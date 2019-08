DGAP-News: adesso mit starkem organischen Wachstum und hohen Lizenzerlösen erfolgreich im ersten Halbjahr 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

adesso mit starkem organischen Wachstum und hohen Lizenzerlösen erfolgreich im ersten Halbjahr 2019

30.08.2019 / 07:33

* Umsatz wächst um 20 % auf 213,3 Mio. EUR

* EBITDA beträgt 18,0 Mio. EUR (Vorjahr: 13,3 Mio. EUR, Effekt aus IFRS 16:

5,8 Mio. EUR)

* Auslastung nach starkem Mitarbeiterwachstum im zweiten Halbjahr höher

erwartet

Mit Vorlage des Halbjahresberichts bestätigt die adesso AG die investitions-

und wachstumsorientierte Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019. Die adesso

Group steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr

fast vollständig organisch um 20 % auf einen neuen Halbjahreshöchstwert von

213,3 Mio. EUR. Durch hohe Lizenzerlöse im zweiten Quartal mit der

in|sure-Produktfamilie fur Unternehmen der Versicherungswirtschaft konnten

wachstumsbedingte und marktseitige Ergebnisbelastungen im

Dienstleistungsgeschäft ausgeglichen werden.

Die adesso Group steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich

zum Vorjahr um 20 % auf 213,3 Mio. EUR. Das Wachstum wurde mit 19 %-Punkten

nahezu vollständig organisch erzielt. Damit konnte adesso sein Ziel erneut

bei Weitem übertreffen, im Vergleich zum Markt mindestens doppelt so schnell

organisch zu wachsen. Sämtliche adesso-Landesgesellschaften haben die

Umsätze im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Erneut stieg der Umsatz

prozentual insbesondere in der Türkei. Den absolut größten Umsatzanstieg

erzielte die adesso-Landesgesellschaft in Deutschland. Hier wurde vom sehr

starken Mitarbeiterwachstum der letzten 18 Monate und einer Vielzahl von

Projektgewinnen in vielen Kernbranchen profitiert.

Besonders positiv entwickelte sich das Geschäft mit der

in|sure-Produktfamilie für Unternehmen der Versicherungswirtschaft. Im

ersten Halbjahr 2019 wurde der Lizenzumsatz im Vergleich zum gesamten

Vorjahr bereits sehr deutlich übertroffen. So konnten im zweiten Quartal

Lizenzerlöse bei zwei Kunden im Bereich Krankenversicherung und einem Kunden

im Bereich Lebensversicherung erzielt werden. Bei einem weiteren Kunden im

Bereich Sachversicherung stellte adesso erstmalig die vollständige

Anwendungslandschaft und IT-Architektur eines Versicherers aus der Cloud zur

Verfügung und übernimmt auch deren weiteren Betrieb. Auch der

Dienstleistungsumsatz sowie die Wartungserlöse sind im Vergleich zum Vorjahr

weiter gestiegen, so dass die Umsatzerlöse um 91 % gewachsen sind.

Innerhalb des Halbjahres wurden im ersten Quartal 103,4 Mio. EUR und im

zweiten Quartal 109,9 Mio. EUR Umsatz in der adesso Group erzielt (Vorjahr:

88,5 Mio. EUR und 89,5 Mio. EUR).

Ertragslage

Der starke Ausbau der Mitarbeiterzahl um 791 zum Vorjahr auf den Endwert von

3.715, (davon 435 im ersten Halbjahr 2019) führte bei einer teilweisen

Eintrübung der Investitionsbereitschaft von Unternehmen zum Beispiel in den

Branchen Automotive und Banking zu einer geringeren Auslastung und

rückläufigen Ergebnisbeiträgen des Segments IT-Services. Mit Resultaten der

ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung wird ab dem dritten

Quartal gerechnet. Die Investitionen in die Entwicklung zusätzlicher

Funktionalitäten für die Produkte in|sure und FirstSpirit fielen planmäßig

höher aus als im Vorjahr.

Das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) der

adesso Group lag im ersten Halbjahr 2019 mit 18,0 Mio. EUR um 35 % über dem

Wert des Vorjahres. Bereinigt um die Effekte der Erstanwendung des IFRS 16

lag das EBITDA 8 % unter dem Vorjahreswert. Nach dem schwächeren ersten

Quartal 2019 liegt das erzielte EBITDA dank der hohen Ergebnisbeiträge aus

dem in|sure-Produktgeschäft im zweiten Quartal mit Blick auf die Guidance

für das Gesamtjahr im Erwartungskorridor.

Die adesso-Landesgesellschaften in der Schweiz, in Österreich, der Türkei

und in Bulgarien erzielten positive Ergebnisbeiträge, die

Landesgesellschaften in Spanien und in Ungarn noch nicht. In Spanien wurde

in Madrid ein größeres Team und ein Standort übernommen.

Innerhalb des ersten Halbjahres 2019 wurde im ersten Quartal ein EBITDA in

Höhe von 8,6 Mio. EUR (vor IFRS 16-Effekten: 6,0 Mio. EUR; Vorjahr: 7,3 Mio.

EUR) und im zweiten Quartal von 9,4 Mio. EUR (vor IFRS 16-Effekten: 6,3 Mio.

EUR; Vorjahr: 6,0 Mio. EUR) EBITDA erzielt. Die Abschreibungen stiegen durch

die gemäß IFRS 16 aktivierten Miet- und Leasingverhältnisse sehr stark um

127 % (vor IFRS 16-Effekten: um 12 %). Das Vorsteuerergebnis beträgt 6,5

Mio. EUR nach 8,5 Mio. EUR im Vorjahr; das Ergebnis je Aktie 0,66 EUR

(Vorjahr: 0,90 EUR).

Zum Stichtag verfügt adesso über liquide Mittel in Höhe von 27,9 Mio. EUR

(Vorjahr: 39,7 Mio. EUR; 31.12.2018: 45,9 Mio. EUR). Die Abnahme der

liquiden Mittel im ersten Halbjahr entspricht strukturell dem

Liquiditätsverlauf der Vorjahre und resultiert maßgeblich aus der

planmäßigen Auszahlung von variablen Gehaltsbestandteilen für das Vorjahr

und der Auszahlung von Dividenden. Zusätzlich reduzierten Auszahlungen für

die Ausstattung und den Bezug des zweiten Bauabschnitts der Konzernzentrale

in Dortmund in Höhe von 4 Mio. EUR, höherer Finanzierungsbedarf aus

Festpreisprojekten in Deutschland und die Vorfinanzierungseffekte aus der

besonders hohen Anzahl neuer Mitarbeiter in Deutschland den Bestand liquider

Mittel. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit 34 % um 26,0

Mio. EUR auf 103,2 Mio. EUR deutlich überproportional zum Umsatz gestiegen.

Die Nettoliquidität beträgt nach Abzug von Finanzverbindlichkeiten zum

Stichtag -34,7 Mio. EUR (Vorjahr: -7,5 Mio. EUR). Enthalten ist der

Kaufpreis und die Finanzierung zur Übernahme von 90 % der Anteile an der

management systems GmbH im April 2019.

Ausblick

Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2019 weist mit einem Wachstum von 20

% eine hohe Dynamik der Umsatzentwicklung im Jahresvergleich weit oberhalb

der Marktentwicklung auf. Das bereits erreichte, unterjährige

Mitarbeiterwachstum bietet Potenzial für die Fortführung des Umsatzwachstums

auch im zweiten Halbjahr. Das Umsatzziel für 2019 von mehr als 410 Mio. EUR

erscheint gut erreichbar. Im zweiten Halbjahr 2019 wird im Vergleich zum

ersten Halbjahr mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses EBITDA

gerechnet. Das zweite Halbjahr bietet aufgrund der höheren Anzahl

Arbeitstage mehr Umsatzpotenzial. Hierbei wird eine Steigerung der

Auslastung in Deutschland angestrebt. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass

auch im zweiten Halbjahr erfreulich hohe Lizenz- und SaaS-Erlöse verbucht

werden können. An der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2019 bezogen auf

das EBITDA von 40 bis 45 Mio. EUR (erstes Halbjahr 2019: 18,0 Mio. EUR) und

dem Ziel einer EBITDA-Marge von mindestens 9,0 % (erstes Halbjahr 2019: 8,4

%) wird festgehalten.

Der vollständige Halbjahresbericht sowie eine tabellarische

Kennzahlenübersicht stehen im Investor Relations-Bereich der adesso-Website

unter www.adesso-group.de zur Verfügung.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 3.700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018

von 375,6 Millionen Euro eines der größten deutschen

IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An

eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den

USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung

der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für

stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige

Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer

Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist

ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018

als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

