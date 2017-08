DGAP-News: artec technologies AG erweitert Cloud-Dienste um Aufzeichnung von Live-Webstreams wie beispielsweise Facebook Live (deutsch)

artec technologies AG erweitert Cloud-Dienste um Aufzeichnung von Live-Webstreams wie beispielsweise Facebook Live

artec technologies AG erweitert Cloud-Dienste um Aufzeichnung von Live-Webstreams wie beispielsweise Facebook Live

+ Aufzeichnung von Live-Webstreams insbesondere bei fehlender URL anspruchsvoll + Angebot u. a. interessant für Landesmedienanstalten, Betreiber der Streams und Wettbewerber + Präsentation auf der IBC 2017 in Amsterdam vom 15. bis 19. September 2017

Diepholz/Bremen - 16. August 2017: Angebot und Nachfrage von Live- und On-Demand-Video- und -Audiostreams auf Internetseiten und den sozialen Medien steigen stark. Die Benutzerzahlen von Plattformen wie Facebook Live legen rasant zu. Gleichzeitig nehmen auch die Übertragung von illegalen Inhalten sowie sogar Straftaten zu. Die Folge: Live-Streams müssen zu Beweis- und Auswertungszwecken aufgezeichnet werden. Allerdings ist dies insbesondere bei Streams ohne Anzeige der URL ein Problem.

Die artec technologies AG (WKN 520958), Spezialist für die Aufzeichnung und Analyse von Echtzeitinformationen aus unterschiedlichsten Signalquellen wie TV, Radio, Video via Netzwerken und Internet, hat die technische Herausforderung gelöst und erweitert mit der Aufzeichnung von Live-Webstreams die eigenen Cloud-Dienstleistungen rund um die Aufzeichnung und Analyse von TV-Sendern und Social Media. Mit dem neuen Angebot richtet sich artec insbesondere an Landesmedienanstalten, Betreiber von Web-TV- und Web-Radiostationen sowie Wettbewerber aus der klassischen Medienwelt. Wie beim gesamten Cloud-Angebot von artec profitieren Kunden auch bei der Dokumentation und Analyse von Live-Streams von der bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche ohne hohe Investitions- und Betriebskosten.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden ein weiteres innovatives Modul innerhalb unserer Cloud-Dienste anbieten können", sagt artec-CEO Thomas Hoffmann. "In den Gesprächen mit Interessenten stellen wir immer wieder fest, dass die Dokumentations- und Analyse-Tools mit der rasanten Entwicklung in der Medienwelt von der Digitalisierung bis zum Live-Streaming in den vergangenen Jahren nicht mehr Schritt halten konnten. Damit sind insbesondere Eigentümer von Inhalten und Kontrollinstanzen mit großen Problemen konfrontiert. artec bietet eine Plattform, diese Probleme zu lösen."

Die als SaaS (Software as a Service) betriebene Cloud-Plattform von artec umfasst europäische TV- und Radio-Sender sowie Web-TV und -Radio. Neben der Dokumentation und Analyse lassen sich auch analytische Feedbacks aus der Welt der Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram und Twitter einbinden. Im Kern der artec-Leistungen werden Technologien vereint, mit denen einerseits Sendeinhalte über Schlüsselwörter gefunden werden können und andererseits die Plattform für Wettbewerbsbeobachtung, Content Matching und Zuschauerquotenanalyse genutzt werden kann. Damit ergeben sich umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten für öffentliche Kontrollorgane, Rechteinhaber, Medienanstalten und Werbeagenturen.

artec technologies wird die Cloud-Plattform und das gesamte weitere Leistungsspektrum auf der internationalen Messe für Unterhaltungs- und Nachrichtenübertragung IBC 2017 in Amsterdam vom 15. bis 19. September 2017 präsentieren (Standnummer: 7.C28).

Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE(R) für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX(R) für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de

Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516

Sprache: Deutsch
Unternehmen: artec technologies AG
Internet: www.artec.de
ISIN: DE0005209589
WKN: 520958

