

zeitgenössischen Bildern renommierter Fotografen an.

Der Rekordpreis für die Sally-Mann-Fotografie folgte nur kurz auf einen

neuen Rekordumsatz der artnet AG. Der Umsatz des an der Frankfurter Börse

notierten Unternehmens war im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um

insgesamt 8% auf 20,8 Mio. US-Dollar gestiegen. Dazu trug insbesondere die

Auktionssparte artnet Auctions bei, deren Provisionsumsatz im

Vorjahresvergleich um 26% gewachsen war. "Der neue Rekord für die

Sally-Mann-Fotografie ist ein weiteres Beispiel für den anhaltenden Erfolg

und die Bedeutung sowohl von artnet Auctions als auch von Online-Auktionen

insgesamt", sagte Jacob Pabst, Alleinvorstand der artnet AG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Joseph Kraeutler, Head of

Photographs bei artnet Auctions ( jkraeutler@artnet.com) oder besuchen Sie

www.artnet.com/auctions.

Über artnet

artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen

Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst

im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das an der Frankfurter Börse

notierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price

Database, eine Datenbank mit mehr als 11 Millionen illustrierten

Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren,

sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk

verbindet 1.200 führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die

Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für

Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der

24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite

Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts.

Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard.

ISIN: DE000A1K0375

WKN: A1K037

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

---------------------------------------------------------------------------

23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: artnet AG

Oranienstraße 164

10969 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0

Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29

E-Mail: info@artnet.de

Internet: www.artnet.de

ISIN: DE000A1K0375

WKN: A1K037

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

677321 23.04.2018

°