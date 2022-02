DGAP-News: adesso erweitert Beratungs- und Produktangebot im Bereich Pensionsstrategie, Betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkonten / Mehrheitsbeteiligung an RIES Corporate Solutions GmbH (deutsch)

adesso erweitert Beratungs- und Produktangebot im Bereich Pensionsstrategie, Betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkonten / Mehrheitsbeteiligung an RIES Corporate Solutions GmbH

28.02.2022

Die adesso insurance solutions GmbH, eine Tochter der adesso SE, hat sich

mehrheitlich an dem Pensionsstrategieberatungshaus RIES Corporate Solutions

GmbH beteiligt. Damit baut die adesso Group ihre Expertise im Bereich

betrieblicher Altersvorsorge bAV, Zeitwertkonten und Altersteilzeit weiter

aus. Das bisherige Leistungsspektrum rund um die bestehende Software-Lösung

in|sure CollPhir wird durch Integration rechtlicher, strategischer,

betriebswirtschaftlicher und aktuarieller Beratung sowie Insolvenzsicherung

und Administration komplettiert. Die adesso insurance solutions GmbH

positioniert sich damit auch im Hinblick auf den attraktiven Markt der

digitalen Verwaltung von Pensionsverpflichtungen als ganzheitlicher

Beratungs- und Umsetzungspartner mit einer bewährten digitalen Plattform.

Im Zuge des Erwerbs von 80 Prozent der Anteile an der RIES Corporate

Solutions GmbH wird das spezialisierte Beratungshaus in die adesso benefit

solutions GmbH umbenannt. Der bisherige Geschäftsführer und Gründer von

RIES, Michael Ries, erhält in der neuen adesso-Einheit Verstärkung im

Management von Dr. Michael Höhnerbach, langjähriges Mitglied der

Geschäftsführung der adesso insurance solutions GmbH. Durch die strategische

Beteiligung weitet die adesso insurance solutions GmbH ihr Angebot auf die

gesamte bAV-Wertschöpfungskette aus und kann Komplettlösungen aus einer Hand

anbieten. So wird die Software in|sure CollPhir, die adesso-Lösung für die

betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkonten, zu einer durchgängigen

digitalen Pensions- und Benefits-Plattform ("Pension Share Point") speziell

für den deutschen Mittelstand weiterentwickelt. Darüber hinaus wird auch ein

Contractual Trust Arrangement (CTA) als Treuhandkonstruktion ausgebaut, um

Pensionszusagen zu finanzieren und eine Bilanzoptimierung von Kunden zu

erreichen. Die Services richten sich nicht nur an Unternehmen, sondern auch

an Anbieter von Produkten wie zum Beispiel Asset Manager. adesso benefit

solutions bietet alle notwendigen Leistungen "as a Service" an, so dass

Kunden unmittelbar vom neuen adesso-Angebot profitieren.

Michael Kenfenheuer, Vorstandsvorsitzender der adesso SE, unterstreicht das

Potenzial der Beteiligung für die adesso Group: "Der Pensionsmarkt,

insbesondere das digitale Management von Pensionsverpflichtungen, stellt aus

unserer Sicht ein vielversprechendes Zukunftsthema dar." Dr. Michael

Höhnerbach von adesso benefit solutions ergänzt: "Der Zusammenschluss mit

dem Beratungshaus ist ideal, um Potenziale für die Weiterentwicklung unserer

eigenen Software zu heben. Wir reagieren damit auf die Bedürfnisse unserer

Kunden, die mit steigender Anzahl an Mitarbeitenden einen höheren Bedarf an

Beratung und Services im Bereich der bAV und Zeitwertkonten formulieren."

Auch Michael Ries ist vom Zusammenschluss überzeugt: "Wir freuen uns, unsere

Fachkompetenz und langjährige Erfahrung sowie die rechtliche und

strategische Beratung nun mit der IT-Expertise von adesso bündeln zu können.

Die Themen bAV und Zeitwertkonten stellen zunehmend ein wichtiges

Unterscheidungsmerkmal im ,War for Talents' dar. Deshalb ist es sinnvoll,

sowohl Software als auch Beratung aus einer Hand anzubieten."

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 5.600 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz

2021 (vorläufige Zahlen) von 677 Millionen Euro eines der größten deutschen

IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An

eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie

bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der

Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker

standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte

an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet

zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement

der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester

Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang

adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den

IT-Arbeitgebern.

