DGAP-News: adesso erreicht weiteren Meilenstein bei Entwicklung der eigenen Standardsoftwaresuite für Versicherungen / INTER Versicherungsgruppe führt im Bereich Komposit erfolgreich neues Schadenmanagementsystem der adesso Group ein (deutsch)

adesso erreicht weiteren Meilenstein bei Entwicklung der eigenen Standardsoftwaresuite für Versicherungen / INTER Versicherungsgruppe führt im Bereich Komposit erfolgreich neues Schadenmanagementsystem der adesso Group ein

adesso erreicht weiteren Meilenstein bei Entwicklung der eigenen Standardsoftwaresuite für Versicherungen / INTER Versicherungsgruppe führt im Bereich Komposit erfolgreich neues Schadenmanagementsystem der adesso Group ein

14.03.2017

14.03.2017 / 11:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





adesso erreicht weiteren Meilenstein bei Entwicklung der eigenen Standardsoftwaresuite für Versicherungen / INTER Versicherungsgruppe führt im Bereich Komposit erfolgreich neues Schadenmanagementsystem der adesso Group ein

adesso hat bei der Entwicklung der in|sure Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft einen weiteren Meilenstein erreicht. Das neu entwickelte Schadenmanagementsystem für den Bereich Komposit wurde fertiggestellt und im Projekt bei der INTER Versicherungsgruppe erfolgreich in Betrieb genommen. Die komplette Schadenbearbeitung erfolgt inzwischen über die Produktkomponente in|sure General Claims. Zudem setzt der Kunde auch auf das Lebensversicherungs- und das Krankenversicherungsprodukt aus der adesso Group.

In der Praxis bewähren sich die integrierten Lösungen bereits jetzt. Dazu Klaus Schroth, Leiter Komposit Zentraler Schadenservice bei den INTER Versicherungen: "Durch die einheitlichen Oberflächen und die benutzerfreundlichere Bedienung über alle Sparten hinweg war der Übergang in das neue Schadensystem für die Anwender problemlos und ohne größeren Schulungsaufwand möglich. Das Teilprojekt Schaden war aufgrund der hervorragenden und freundschaftlichen Zusammenarbeit mit den adesso-Kollegen ein voller Erfolg. Pragmatischer und effizienter kann ein Projekt aus meiner Sicht kaum verlaufen."

Bereits drei Monate vor Erreichung des ursprünglichen Meilensteins konnte adesso eine erste Testversion des Schadenmanagementsystems zur Verfügung stellen. Die Produktivnahme von in|sure General Claims im Bereich Unfall erfolgte kurze Zeit später. Dank einer benutzerfreundlicheren Bedienung und einer deutlich erweiterten Datenbereitstellung konnte die Versicherung mit dem neuen System eine Zeitersparnis von 50 Prozent bei der Schadenneuanlage erreichen. Die erfolgreiche Integration des kompletten Schadensystems und damit ein sukzessiver Go-Live für sämtliche Privat- und Gewerbesparten ohne den Bereich Kfz erfolgten dank partnerschaftlicher Zusammenarbeit innerhalb kürzester Zeit. Die größten Herausforderungen waren dabei die gewerbliche Haftpflicht- und Sachversicherung inklusive der technischen Versicherungen.

Ergänzend zu den bereits fertiggestellten Sparten Lebens- und Krankenversicherung wird die adesso in|sure Produktfamilie 2017 und 2018 durch die Fertigstellung der noch ausstehenden Komponente für die Bestandsführung in der Sachversicherung sowie für die Kfz-Versicherung komplettiert werden. Mit der Entwicklung der vielversprechenden in|sure Produktfamilie beabsichtigt adesso, das Geschäft mit Lizenz- und Wartungsverträgen auszuweiten und in Implementierungsprojekten die Kunden bei der Modernisierung der Anwen-dungssysteme zu unterstützen.

INTER Versicherungsgruppe An der Spitze der INTER Versicherungsgruppe steht der INTER Versicherungsverein aG, der als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit von seinen Mitgliedern getragen wird, die Versicherungsnehmer bei den konzernangehörigen Versicherungsunternehmen sind. Die INTER Versicherungsgruppe ist ein unabhängiger Versicherungskonzern, der eine umfassende Produktpalette für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Spezielle Angebote richten sich insbesondere an Kunden aus dem Heilwesen und dem Handwerk. Der INTER Versicherungsverein aG nimmt im Wesentlichen eine Holdingfunktion für die unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Tochtergesellschaften wahr. Seine Wurzeln reichen bis in das Jahr 1926 zurück. Die Bilanzsumme der INTER Versicherungsgruppe beträgt über alle konzernangehörigen Gesellschaften 9.066 Millionen EUR (Stand: 31.12.2015). Sie beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst.

adesso insurance solutions GmbH Die adesso insurance solutions GmbH bündelt innerhalb der adesso Group das eigene Produktportfolio für den Versicherungsmarkt und entwickelt zudem Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag. Die Gesellschaft bietet auf der in|sure-Plattform releasefähige Standard-Softwareprodukte für die Bestandsführung und das Schaden-/Leistungsmanagement für alle Versicherungssparten an und verantwortet auch deren Integration in die Anwendungslandschaften der Kunden. Neben den versicherungsfachlichen Kernanwendungen für private Krankenversicherer sowie Komposit- und Lebensversicherer sind mehrere Unterstützungssysteme wie zum Beispiel eine Anwendung für die Partnerverwaltung (in|sure Partner) oder ein System für die softwaregestützte Migration (mig|suite) Bestandteile des Angebotsportfolios.

adesso Group Die adesso Group ist mit über 2.000 Mitarbeitern und einem erwarteten Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienst-leistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

14.03.2017

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

