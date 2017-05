DGAP-News: adesso erhält Zuschlag für Migrationsprojekt der NRW-Landesverwaltung im Wert von rund 3,2 Mio. EUR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

adesso erhält Zuschlag für Migrationsprojekt der NRW-Landesverwaltung im Wert von rund 3,2 Mio.



EUR

^ DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge adesso erhält Zuschlag für Migrationsprojekt der NRW-Landesverwaltung im Wert von rund 3,2 Mio. EUR

31.05.2017 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

adesso erhält Zuschlag für Migrationsprojekt der NRW-Landesverwaltung im Wert von rund 3,2 Mio. EUR

Die adesso AG hat im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) den Zuschlag für ein Projekt zur Migration von Bestandssystemen erhalten. Das bis Ende 2018 zu realisierende Projekt hat ein Auftragsvolumen von rund 3,2 Mio. EUR.

IT.NRW ist der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. In dem Migrationsprojekt sollen drei Mainframe-basierte Verwaltungsverfahren auf ein modernes Client-Server-System überführt werden.

Herzstück der Projektarbeiten ist die Lösung "adesso transformer", die adesso gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft adesso Transformer GmbH entwickelt hat. Dieser Code-Transformator ermöglicht eine automatisierte Überführung von Altsprachen wie Cobol in die moderne Entwicklungssprache Java. Bewährte Host-basierte Altverfahren können auf diesem Weg schnell, zuverlässig und risikoarm in moderne Client-Server-Umgebungen überführt werden.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 2.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2016 von 260,4 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

---------------------------------------------------------------------------

31.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

578775 31.05.2017

°