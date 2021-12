DGAP-News: artnet AG: Artnet kündigt den Start von ArtNFT: Beginnings an: Artnets erste NFT Auktion sowie On-Chain NFT-Plattform (deutsch)

artnet AG: Artnet kündigt den Start von ArtNFT: Beginnings an: Artnets erste NFT Auktion sowie On-Chain NFT-Plattform

Artnet kündigt den Start von ArtNFT: Beginnings an: Artnets erste NFT

Auktion sowie On-Chain NFT-Plattform

- Die On-chain, Ethereum-kompatible NFT- Auktion wird am 15. Dezember 2021

eröffnet

- Kuratierte Auswahl an seltenen NFTs, wie Ponderware's 'MoonCat #21', Kevin

McCoy's 'Quantum Leap' und Spells of Genesis 'Satoshi Card'

- Artnets NFT Beirat mit führenden Marktexperten wird bekanntgegeben

- Niedrigste Gebühren: Käufer zahlen nur 10% für alle NFTs.

New York / Berlin, 15. Dezember 2021: Die artnet AG, der führende

Online-Kunstmarktplatz, Anbieter von Kunstmarktdaten, Analysen und globaler

Nachrichtendienst, freut sich, ArtNFT, den mit Spannung erwarteten Start

seiner NFT-Plattform auf der blockchain, anzukündigen. Die

Eröffnungsversteigerung 'ArtNFT: Beginnings', wird am 15. Dezember 2021 live

geschaltet und bietet unter anderem bedeutende Werke aus dem NFT-Bereich wie

zum Beispiel Ponderwares 'MoonCat #21', Kevin McCoys 'Quantum Leap' und

Spells of Genesis 'Satoshi Card'. Als voll integrierte, Ethereum-kompatible

On-Chain-Plattform ist es Artnet gelungen, als erste Firma Sammlern eine

transparente, effiziente, vertrauenswürdige und digitale Erfahrung mit NFTs

zu bietet. Mit einem Käuferaufschlag von nur 10 % ist Artnet die

kostengünstigste, kuratierte NFT-Auktionsplattform auf dem traditionellen

Kunstmarkt.

"Artnet hat sich in den letzten Monaten intensiv mit der neuen und

aufsehenerregenden NFT- und Krypto-Community auseinander gesetzt", so

Colleen Cash, Vice President, Artnet Auctions. "Wir haben uns zum Ziel

gesetzt, so authentisch wie möglich in diesen Bereich einzusteigen, und wir

sind stolz darauf, dass wir der erste Anbieter in der Kunstwelt sein werden,

der von Anfang an mit einer nativen Krypto-Auktion an den Start geht. Wir

haben eine Plattform entwickelt, die dem Ethos der NFT-Community entspricht

und gleichzeitig auch unsere traditionellen Communities einbindet.

Um die bestmöglichen Werke und das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten,

hat artnet außerdem einen NFT-Beirat eingerichtet, der sich aus

Branchenexperten sowie Markt- und Meinungsführern in diesem Bereich

zusammensetzt. Zum NFT-Beirat gehören Colborn Bell, Tim Cang, Nifty Naught,

Claire Silver, Michael Ugwu, TokenAngels und The Beauty and the Punk.

Mit der zeitgleichen Veröffentlichung der ArtNFT-Auktionsplattform, dem

'Artnet

NFT 30' Bericht und begleitenden Interviews mit wichtigen Akteuren ist

Artnet auf dem Weg, die Anlaufstelle für NFT-Künstler, -Sammler und

-Fachleute zu werden. Damit setzt sich das Unternehmen verantwortlich für

Transparenz, Innovation und positive Veränderung in der Kunstbranche ein.

"Die NFT Community besteht aus einer breit gefächerten, diversen

Gemeinschaft. Wir freuen uns, ArtNFT als einen Ort zu präsentieren, an dem

man diese innovativen Werke entdecken und sich mit ihnen auseinandersetzen

kann. Durch die Einführung von ArtNFT bieten wir, Dank Artnets globaler

Reichweite und Dank der von Experten kuratierten Auktionen, Sammlern ein

umfassendes Nutzererlebnis für die digitale Kunstwelt," so Jacob Pabst, CEO

von Artnet.

Artnet gehört zu den Pionieren des digitalen Kunstmarktes und ist das erste

Unternehmen, das den Online-Verkauf von bildender Kunst eingeführt hat.

Heute veranstaltet Artnet Auctions jährlich mehr als 70 kuratierte Auktionen

die sowohl zeitgenössische Kunst als auch Fotografie und Grafik umfassen.

Das Unternehmen bietet Sammlern über das ganze Jahr strategische Kauf- und

Verkaufsmöglichkeiten. Bis Ende August stieg der Wert der über artnet

Auctions verkauften Werke im Vergleich zum Vorjahr um 20% auf 18,5 Millionen

USD und der Umsatz um 15 % auf 3,6 Millionen USD. ArtNFT hat das Potential

exponentiell zu wachsen und bereits im Jahr 2022 zu einem stark

beschleunigten Wachstum der Artnet zu führen.

Klicken Sie hier, um die ArtNFT-Plattform von Artnet zu entdecken und zu

durchsuchen: https://www.nft.artnet.com/

Weitere Nachrichten zum laufenden Geschäftsjahr finden Sie hier:

http://www.artnet.de/investor-relations/corporate-news

Über Artnet

Mit globalen Geboten rund um die Uhr ist Artnet Auctions der führende

Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunst. Neue Bieter, Käufer

und Einlieferer in allen Kategorien, Regionen und demographischen Erhebungen

vertrauen Artnet Auctions. Mehr Kunstwerke werden digital angeboten und

gehandelt als je zuvor. Die Effizienz, der digitale Betrieb, die schnelle

Bearbeitungszeit und der kontinuierliche Verkauf von Artnet Auctions sind in

der Branche unübertroffen. Die Auktionsplattform ermöglicht sofortige

Transaktionen mit einem nahtlosen Fluss zwischen Verkäufern, Spezialisten

und Sammlern. Ergänzend zu den Online-Auktionen ist Artnet die führende

Quelle für Kunst Online Recherchen.

Artnet, gegründet 1989, ist dafür verantwortlich, wie Menschen heute Kunst

entdecken und sammeln. Die Preisdatenbank enthält mehr als 14 Millionen

Auktionsergebnisse aus 1.900 Auktionshäusern seit dem Jahr 1985 und bietet

dem Kunstmarkt ein einzigartiges Maß an Transparenz. Das Galerienetzwerk

verbindet führende Galerien mit Sammlern aus der ganzen Welt und bietet den

umfassendsten Überblick über zum Verkauf stehende Kunstwerke. Artnet News

berichtet mit aktuellen Analysen und Einschätzungen von führenden Experten

über Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert,

dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der

Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt.

Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft,

Artnet UK Ltd.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Kontakt:

Sophie Neuendorf

sneuendorf@artnet.com

°