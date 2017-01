DGAP-News: adesso entwickelt Softwarelösungen für GEMA mit einem Auftragswert von insgesamt rund 4 Mio. EUR (deutsch)

adesso entwickelt Softwarelösungen für GEMA mit einem Auftragswert von insgesamt rund 4 Mio.



EUR

DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge adesso entwickelt Softwarelösungen für GEMA mit einem Auftragswert von insgesamt rund 4 Mio. EUR

09.01.2017 / 08:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

adesso entwickelt Softwarelösungen für GEMA mit einem Auftragswert von insgesamt rund 4 Mio. EUR

Die adesso AG hat für die GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eine komplexe Softwarelösung entwickelt und einen Folgeauftrag erhalten. Die Ende 2016 nach 12-monatiger Entwicklung fertiggestellte Lösung ermöglicht der GEMA die effiziente Zuordnung und Bewertung von aufgeführten Musikstücken sowie die Verteilung der eingenommenen Vergütungen von Live-Veranstaltungen an die berechtigten Urheber. Im Rahmen des Folgeprojekts wird adesso in Zusammenarbeit mit der GEMA die softwaretechnische Neuorganisation und Modernisierung in der Sparte Hörfunk begleiten. Das Folgeprojekt soll bereits im Sommer 2017 erfolgreich abgeschlossen sein. Auf diesen Auftragsteil entfallen Beratungs- und Entwicklungsleistungen mit einem Auftragswert in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR.

Die GEMA verteilt Tantiemen unter anderem in den Sparten Fernsehen, Hörfunk, Live- und Diskomusik. Je nach Sparte erfolgte die Bearbeitung von Sendungs- und Nutzungsmeldungen sowie die Verteilung von Lizenzgebühren und Tantiemen an die Urheber bislang in getrennten Softwaresystemen. Diese hochspezialisierten "Insellösungen" waren vor allem im Hinblick auf das zunehmende Datenaufkommen der GEMA architektonisch nicht mehr zukunftsfähig, so dass adesso mit deren Konsolidierung im Rahmen der Neuentwicklung beauftragt wurde. Die Herausforderung des ersten Projekts bestand darin, ein veraltetes Bestandssystem abzulösen und alle Meldungen über lizenzpflichtige Aufführungen von Musikwerken in den Bereichen der Unterhaltungs- und Ernsten Musik, also zum Beispiel bei Konzerten, Theater- und Bühnenaufführungen sowie öffentlichen Events, in einem neuen, leistungsfähigen System zu erfassen. adesso erstellte hierzu eine Softwarelösung, die alle Kerngeschäftsvorgänge vom Meldungseingang der Musiknutzung über die Zuordnung zu einer Werkfassung und Bewertung bis hin zur Verteilung der angesetzten Vergütungen an die Urheber effizient unterstützt.

Die Projekte werden von adesso unter Einsatz von agilen Softwareentwicklungsmethodiken zum Festpreis realisiert. Damit unterstreicht adesso die eigene Projektmanagementkompetenz im Bereich der agilen Softwareentwicklung.

Über die GEMA

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) verwaltet, als staatlich anerkannte Treuhänderin, die Rechte von über 70.000 Mitgliedern in Deutschland (Komponisten, Textautoren und Musikverlegern) sowie über zwei Millionen ausländischer Berechtigter und sorgt dafür, dass sie für die Nutzung ihrer Werke angemessen entlohnt werden.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

---------------------------------------------------------------------------

09.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

534643 09.01.2017